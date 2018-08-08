Постмундиальное: ищем достопримечательности мирового уровня не больше, чем в 500 километрах от Самары.

СЕГОДНЯ 16:14 2018-08-08T16:31:09+03:00

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Едем в Пензу

«Дневной экспресс» до Пензы идет всего лишь четыре с половиной часа, отправляется вечером в пятницу. В город прибудете ночью, а с утра можно начать осматривать Пензу: здесь есть необычные памятники, живописная картинная галерея в бывшем здании Госбанка, уникальные музеи, например Музей одной картины, краеведческий музей и музей народного творчества, и очень милые уютные кафе. Снять квартиру на ночь стоит практически столько же, сколько номер в отеле - за 1200 рублей можно переночевать вдвоем в очень даже приличных условиях. Перекусить с шиком и приятно провести вечер можно отправиться в ресторан «Засека», в восторг от которого пришла даже Лена Летучая, а если хочется сэкономить, – на улице Московской, местном пешеходном «Арбате», там есть много сетевых пиццерий и недорогих кафешек на любой вкус.

Интересные находки скульптурного парка "Легенда"

Арт-курорт под Пензой

Давно мечтали увидеть произведения искусства мировых авторов, а денег на путешествие во Флоренцию нет? В 20 км от Пензы, на территории базы отдыха «Чистые пруды», раскинулся масштабный скульптурный парк, в котором можно встретить творения авторов со всего мира. Сейчас на его территории 278 уникальных произведений искусства: из мрамора, дерева, гранита. Их создают знаменитые художники и скульпторы на ежегодных симпозиумах «Осень.Вдохновение.Пенза». Этот парк - крупнейший в мире (подобный есть в Норвегии, но он меньше в два раза), и сюда с удовольствием едут не только соотечественники, но и зарубежные туристы!

В парке остается не каждая скульптура, созданная руками авторов - участников симпозиума. Отбор - строжайший. Для осмотра пригодится телефон с хорошим выгодным тарифом для мобильного интернета , например «Наш Smart» от МТС - и вы легко сможете загуглить информацию об авторах и их произведениях. Лайфхак: сначала можно самостоятельно поискать в каждом произведении искусства смысл, а уже только потом подглядеть в шпаргалку: что хотел сказать автор, кому он это хотел сказать. Встретить здесь можно произведения таких авторов, как Пьер Дебьен и Бенуа Апио из Франции, Недим Хаджиахметович из Сербии и Озгур Турхан из Турции, Хуан Карлос Бехерано из Аргентины и многих других. Лайфхак №2: не забудьте купальный костюм, «Чистые пруды» славятся своими пляжами!

Здесь можно встретить и вот таких жирафов

А уже вечером можно продолжить знакомство с достопримечательностями самого города на велосипеде - отличный вариант, можно осмотреть в три раза больше, чем пешком: начинайте спускаться от памятника Первопоселенцу до Дома Мейерхольда. Пенза - не крупный столичный город, но интересных домов с историей и памятников здесь немало (чего только стоит ювелир, рядом с которым можно «примерить» колечко). Смартфон станет лучшим гидом: совместно с правительством области компания МТС запустила в Пензе проект «Красная линия», и теперь около каждой основной достопримечательности установлена табличка с QR-кодом: просто наведите камеру на QR-код и слушайте бесплатно рассказ гида об этом месте. Более того, потом «линия» подскажет, куда идти дальше.

Едем в Саратов

До Саратова добираться из Самары «Дневным экспрессом» не слишком удобно: потеряете весь день. Есть вариант получше: взять полку в обычном поезде, сесть в него в полночь и проснуться утром под крики проводницы: «Саратов! ». Боковушка обойдется в 1097 рублей (в экспрессе за почти 900 рублей придется посидеть).

Лимонарий на Соколовой горе

В Саратовской области есть немало мест, которыми здесь могут похвастаться перед гостями - в основном это приветы из прошлого. В Энгельсском районе есть «место, куда приземлился Гагарин», - столбик, небольшой монумент и гордость, конечно же. Одна из уникальнейших достопримечательностей - это Лимонарий на Соколовой горе, дендропарк с более чем 30 экзотическими растениями. Фитонциды, красота и полное ощущение, что ты в Италии. Здесь получается расслабиться и как будто устроить себе день на курорте: журчащие водопады, покачивающиеся апельсины на ветках, тонкий запах лимонной цедры, удивительные цветы, поющие цикады. Вообще это прекрасная возможность увидеть, как растет кофе, маракуйя, как выглядит пассифлора - и все это, не покидая нашей климатической зоны. Велик соблазн скорее купить пару растений домой! Совет: чтобы не разориться, посещать лимонарий лучше в компании. Отдельный билет стоит 500 рублей, если группа больше пяти человек – 100 рублей с каждого. Если желаете не просто погулять, но еще и послушать экскурсовода (за цену билета), договориться о сопровождении нужно заранее, позвонив по телефону + 7 (8452) 53-37- 95. Не потеряться и доехать до парка максимально быстро поможет сайт с расписанием и маршрутами общественного транспорта в Саратове. Здесь же есть лента новостей, которая поможет быть в курсе пробок, поломок и частоты хождения автобусов. И не бойтесь пользоваться мобильным интернетом в любой момент, с МТС в любой поездке по России вы теперь просто расходуете минуты и гигабайты из домашнего пакета и даже звоните на местные номера без наценок.

В лимонарии есть чему удивиться

А после экскурсии в мир экзотики можно арендовать велосипед и объехать весь город: от памятника первой учительнице, монумента «Журавли», выставки военной техники под открытым небом до здания цирка, от кукольного храма «Утоли мои печали» до картинной галереи им. Петрова - Водкина, и до Саратовской консерватории, похожей на старинный замок.

Перекусить, конечно, тоже необходимо… На набережной, рядом с памятником Гагарину, есть прекрасное кафе «Азиатский стиль», получите удовольствие и от вкусной еды, и от открывающейся панорамы. Хотите сэкономить, загляните в сетевые кафе «Улей» и «Помидорка» или в столовую ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова. Обстановка не ресторанная, зато порции внушительные и цены... столовские.

Есть и что прикупить для дома

Еще одно замечательное место Саратовской области - это Хвалынский нацпарк, но от Саратова это в 174 километрах, так что придется добираться туда на автобусе. Зато в парке есть волшебная «Поляна любви», которая приносит счастье влюбленным. Так что, если очень нужно, вы знаете куда ехать.

Едем в Оренбургскую область

Оренбургская область - огромна, поэтому стоит сразу определиться, какую ее часть покорять. Быстрее всего из Самары добраться до Бузулука: три с половиной часа на электричке, билет стоит 600 рублей. Сам город достоин велопрогулки: за несколько часов можно увидеть и готическую водонапорную башню, и старые домики, и училище им. А.С. Пушкина, который здесь собирал информацию о последнем бое пугачевцев - защитников бузулукской крепости. Нужно не забыть попробовать знаменитое бузулукское мороженое. Его продавщица накладывает ложкой в стаканчик. Искать – в местных магазинах, например, возле главной площади и аттракционов. Отдохнув же, стоит отправиться в Бузулукский бор.

350-летняя сосна и хвойный курорт

Болото Кочакарное - прекрасные места Бузулукского бора

Бузулукский бор расположился в речной котловине глубиной 100 - 150 метров, на территории 111 гектаров. Хвойный запах, чистый воздух, вековые сосны, уютные тропинки и удивительные растения, которых не увидишь больше нигде. Отправляться в путешествие по бору рекомендуют как раз на велосипеде, да и без смартфона не обойтись в дороге: не возить же с собой везде карту. Правда, есть одно но: Бузулукский бор находится на границе Самарской и Оренбургской областей, поэтому телефон иногда начинает сходить с ума и метаться из одного региона в другой, так что огромный плюс – тариф МТС «Наш Смарт» с единой тарификацией во всех регионах страны.

В Бузулукский бор можно ехать на несколько дней: что еще нужно для счастья, как не сосновый воздух, тишина и фитонциды. Лучше всего въезжать сюда от поселка Котлубановский: указатели не дадут сбиться с пути. Здесь же, в офисе парка, нужно оформить разрешение на посещение заповедной зоны. Стоит удовольствие 50 рублей. За 100 рублей пустят в обустроенное место отдыха «Озеро березовое».

Целый день спокойствия и тишины

Путеводитель - речка Боровка, которая течет между крутых песчаных берегов. Чуть дальше можно увидеть один из основных памятников бора - Боровую лесную опытную станцию имени Андрея Тольского, этот человек считается основателем лесного опытного дела в Бузулукском бору.

По дороге можно встретить множество интересных объектов: и выставку скворечников, и образцы стволов деревьев, которые растут в бору, и дендропарк, где можно увидеть множество видов елей. Самая старая сосна здесь - 36-метровый великан, которому исполнилось 350 лет и даже больше. Ее не охватят даже три человека! Переночевать как раз можно на берегу Боровки, в одном из обустроенных мест, а на следующий день с новыми силами и впечатлениями вернуться в Бузулук.