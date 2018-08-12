2018-08-12T15:47:49+03:00
Гибель подлодки "Курск"

«Его все время тянет к морю»

Сын погибшего офицера АПЛ "Курск", который ни разу нее видел отца, с мамой живет в Тольятти, увлекается информатикой и учится на пятерки
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Халима и Рашид у подводной лодки "Курск"Халима и Рашид у подводной лодки "Курск"Фото: Из личного архива
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Ильгизу, сыну офицера АПЛ "Курск" Рашида Аряпова, в этом году исполнилось уже 17 лет. Его отца не стало 18 лет назад: вместе со всем экипажем он не вернулся из последнего выхода в Баренцево море. Подлодка легла на дно 12 августа. И вся страна тогда, прильнув к экранам, как будто слышала каждый последний вздох молодых ребят, оказавшихся в заложниках у глубины. Говорили: их спасут, вытащат, все будет хорошо.

- Я не верила до последнего в эту трагедию, - жена офицера Халима сейчас неохотно вспоминает прошлое вот так, вслух. Тогда она была на третьем месяце беременности, только полгода - счастливая жена. Все оборвалось в один день. И только ради сына женщина и смогла заставить себя продолжить жить дальше. - Я не ходила на похороны, не хватило сил. Потом попросила выдать квартиру в Тольятти - переехала сюда, исполняя последнюю волю мужа.

Халима рассказывает, что до последнего не верила в трагедию Фото: Из личного архива

Халима рассказывает, что до последнего не верила в трагедиюФото: Из личного архива

Халима по-прежнему хранит форму и фотографии первого мужа. Женщина долго была одна, все никак не могла оправиться от трагедии. Но сейчас у нее снова семья: любящий муж, который уважает память о погибшем офицере-подводнике и даже ведет группу ВК, рассказывающую о той истории. Дочь уже пошла в школу, сын скоро окончит лицей, будет поступать в вуз.

- Старается учить только на "пятерки", говорит, что это - в память об отце, старается ему соответствовать. Ему нравится физика, математика, информатика. Понятно, что не гуманитарий. Думаю, выберет что-то связанное с информационными технологиями, - говорит о будущем Ильгиза Халима. Сейчас она вместе с семьей отдыхает на море, в Крыму. Расказывает с улыбкой: Ильгиз, хоть и твердо решил не идти по военной стезе, очень любит море, его к нему тянет, словно магнитом. Вот и на страничке в соцсети у мальчишки всего-то десяток фото и центральная - с "пацанами", на море.

Ильгиз старается учить только на "пятерки" Фото: из личного архива

Ильгиз старается учить только на "пятерки"Фото: из личного архива

- Мы, когда позволяет время, в годовщину трагедии ездим на могилу к Рашиду, его похоронили около родителей. В этом году Ильгиз был у бабушки в Димитровграде. Ездит к родственникам часто, активно всем интересуется, знает все и о той трагедии, и об отце, которого ни разу не видел, - говорит Халима.

Ильгиз очень любит море

Ильгиз очень любит море

У Ильгиза есть и вырезки из газет и фотографии: на одной из них счастливые, улыбающиеся родители на борту той самой подлодки. А медаль за отвагу и кортик - в музее школы, где учился парень до лицея и преподает его мама. История должна быть достоянием всех. А вот копаться в прошлом Халима больше не хочет: ни разбираться с авторством записок (одну из них изначально приписывали ее мужу), ни искать виновников.

- Разве если я буду в чем-то копаться, это что-то даст? - отрезает Халима. Она может главное - сделать так, чтобы память о погибшем подводнике была вечной. И она делает для этого все.

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