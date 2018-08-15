2018-08-15T14:07:53+03:00
Происшествия

"Да с этого нетбука полгорода писали!": в Тольятти пенсионерку обвиняют в экстремистских постах и считают главой "Общины" нацистов

Подозреваемая не принимает обвинений в свой адрес и утверждает, что из-за них уже почти год не получает пенсию
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Приверженцы общины пытались преодолеть геноцид русского народаПриверженцы общины пытались преодолеть геноцид русского народа
Изменить размер текста:

14 августа в Тольятти задержали Любовь Кузаеву. Пенсионерка, которая известна как экс-руководитель «Общины коренного русского народа», попалась на размещении «ВКонтакте» экстремистских материалов — она, как считают следователи, оправдывала нацизм и разжигала межнациональную рознь.

— Пока сотрудники Следственного комитета ее задержали на 48 часов. В целом, уже четвертое уголовное дело об экстремизме возбуждено в Самарской области в отношении сторонников "Общины коренного русского народа»", — сообщает адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Тимур Мифтахутдинов, защищающий Кузаеву.

По словам юриста, его клиентка является фигурантом уже нескольких уголовных дел. То, с какой скоростью они появляются, вызывает у заступника сомнения и вопросы.

— Можно предположить, что этой пенсионерке из Тольятти правоохранительные органы Самарской области готовят роль организатора экстремистского сообщества, — заявил Мифтахутдинов.

Еще в сентябре 2017 года в СУ СК региона на Кузаеву завели дело о возбуждении ненависти. Росфинмониторинг внес Кузаеву в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

— В результате Кузаева до сих пор не может вступить на правах наследницы в наследство, а счет, на который поступали ее пенсионные начисления, был заблокирован, — говорит адвокат женщины.

В ноябре прошлого года Любови предъявляют обвинения в реабилитации нацизма. Поводом для привлечения к ответственности послужила публикация во "ВКонтакте" видеоролика. Следствие посчитало, что он был размещен в 2016 году с нетбука Кузаевой. Сама она утверждала, что ничего не выкладывала в Интернет, а нетбук находился в офисе без пароля и к нему имел доступ неограниченный круг людей.

Любовь Кузаева уже год испытывает проблемы с законом

Любовь Кузаева уже год испытывает проблемы с законом

Позже следователи отменили постановления о возбуждении этих уголовных дел, однако в этом году возбудил новые. Теперь Любовь привлекают к ответственности еще по двум статьям УК РФ, которые с предыдущими материалами соединены в одно производство. В СК считают, что именно по указанию пенсионерки члены "Общины" размещали экстремистские посты в социальных сетях.

Сама подозреваемая называет обвинения в свой адрес необоснованными и вымышленными. Расследование сейчас продолжают.

Напомним, главной задачей приверженцев "Общины коренного русского народа" являлось преодоление геноцида России и "возвращение к истокам". Проводились собрания, раздавались пропагандистские листовки. Правда, силовики идеи активистов не разделили, назвав их деятельность разжиганием ненависти в отношении иностранных граждан. Руководителей организации — в Самаре и Тольятти — теперь пытаются отдать под суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

​В Самарской области создателей «Общины коренного русского народа» отправили под суд за распространение экстремистских материалов

Лидеров организации признали националистами и отдали под суд за публичные призывы к незаконной деятельности (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Хачатурян рассказал о том, что сестры жаловались ему на сексуальные домогательства со стороны отца
Старший брат Марии, Ангелины и Крестины Сергей давно уже не живет в доме отца. Михаил выгнал сына четыре года назад. Но парень, пусть порой и исподтишка, продолжал общаться с сестрами и с матерью
Новости 24
Малый бизнес войдет в Интернет на большой скорости благодаря "Ростелекому"
В Тольятти нашли пропавшего несколько дней назад 11-летнего мальчика
В Новокуйбышевске «Форд» влетел в КамАЗ: пострадали два человека
В Тольятти женщина разбилась насмерть при падении из окна 9 этажа
В Самаре на проспекте Металлургов появилось граффити с «Космос Ареной»
В Самарской области могут появиться налоговые льготы для компаний, использующих газовое топливо
Жене погибшего при крушении вертолета Ми-8 вахтовика из Новосемейкино выплатят 300 тысяч рублей
«Крылья Советов» стали первыми по посещаемости после 3 туров РПЛ
Скандал с полицейским на площади Куйбышева закончился для самарского депутата штрафом
Жителей Самарской области приглашают в круизы до Ростова-на-Дону и Астрахани
Может еще на могиле станцуете? Девушки в коротких шортах, занимающиеся фитнесом на площади Памяти, возмутили горожан
Сызранец залез в чужой дом, выпил коньяка и уснул