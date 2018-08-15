"Да с этого нетбука полгорода писали!": в Тольятти пенсионерку обвиняют в экстремистских постах и считают главой "Общины" нацистов

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-15T14:07:53+03:00

Подозреваемая не принимает обвинений в свой адрес и утверждает, что из-за них уже почти год не получает пенсию

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14 августа в Тольятти задержали Любовь Кузаеву. Пенсионерка, которая известна как экс-руководитель «Общины коренного русского народа», попалась на размещении «ВКонтакте» экстремистских материалов — она, как считают следователи, оправдывала нацизм и разжигала межнациональную рознь.

— Пока сотрудники Следственного комитета ее задержали на 48 часов. В целом, уже четвертое уголовное дело об экстремизме возбуждено в Самарской области в отношении сторонников "Общины коренного русского народа»", — сообщает адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Тимур Мифтахутдинов, защищающий Кузаеву.

По словам юриста, его клиентка является фигурантом уже нескольких уголовных дел. То, с какой скоростью они появляются, вызывает у заступника сомнения и вопросы.

— Можно предположить, что этой пенсионерке из Тольятти правоохранительные органы Самарской области готовят роль организатора экстремистского сообщества, — заявил Мифтахутдинов.

Еще в сентябре 2017 года в СУ СК региона на Кузаеву завели дело о возбуждении ненависти. Росфинмониторинг внес Кузаеву в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

— В результате Кузаева до сих пор не может вступить на правах наследницы в наследство, а счет, на который поступали ее пенсионные начисления, был заблокирован, — говорит адвокат женщины.

В ноябре прошлого года Любови предъявляют обвинения в реабилитации нацизма. Поводом для привлечения к ответственности послужила публикация во "ВКонтакте" видеоролика. Следствие посчитало, что он был размещен в 2016 году с нетбука Кузаевой. Сама она утверждала, что ничего не выкладывала в Интернет, а нетбук находился в офисе без пароля и к нему имел доступ неограниченный круг людей.

Любовь Кузаева уже год испытывает проблемы с законом

Позже следователи отменили постановления о возбуждении этих уголовных дел, однако в этом году возбудил новые. Теперь Любовь привлекают к ответственности еще по двум статьям УК РФ, которые с предыдущими материалами соединены в одно производство. В СК считают, что именно по указанию пенсионерки члены "Общины" размещали экстремистские посты в социальных сетях.

Сама подозреваемая называет обвинения в свой адрес необоснованными и вымышленными. Расследование сейчас продолжают.

Напомним, главной задачей приверженцев "Общины коренного русского народа" являлось преодоление геноцида России и "возвращение к истокам". Проводились собрания, раздавались пропагандистские листовки. Правда, силовики идеи активистов не разделили, назвав их деятельность разжиганием ненависти в отношении иностранных граждан. Руководителей организации — в Самаре и Тольятти — теперь пытаются отдать под суд.

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