Положение о проведении публичного конкурса «Портфель с подарками для школьника»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-15T11:34:28+03:00

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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения публичного конкурса «Портфель с подарками для школьника» (далее — Конкурс).

1.2. Организатором конкурса АО «ИД «Издательский дом «Комсомольская правда» (Самарский филиал), расположенное по адресу: г. Самара, ул. Лесная, 9.

1.3. Конкурс проводится на русском языке.

1.4. Участником Конкурса может быть законный представитель несовершеннолетнего школьника или школьник, достигший совершеннолетия

1.5. Место проведения конкурса: 443100, г. Самара, ул. Лесная, 9 (редакция Самарского выпуска газеты «Комсомольская правда»), сайт издания «Комсомольская правда» www.kp.ru.

1.6. Сроки проведения конкурса: с 15 августа по 30 сентября 2018 г.

1.7.Информация о конкурсе размещается на сайте www.kp.ru. и в социальных сетях организаторов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник конкурса обязан сообщить организатору следующие данные: фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона, адрес электронной почты и город проживания.

2.3. Расходы на телефонные переговоры участника конкурса, связанные с участием в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организатором не компенсируются.

2.4. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организатору конкурса.

2.5. Транспортные расходы и иные расходы, включая расходы не проживание, связанные с приездом участника (победителем конкурса) к месту получения награды и обратно организатором конкурса не компенсируются (не возмещаются).

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ

3.1. Для участия в конкурсе необходимо до 15 сентября 2018 года прислать на электронную почту olga.afanasyeva@phkp.ru или разместить на странице конкурса фотографию школьника (несовершеннолетнего или совершеннолетнего), на которой отчетливо видно лицо, и краткий рассказ о школьнике (если фотографию размещает законный представитель) или о себе (если фотографию размещает совершеннолетний учащийся школы), а также информацию о том, в какой школе обучается участник. Присылая фотографию на конкурс, вы даете разрешение на ее публикацию на ресурсах «КП»: в газете «Комсомольская правда», сайте kp.ru и социальных сетях «Комсомольской правды».

3.2 На фотографии должен быть изображен сам участник

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

4.1 Победители определяются пользовательским голосованием, которое продлится до 15 сентября 2018 года. Затем будут подведены итоги и названы победители.

4.3. Прием заявок до 15 сентября 2018 года

4.4. Голосование с 15 августа до 15 сентября 2018 года

4.5. Опубликование результатов конкурса состоится не позднее 30 сентября 2018 года на сайте www.kp.ru.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

5.1.Победитель голосования получит призы от редакции КП и партнеров конкурса.

5.6. Выдача призов осуществляется по адресу: г. Самара, ул. Лесная, 9, офис Самарского филиала АО "ИД "Комсомольская правда", в период по 30 сентября 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Присылая работу на конкурс, участник соглашается на передачу исключительного права публикации работы (и/или предоставляет право воспроизведения работы на сайте www.kp.ru. и в газете «Комсомольская правда» с целью участия в конкурсе на условиях настоящего положения) организатору конкурса без выплаты какого-либо вознаграждения.

6.2. Победитель конкурса получает приз, указанный в разделе 5 настоящего положения. Промежуточные победители получают подарки от ИД «Комсомольская правда» в офисе по адресу: г. Самара, ул. Лесная, 9.

6.3 Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

6.4 Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в конкурсе.

6.5 Организатор вправе организовать фото/видеосъемку победителей и участников конкурса. Победитель и участник конкурса, принявшие участие в фото/ видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции организатора конкурса, в том числе рекламной продукции АО «Издательский дом «Комсомольская правда». Участие победителя и участника конкурса в фото/ видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

6.6 Организатор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением.

6.7. Участие в конкурсе участника подразумевает его ознакомление с настоящими Положением, а также согласие на обработку персональных данных, и иной добровольно предоставленной участником информации, в том числе на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Согласие дается Участником на срок 5 лет. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, в любой момент, направив подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: Российская Федерация, 443100, г. Самара, ул. Лесная, 9, указав в уведомлении в том числе свои фамилию, имя, отчество, номер телефона.

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку персональных данных такого Участника и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления отзыва.

6.8.Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставленной участниками Конкурса информации, установленной настоящим Положением, необходимой для получения приза