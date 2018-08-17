Крылья Советов – Локомотив 19 августа 2018: прогноз на матч, статистика личных встреч

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-17T09:32:31+03:00

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Матч 4-го тура РПЛ (чемпионата России по футболу) «КС» - «Локомотив» пройдет 19 августа в 16:30 по московскому времени (17:30 по самарскому времени) на стадионе «Самара Арена». Прогноз на игру от редакции «КП-Самара»: «Крылья Советов» - «Локомотив» 1:1.

Старт сезона чемпион страны «Локомотив» явно провалил. Команда упустила Суперкубок России, еще ни разу не забила и набрала всего два очка в РПЛ. «Железнодорожники» сгоняли вничью со «Спартаком» и «Уфой» и неожиданно проиграли дебютанту Премьер-лиги «Оренбургу» на своем поле. Итог – 14 место в турнирной таблице.

«Крылья» после трех туров находят выше – на 9 строчке. Подопечные Андрея Тихонова тоже довольно неожиданно проиграли «Оренбургу» (причем пропустили 3 мяча на своем поле), но набрали очки в матчах с непростыми соперниками – с ЦСКА (0:0) и «Ростовом» (1:0).

И «Локомотив», и «КС» на старте сезона не блещут результативностью. На двоих команды забили один мяч. Чтобы спастись от безголевой засухи «железнодорожники» купили у «Краснодара» Федора Смолова. Кроме того, в межсезонье в стан «Локомотива» перебрались опорник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк и защитник сборной Германии Бенедикт Хёведес. «Крылья» усилились куда скромнее. Среди новичков команды нападающий Максим Канунников, полузащитник Павел Яковлев, защитники Владимир Полуяхтов и Мирал Самарджич.

«Локомотив» приедет в Самару только за тремя очками, однако добыть победу будет непросто. У «железнодорожников» плохо отрегулирована игра в атаке, а новички еще не успели прижиться. «Крылья» же играют довольно плотно. Один из козырей хозяев – они способны держаться на морально-волевых. Если подопечные Тихонова будут показывать такую же игру, как с ЦСКА и «Ростовом», то действующему чемпиону будет тяжело зацепиться за три очка в Самаре.

«Крылья Советов» после 3-х туров Премьер-лиги набрали 4 очка и занимают 9 местоФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Статистика личных встреч

В чемпионате страны «Крылья Советов» и «Локомотив» встречались 46 раз. Здесь цифры на стороне москвичей – «железнодорожники» побежали в 26 играх, «КС» праздновали победу в 10 матчах. 10 раз соперники играли вничью.

Последний матч друг с другом команды провели в рамках 1/16 Кубка России сезона 2017-2018. Тогда «Крылья Советов» победили со счетом 3:2. Игра проходила в Самаре на стадионе «Металлург».

На «Самара Арене» «Локомотив» сыграет впервые.

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