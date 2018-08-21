«На наших мужиков посмотришь – дохлячки»: жительницы Самарской области через суд добиваются права служить в армии

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-21T16:36:30+03:00

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Яне Сургаевой из Тольятти 22 года. Девушка с детства хотела поступить в суворовское училище, но родители не смогли предоставить такую возможность. Теперь она собирается делать военную карьеру в спецназе ГРУ – здоровье позволяет. Но возникла проблема:

- Я пошла в военкомат, там отказали. Сказали: «Нет женских вакантных мест». - рассказывает Яна. – Вообще-то по Конституции мужские и женские права равны. И если есть мужские вакантные места, значит, есть и женские. А нам отказали просто по половому признаку.

Яна мечтает попасть в спецназ ГРУ - здоровье позволяетФото: соцсети

После этого Яна обращалась в разные военные части в Самарской области, в командование Центрального военного округа – везде отказ.

- Мы приходим, а сотрудники в шоке сидят, - вспоминает Яна Сургаева. – Раньше брали девушек в армию, но только связистами, на кухню, в медпункт. Стрелки, танкисты и артиллеристы – никогда такого не было. Они даже не знали, что нам отвечать.

Вместе с Яной в армию хотят еще четыре жительницы Тольятти. Наталии Бородиной 18 лет. Она учится на «Правоохранительной деятельности» и хочет стать снайпером.

- Я постоянно стреляю в тирах и делаю это хорошо, - признается девушка. – Я много узнавала о том, как там служат, разговаривала со знакомыми. Решила попробовать. Написала письмо в часть, его проигнорировали. Родные не против. Крестный уже 20 лет служит – помогает «въехать». Мама и молодой человек обеими руками «за». Все поддерживают, кроме государства.

Светлана Акинина тоже попыталась пойти в армию. И снова отказ. Девушки подали иск в Центральный районный суд Тольятти и написали жалобы в Верховный суд России. 3 сентября состоится первое заседание по делу Яны.

Светлана тоже хочет пойти в армию и не понимает, почему в ДНР можно, а в России - нельзяФото: соцсети

- Во многих армиях мира женщины являются отличными снайперами. Таким примером является Красная Армия в Отечественной войне, а также отряды «Белые Колготки», «Ведьмы», - объясняет свои требования Светлана. - В армиях Норвегии, Израиля они отлично проходят срочную военную службу танкистами, стрелками, снайперами, водителями, механиками. Известно, что в ДНР есть женщины-танкисты. И мы, россиянки, ничем от них физиологически не отличаемся и тоже хотим служить!

– Сейчас некоторые девушки объективно сильнее мужчин. Стремно за этим наблюдать. Вчера почитала комментарии, которые пишут про нас, зашла на страницы. На этих мужиков посмотришь – там такие дохлячки. По-любому в свое время военный билет покупали, - возмущается Яна.

Министерство обороны ссылается на ст. 253 Трудового кодекса РФ, которая ограничивает применение труда женщин «на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию». А еще – на внутренние документы.

- Статья 253 ТК РФ только ограничивает применение женского труда, но не запрещает его. А Министерство обороны ссылается на внутренний ведомственный приказ, который запрещает лицам женского пола проходить военную службу по контракту, - комментирует юрист девушки Дмитрий Третьяков. – Конституция не указ. Во всем ЦВО, куда входит несколько областей, женских вакансий нет. При этом войсковые части захлебывается от нехватки стрелков, снайперов, водителей.

Инициативу девушек поддерживает Лиля - она уехала проходить срочную службу в армии ИзраиляФото: соцсети

Тем временем девушки уже заручаются поддержкой военнослужащих со всего света. Так, Лиля проходит срочную службу в армии Израиля и считает, что в этом нет ничего плохого.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской Правды», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ:

- Для российской армии такое не в диковинку, у нас служит 50 тысяч женщин. Они занимают должности, на которых хуже служили бы мужики – медики, телефонистки, планшетистки. И мы только приветствуем на таких должностях женщин. Но все не так просто. Для начала девушка должна прийти в военкомат и пройти элементарные тесты. Если справилась, ее направляют на проверку второго уровня – в часть, где она хочет служить. Там ее снова проверяют. Одного желания быть снайпером мало. Надо знать, что будут возложены непростые обязательства и по уставу, и по хранению тайны. Как девушка может стать снайпером, если она ни разу не держала в руках снайперскую винтовку? Другое дело, когда приходит девушка, которая занималась в ДОСААФ и не раз становилась победителем районных, городских конкурсов. Такую возьмут с руками и ногами. А если голые дамы сидят в бане, выпили немножко и мечтают о военной службе, имея задницу, которая в двери не влезает, то им лучше сидеть варить борщи. Желание идти в армию – серьезный шаг. Посмотрите на Израиль – кругом девушки с оружием. Они не ноют и не плачут, все понимают. При этом ко всему нужно относиться гуманно. В России предусмотрено много положений, учитывающих так называемую слабость женского пола – запрещено продлять рабочий день, поднимать большой вес…

Но есть ряд военно-учетных специальностей, где вам никто не скажет, что мужчина будет служить лучше женщин. Мы это ценим и приветствуем. Я не хотел бы говорить «Баба, сиди, рожай, вари борщ и не рыпайся, плюй сечками у подъезда». А у нас есть такое мнение в обывательском сознании. Нет, это не постановка вопроса. Женщина – это человек, как я подозреваю. Она имеет все гражданские права, как любой гражданин РФ. Женщины, которые хотят посвятить себя военной службе, милости просим. Но учтите: армия берет не всех.