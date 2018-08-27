Скромное обаяние богемы: почему Ширяевское биеннале 2018 остается современным искусством не для всех?

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-27T11:04:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 25 августа, на правом берегу Волги в десятый раз прошло «Номадическое шоу» Ширяевской биеннале. В 2018 году темой выставки современного искусства обозначили, как «Ликование». Вместе со зрителями в мир концептуализма попробовал проникнуть и корреспондент «КП-Самара», который выбрал самые интересные инсталляции биеннале.

Женщина в целлофане («Alienaция»)

Несколько поддонов, на которых раскачиваются целлофановые пакеты с фотографиями акционистки. В центре - сама художница, голая, но в пластике. Она пытается выбраться из целлофана под аннотацию от своего партнера. Мало что понятно, но прорываются слова: «Мои предки были ублюдками, ведь они захватывали свободолюбивые народы и втаптывали их в грязь рядом с новыми заводами». Учитывая, что художники приехали на Волгу из Прибалтики, то историко-политическая рефлексия перфоманса становится очевидна. В конце концов, художница освобождается от пут целлофана, кидается в озеро и переплывает его.

Дикие аукционы («Гедонизм на природе»)

«Красной нитью» шоу стали аукционы странных поступков, за выполнение которых смельчакам платили деньги. Началось все с 1500 рублей за отплытие с только что открывшейся выставки на катере в Самару. Желающих было немного. Наверное, будь он на час позже, то катер бы взяли приступом, еще и доплатив от себя. Деньги давали за купание в болоте или желающим сесть в крапиву голой филейной частью тела. Но, как объясняют авторы проекта, делалось это не смеха ради, а как «нарратив истории искусства, полный отсылок к вполне конкретным произведениям».

Бутылка воды с силиконом («Территория отдыха»)

Путь между инсталляциями был неблизкий неблизкий, поэтому многие восприняли полулитровую бутылку минералки, как простую воду. Однако, канадец, раздававший «Волжанку», приплясывая под хиты группы «Мираж», тоже оказался художником. Суть в том, что бутылка лишь наполовину заполнена водой, остальная ее часть была залита прозрачным силиконом. Каково же было удивление гостей выставки, когда они обнаружили эту шутку.

Дебош у музея Репина («Хохот»)

Четыре современных художника из США устроили свою инсталляцию напротив усадьбы Ильи Репина, туристической мекки Ширяево. Все начиналось с входа в домик, где динамики хрипели инфернальной музыкой с криками и скрипом. В первой комнате зрителей ожидал тучный мужчина с бородой, облаченный в наряд, которому позавидовала бы цыганка из Зубчаниновки. Поминутно вскрикивая, он то разражался смехом, то хватался за голову. Во второй комнате лысый и хмурый человек, напоминавший Голлума, лежал на полу, обводя затуманенным взглядом посетителей. Рядом, в огороде, отплясывал другой тучный мужчина, то и дело вознося руки к небу. А вскоре появилась высокая мулатка, которая ревела в микрофон. Закончилось действо трудно передаваемыми языком плясками всех персонажей концерта.

- Что за дегенераты на эти биеннале ездят! Тут же нет ни одного нормального человека, возмущался мужчина в майке с надписью «Оренбург» у кассы в дом-музей великого русского живописца. Видимо, именно на такую реакцию и рассчитывали авторы этого перфоманса.

Обмазывание сахаром («Это не так просто, когда тяжело»)

Художница из Норвегии обмазывалась сахарной субстанцией. И так 20 минут.

Трое на берегу («Явление Природы или 99 пейзажей с деревом»)

Какое биеннале без обнаженки? И 2018 год не стал исключением. Толпа, собравшаяся на берегу Волги, обратила внимание на косу, где появились трое совершенно голых человека. Каждый из них встал на голову, демонстрируя себя. Впрочем, кого сейчас удивишь голым телом? И зрители больше смотрели не на акционистов, а на белых цапель, которые гуляли по берегу реки.

Больше фото Ширяевской биеннале 2018 смотрим ЗДЕСЬ