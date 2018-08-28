«Мы те еще ребята!» Ветеран-оперативник рассказал, как ловили маньяка с голосами в голове и гонялись за бандой громил-убийц

СЕГОДНЯ 09:35 2018-08-28T10:42:51+03:00

Виктор Михайлов считает себя счастливым человеком и рад, что много лет назад выбрал милицейскую форму и уголовный розыск Фото: из архива героя публикации

Журналист «Комсомолки» пообщался с бывалым и титулованным милиционером Виктором Михайловым, который более чем за 30 лет службы разоблачил не один десяток преступников.

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Столетний юбилей уголовного розыска все ближе. 5 октября 2018 года — знаменательная дата для оперативников. Специально к празднику «Комсомольская правда - Самара» совместно с региональным ГУ МВД рассказывает о бывших и нынешних сотрудниках доблестного подразделения. В этот раз речь пойдет о Викторе Михайлове, который возглавлял оперативную службу криминальной милиции в местном ГУВД в самый тяжелый для страны, порой кровавый период — с 1989 по 1996 годы — а еще раньше работал в Тольятти во время строительства Волжского автомобильного завода...

Мечтал стать летчиком-истребителем

Виктор Павлович связан с погонами с самого детства — он родился 20 января 1949 года в семье военнослужащего, буквально в пути, на железнодорожной станции Старая Торопа Калининской области. Вместе с родителями Витя переезжал с места на место — Псков, Белоруссия... Остановились в Ленинграде, где в 1966 году Михайлов поступил в школу милиции — крупнейшую в Советском Союзе. Мечтал стать летчиком-истребителем, но не прошел медицинскую комиссию по зрению. Пытался попасть в специальную школу КГБ — не срослось по возрасту.

Виктор с юных лет проявлял себя не только в милиции, но и в общественной деятельностиФото: из архива героя публикации

Парень старательно учился, активно занимался общественной и комсомольской работой, не забывал про спорт: бокс, стрельба из пистолета, самбо, лыжи, и, конечно, футбол - выступал за сборную спецшколы. В органах Виктор тоже пришелся ко двору, проходил практику в Октябрьском, Ждановском и Кировском районных отделах — милиционером, участковым и, наконец, оперуполномоченным. У молодого сотрудника были хорошие наставники, он им благодарен по сей день.

- Очень сильную подготовку я получил в Ленинграде. Моим первым наставником в 5-м отделении милиции был сотрудник, которого мы называли Али, — рассказывает наш собеседник. — Таджик по национальности, громадный мужик, он после армии, на удивление многим, остался в Ленинграде. Влюбился в женщину и устроился в милицию. Работал, а по вечерам зубрил русский язык и литературу в вечерней школе. Он учил меня уму разуму. Много полезного я узнал и будучи участковым, где меня наставлял младший лейтенант Рыбаков Валерий. Умный, толковый и результативный работник. Как и еще один мой наставник по Ждановскому РОМ — Валерий Брынин.

Наставления от Али

Советы старших коллег стажер вскоре стал применять на практике. Показателен в этом плане случай с тем самым таджиком Али:

- Наш участок был знаменитый — район площади Восстания. Самое большое сборище гомосексуалистов и проституток в ту пору. Там же и Лиговка — один большой дом терпимости. Соответственно, криминальных элементов тоже много. На этом участке я, осваивая милицейскую профессию, научился многому.

Однажды, стоим мы на пересечении Невского и Лиговского проспектов, «гоняем» нарушителей, которые не на зеленый сигнал светофора дорогу переходят — тогда машин мало было, ничего удивительного. И Али мне говорит: «Смотри, кто как одевается, кто, что несет, как себя ведет — изучай и оценивай динамику движения людей». И привел два примера. Первый случай, когда он, как-то зимой, обратил внимание на мужчину, что-то державшего в руке под пальто. Видно было по одежде, по тому, как оглядывается, все рассматривает — прячет что-то. Али незаметно обогнал незнакомца и оказался у него на пути. Сначала сделал вид, что тот его не интересует, а потом: «Здравствуйте, гражданин, я сержант такой-то. Ваши документы!» Тот задергался, а одной рукой все продолжал что-то держать под одеждой. Как потом оказалось, обрез охотничьего ружья. Человек приехал с Псковской области, переночевал на чьей-то даче в пригороде, где и нашел ружье и патроны. Сделал обрез и попался Али, который мне и рассказал об этом, когда мы стояли в том самом месте.

Второй случай там же. Внимание Али привлек человек, у которого ноги как ноги, а туловище необычайно полное. Одет, как «капуста». Остановил, спросил документы. Оказалось, тот залез в квартиру, украл костюм, пиджак и пальто потерпевшего. Поверх своей одежды надел. Пытался скрыться, но был задержан Али.

А третий случай был уже с моим участием. Ранняя весна, погода не балует, мы одеты в шинель. По переходу — тому самому — идет мужик небритый, «ханыжного» типа. Но одет нормально.

— Виктор, смотри! — обратился ко мне Али.

— Я его заметил, - говорю, - когда он еще к светофору от гостиницы шел. Наш клиент.

Встретили и выяснили — тоже слонялся по подъездам домов у вокзала и воспользовался тем, что дверь входная в одну квартиру была открыта. С вешалки украл пальто и еще какие-то вещи. Мы установили все так быстро, что потерпевший еще не успел хватиться пропажи. И Али, и мне объявили приказом «благодарность».

Ужасы Ленинграда

1967 год. Молодой Михайлов с заслуженным тренером Николаем ЗайцевымФото: из архива героя публикации

Уже в Северной столице юный милиционер столкнулся с жестокостью, которая так свойственна его профессии. По Ленинградской области прошла серия убийств, на сексуальной почве, как сегодня говорят. «В ружье» подняли всех стражей порядка:

- В 1967 году Ленинград захлестнули убийства и изнасилования женщин. Я тогда с товарищами был направлен в 7 отделение милиции по Кировскому району. География преступлений обширная — весь город и пригороды. Случаи как на жилом массиве, так и на громадной территории Кировского завода, где строили и ремонтировали суда, выполняли другие работы. Три случая убийств и изнасилований в районе станции метро «Автово», два на Кировском заводе, убийства на окраине Кировского района, в пригороде в сторону Урицка, в поле у завода «Пишмаш», где сейчас район на полмиллиона человек...Несколько серийных маньяков были задержаны. В начале 70-х одного из них поймали в Москве. Он еще успел двух девушек убить на чердаке Московского государственного университета...

В аналогичных поисках преступника я участвовал в Гатчине, летом 1968 года. Снимали с учебы ради этих мероприятий. Кроме того, летом мы ездили в сторону Выборга, где были курортные зоны и пионерские лагеря. Там произошла серия нападений на детей. Развратные действия и даже изнасилования. Мы осуществляли охрану детских лагерей и обезвредили несколько педофилов.

Работая по этим делам, маскировались, сидели по ночам в засадах. Задерживали попутно воров и тех, кто к девчонкам приставал с предложениями «горячей любви» прямо на тротуаре. Уже на самарской земле этот опыт мне очень пригодился.

Тольятти — одна большая стройка

Тольятти в 60-е годы представлял собой одну большую стройку. И там частенько совершались преступления

В Куйбышевскую область Виктор Михайлов приехал в 1968 году. Руководство государства тогда озаботились безопасностью в городах-новостройках. Одним из таких был Тольятти, куда и направили героя нашей публикации вместе с сослуживцем — лейтенантом Семеновым.

- В конце лета меня назначили на должность оперуполномоченного тольяттинского ГУВД, где начальником был Абашкин. Семенов, с которым мы жили в общежитии, попал в третий сектор, а я во второй, где старшим являлся фронтовик Геннадий Березин, — вспоминает полковник милиции в отставке. — Обстановка очень тяжелая. Город небольшой, но сложный в оперативном плане. Население чуть более четверти миллиона. Во многом, серьезная ситуация сложилась «благодаря» Волжскому автозаводу, по которому Тольятти многие знают и помнят. Его начали строить в 1966 году на территории Ставропольского района. Гигантская строительная площадка — кругом огромные котлованы, выбранные земли, грузовой транспорт, десятки тысяч людей копошатся...

Тольятти тогда слыл самым настоящим промышленным центром страны. Там располагались объединение «Синтезкаучук», Волжский завод цементного машиностроения, Куйбышевский азотно-туковый завод, предприятие «Куйбышев-фосфор», гиганты стройиндустрии: «Куйбышевгидрострой», «Промстроймонтаж», «Автозаводстрой», а еще Электротехнический завод, Волжская ГЭС имени Ленина... За всеми объектами необходимо «приглядывать». Как и за «АвтоВАЗом», у которого имеются и масштабные гигантские подземные цеха, по сути — под ним можно разместить такой же завод, случись что-то страшное и непредвиденное. Все эти предприятия, на момент приезда милиционера из Ленинграда, находились в стадии развития. Строительство шло вплоть до развала СССР и случаи происходили всякие.

Алиби плохого соседа

Первое тольяттинское дело Виктора Михайлова не было «заводским». Ему пришлось раскрывать кражу дорогой шубы, которую утащили из квартиры дома № 101 на пересечении улиц Ленина и Комсомольской осенью 1968 года:

- Люди одевались скромно тогда, а у потерпевшей муж в Египте строил плотину, заработал чеки и на них своей возлюбленной шубу купил, которая и пропала. Мы заподозрили в краже соседа, который проживал в квартире рядом — угловая, тоже двухкомнатная, похожие планировки. Он не судимый, но с непростым прошлым, дававшим мне основания его проверять. Бывают такие люди, вызывающие подозрения. Помните советы Али? Я не зря, ведь хвалился. И здесь помогло.

Казалось, что дело «глухое». Но «чутье» юного опера не подвело и, благодаря настойчивости, он все-таки дошел до правды:

- Мы проверяли подучетных, воров, всех, кто мог «отличиться» на моем непосредственном участке — микрорайоне среди улиц Мира, Комсомольской, Ленина и Советской. Всю «шпану» ранее судимую проверили, но я «вцепился» в этого соседа. А он имел алиби, был в этот день на больничном, на работу не вышел, даже в больницу ходил. Алиби подтверждалось показаниями коллег по работе, родных, знакомых. Чтобы восстановить всю картину, пришлось выкладываться по полной. Я всю цепочку из лиц, на кого он ссылался, поминутно прошел. В тот день вор зашел к соседке, которая дверь не закрыла. Открыл шкаф, шубу снял и вынес. Спрятал на чердаке. Потом пошел в первую горбольницу на прием — это подтвердила и его жена, и регистратура медучреждения. Потом он пошел в аптеку, из аптеки в пивнушку «Калда» на рынке - место «отстоя» всех выпивох. Там пили пиво, разливное вино, водку. Это было место сбора ранее судимых, алкоголиков и прочих подобных элементов. Частенько грабили друг друга, дрались и даже убивали. От места кражи эта «Калда» — метров 250. После «Калды» вернулся, проверил дверь соседки — уже закрыта, но шума о том, что что-то украли, нет. Он взял шубку и пошел ее продавать. Один адрес, второй, третий. Стоила эта шуба тогда более 1000 рублей, а он начал с трехсот, потом стал предлагать за двести. Но люди бедно жили, никто не соглашался из его знакомых. И он раздосадованный приперся на рынок. Ума хватило не сунуться с ней «Калду». На рынке у него за 250 рублей шубу купила одна дама. А я ее знал, она работала на бойком месте и могла стать моим информатором. Разбираясь с этим делом, я «включил психолога». Ведь обманула бы — шуба-то хорошая, но чисто интуитивно сумел построить разговор, надев «маску проницательности», и как говорят блатные, просто «взял на понт».

— Ну что, как дела у вас? Что интересного? — и смотрю на нее проницательно.

— Виктор, - говорит, - Есть грех. Допустила я ошибку.

— Давайте, - а с дамами я всегда на «вы» независимо от их возраста и заслуг, и в ту пору, и сейчас, - выходить из этой ситуации.

— Пришел такой-то и предложил шубу. И она лежит у меня в подсобке, я ее даже домой боюсь нести. Хоть я и торговка, но муж у меня мужик очень принципиальный и за такие дела может и тумаков дать.

— Значит, меня сам Бог послал.

Шубу изъяли. Подозреваемого задержали. Он, опытный вор, ни разу не попадавшийся, был удивлен и спрашивал милиционера, как же на него вышли.

Богатым на события выдался для Виктора Павловича 1971 год. Во-первых, он женился, а, во-вторых, стал заместителем начальника по оперативной работе Автозаводского отделения милиции. Район новый, как раз в промышленной части города. Преступления совершались часто и, что называется, на «любой вкус». Михайлов поведал нам несколько «эпизодов» — один краше другого.

Убийство в «Новом городе»

Молодой оперативник на следственных действиях в 1969 году. Работы всегда было многоФото: из архива героя публикации

- Октябрь 1971 года. Жертве 22 года. Тело Юлии Пациной нашли неподалеку от отдела милиции на пустыре в районе, который тогда называли «Новый город». А Ставрополь-Тольятти называли «Старым городом». Кто-то девушку задушил и изнасиловал. Труп обнаружили рано утром прохожие, идущие на работу.

На той тропинке, где нашли тело, установили «засаду». Утром и вечером останавливали всех молодых женщин и опрашивали их по поводу случаев приставания и попыток изнасилования. Это тоже из «ленинградского опыта». Случаев набралось несколько.

Одна из потерпевших, молодая женщина, которую неизвестный пытался изнасиловать и задушить, рассказала, что в милицию она не заявляла, а мужу-ревнивцу соврала, что поскользнулась и упала в грязь. Нам смогла описать налетчика. И еще сказала, что после встречала его два раза — там-то и там-то.

Сделали рисованный портрет преступника, начали проверять насильников, судимых, состоящих на учете и любителей подсматривать в туалетах — явление тогда распространенное. А вскоре вышли и на того, кого искали — некто Калинин, который во всем признался и был осужден.

Имитировала беременность и украла ребенка

Не менее интригующе дело милиция раскрывает через два года — в октябре 1973-го:

— Украли грудного ребенка из детской коляски на стоянке торгового центра на улице Фрунзе, 7-й квартал Автозаводского района. Женщина пришла к ТЦ с коляской, оставила у входа и пошла за покупками.

Преступница — женщина, взрослая, за 30 лет. Жила в браке, а детей не было. И она замыслила украсть ребенка. Имитировала беременность. Даже перед собственным мужем! Он ни о чем не догадывался, она не раздевалась перед ним. Уклонялась от близости, подкладывала себе что-то на живот. Заморочила мозги и свекрови, и свекру. Родила, якобы, в Ставропольском районе. И там укрылась, в Хрящевке, где сейчас живет вся тольяттинская элита. Жила у родственников, которые тоже думали, что это ее ребенок. Соврала, что свежий воздух ей и малышу посоветовала врач сельской больницы, где роды не регистрируют и где она, по ее словам, родила. Этот момент дама тоже хорошо продумала, потому через роддом вычислили бы сразу.

Виктор Павлович во время службы активно контактировал с обществомФото: из архива героя публикации

Мы проверяли всех. Женщин, у которых не могло быть детей. Абортированных, которые часто страдают бесплодием. Всех психопаток. Тысячи людей. Родильные отделения, гинекологию — всех на уши поставили. Организовали работу даже в масштабах области. Всех женщин зафиксировали, у кого дети умерли во время или после родов. Но свидетелей никаких.

Решились на отчаянный шаг. Начальник РОВД Алексеев Виктор Иванович обратился в горисполком, горком партии, чтобы дали добро на обращение к населению Тольятти. Но нам не разрешили. Мы в райисполком — ни в какую! Панику наведете и все такое. Алексеев на свой страх и риск поехал в партком ВАЗа и получил разрешение на выступление на заводском радио. Просили людей откликнуться.

Наши действия вызывали целый шквал звонков. На 6-ти телефонах круглосуточно дежурили люди. И из сотен сигналов, три были на одну и ту же даму, у которой ни с того, ни с сего появился ребенок, рожденный не в городе, а в деревенском стационаре, врач которого, к слову, тоже была обманута.

Дальше — дело техники. Расследованием занимались следователи Галина Новожилова и Таня Фатеева, инспектор уголовного розыска Александр Артюшин. Галина поехала в деревню с группой. Изъяли ребенка, женщину взяли, сделали обыск и дома, и в фельдшерском пункте. Все до последнего подозрительные вещи выгребли. Ребенка привезли в райотдел. В кабинет Новожиловой — опытная, волевая женщина — пустили начальника РОВД, меня и начальника следственного отделения. И воровку завели, которая утверждала, что это ее ребенок.

А мама-«раззява» ранее описала, что у ребеночка был на пальчике гнойничек, который лечили зеленкой. На это Новожилова и указала.

Ну и все. Дальше раскрутили. Тут же привезли «раззяву» с мужем-отцом. Кроткий парень, но жену свою чуть не прибил за такую оплошность. Дело раскрыли за пару недель.

Банда из «Авто ВАЗа»

Полковник рассказывает, что милицию раньше уважали и слушались. А сами они не халтурилиФото: из архива героя публикации

Конец августа 1972 года. Двойное убийство в рядах группировки, ворующей запчасти с АвтоВАЗа:

- Все участники банды — монтажники завода, судимые ребята. Они воровали запчасти в ночную смену, прямо контейнерами с цехов ВАЗа. Возглавлял группу Тимохович, три раза судимый, авторитетный, серьезный и опытный бандит. В «шайке» сначала было трое, потом еще человек прибавился.

Тем летом они вместе со знакомыми сидели в ресторане «Серебряная ладья». Молодежь, недовольная тем, как делят деньги, предъявила претензии Тимоховичу. Ссора, драка. Инициаторы конфликта главаря «поставили на ножи»: или делим поровну, или вырежем тебя вместе с семьей — женой и двумя детьми.

Вышли разговаривать на улицу и претендент на передел главенства в шайке бросился на Тимоховича с ножом. А тот его ударил кирпичом по голове и добил ножом. Тело оставил прямо там. Потом второму недовольному, водителю, сказал: «Я тебя беру в долю, будем все пополам делить». И попросил его домой отвезти, к строящемуся ТЭЦ ВАЗа — обещал дать денег. Ехали на УАЗике, на котором и воровали. На обводной дороге Тимохович попросил спутника остановиться — в туалет или что-то вроде того — и там же убил водителя, ударил ножом и оставил его в поле. Сам сел в УАЗик и поехал домой. Приехал, дал молодой жене крупную сумму денег, велел собраться, взять детей и уехать к родителям. Сам тоже взял деньги и вернулся в ресторан. А остальные собутыльники были под хмелем и даже не заметили драки, продолжали пить. Он пристроился, имитировал будто не уходил никуда.

Труп нашли прохожие. Наши службы окружили ресторан. Вышли на эту компанию. Сначала Тимохович изображал невиновность. Но мы всех развели по отдельным кабинетам, опросили, и все обстоятельства раскрутили. За двое суток это дело мы тогда раскрыли. Тимоховича осудили, отсидел. Через 10 лет я встретил его в Тольятти. Он не пил, хотя притворялся зачем-то, что выпивает. Встретился с супругой после освобождения, осел в городе. Работая в руководстве УВД города Тольятти, я присматривал за ним. Он взялся за ум. Жили нормально, на квартиру заработали, а не как раньше, в будке.

Собирался в армию, но застрелили

Будучи начальником, Михайлов уже сам наставлял молодых сотрудниковФото: из архива героя публикации

Начало апреля 1977 года. Еще одна запутанная история в Автозаводском районе.

-— Прошла волна краж в детских клубах. Стало ясно – это группа подростков, которая этим промышляет. Ясно это стало, так как «добыча» была соответствующая: фотоаппараты, детский спортивный инвентарь, ручки, чернила и прочее. А далее все закрутилось с кражи в сберкассе.

3 апреля в конце рабочего дня старшая операционистка, заведующая одной сберкассой оставила пистолет не в сейфе, а в столе. А тут как раз пришли эти парни. Выбили дверь — никакой сигнализации тогда не было — открыли стол, а там «ТТ». Конечно, забрали.

4 апреля они встречают в лесу пацана по фамилии Сухарев, который там бегал и тренировался, так как собирался в армию. Группа подростков как раз выпивали. У них произошел конфликт, переросший в драку. Сухарев начал давать активный отпор и один из подростков выстрелил Сухареву в живот. Убил наповал.

5 апреля тело находят отдыхающие из санатория по соседству. В тот же день был митинг в честь открытия нового здания УВД, но я на него не попал — выехал на место обнаружения трупа. Благодаря найденной на месте гильзе быстро установили, что убили парня из того самого похищенного «ТТ». Начали проверять воровские группы одну за другой. Много работали, но тут накладка вышла. Один участковый инспектор, проявив халатность, не проверил подростка, который состоит на учете, как склонный к кражам и бродяжничеству. А в отчете написал, что в ночь кражи тот был дома, ведет себя примерно. Это как раз и был убийца, поэтому он остался у нас за спиной. Мы продолжали искать ветра в поле, а он продолжал воровать со своей группой, бродяжничать и пьянствовать.

Мы поняли, что тянем пустышку. Что оставили кого-то за спиной. Было такое ощущение. Начали все проверки заново. Тогдашний начальник отделения уголовного розыска Марков И.Н. приехал однажды в гости к своему брату и сидел на лавочке около подъезда, дожидался его. Заметил группу, проходивших мимо пацанов, один из которых был подучетный. Ребята, явно под хмельком, вели себя вызывающе, развязно — шумели, бранились, хохотали. В 80-е, 90-е, сейчас, когда все оборзели и с цепи сорвались, никто бы не обратил внимания. В ту пору порядок соблюдался. Марков — цепкий и толковый мужик — сразу подозвал к себе знакомого из этой компашки и начал спрашивать, что и как.

Милиционер рассказывает и о взаимодействии с органами власти, которые, правда, не всегда шли на уступкиФото: из архива героя публикации

Парнишка сказал — да, эти ребята могут быть участниками той группы, которая воровала. И назвал всех поименно. 4 человека. Берем материалы на них — «Так мы их проверяли!?» Смотрим рапорт участкового — написано, что тот-то был дома, никуда не скрывался. А на самом деле был в бегах, как раз в ту ночь дома не ночевал, две сберкассы с сообщниками обворовал и один детский клуб. 15-лет мальчику, вороватый такой. Участкового прокурор района хотел привлечь к уголовной ответственности, в итоге уволили по статье. Парней этих привезли в участок и рассадили по кабинетам опрашивать. Им было по 14, 15, 16 лет. Все состояли на учете в ПДН.

Стояли, как партизаны, ведь статьи-то серьезные. Но одного, извиняюсь за жаргон милицейский, «раскололи». Признался в краже из детского клуба. И дальше работали по ним всю ночь. Приехали с обыском — чернила, мячи, спортивный инвентарь, майки, трусы бутсы. Изъяли все, что те крали из сберкасс и детских комнат. Взялись всерьез. Стали узнавать про пистолет и один «поплыл». Потом второй, третий... Рано утром, где-то в 6-м часу поехали на поле, и в парке, недалеко от строящейся гостиницы — сейчас она есть, нашли оружие и изъяли. Они его спрятали в банку и закопали — до лучших времен. Думали, что все сойдет с рук.

«Кроха» в «Золотом петушке»

Работа сотрудника уголовного розыска не в последнюю очередь строиться на уважении - к коллегам и тем, с кем приходится взаимодействоватьФото: из архива героя публикации

Весна, апрель 1983 года. Еще одно двойное убийство.

- В конце дня раскрывали, не поспали и часа. 7 квартал, ресторан «Золотой петушок» в торговом центре. Одного убитого нашли у ТЦ, а второго в 70 метрах неподалеку.

Жертвы — два приятеля, 25-30 лет. Отдыхали в ресторане, ребята горячие, работали на мясокомбинате Автозаводского района на забое и разделке скота. Сидели своей компанией, выпивали. Завязалась ссора с другой группой, произошел конфликт, входе которого оба приятеля убиты.

Установили прозвище убийцы — «Кроха». Он также работал забойщиком скота на Автозаводском мясокомбинате и с собой два ножа таскал, которыми забивал и разделывал туши. В ходе ссоры этот «Кроха» одного убивает, а потом догоняет второго и также убивает, ударив ножом под лопатку. С места происшествия скрылся. И, как ни странно, очевидцев драки не оказалось. Поэтому основная разгадка преступления – тщательный осмотр места убийства.

Расследование могло затянуться на долгий срок, но мы кругами от мест обнаружения трупов осмотрели территорию, нашли окровавленный тесак и ключ с брелоком от общежития. Глубокой ночью, по грязи — весна, первые числа апреля, буквально на коленках ползали...

За ночь проверили все общежития в округе, и установили откуда этот ключ. Спросили, от какой он комнаты. «Кто там живет?» Ответили, что такой-то, но сегодня не ночевал. У него в 3 квартале подружка, тоже в общежитии, ушел к ней. Нашли эту общагу, приезжаем ночью. А там он, действительно «кроха» — под два метра гигант! Ладонь распорота — об лезвие порезал, вырывая нож у соперника из руки.

Мы его в наручники. Он не сопротивлялся — народ смирный был, потому что знали, что с нами лучше не ругаться. Авторитет у уголовного розыска очень высокий. Преступники знали, что мы не струсим в случае чего. Когда я опером работал, несколько раз применял оружие.

Подросток-убийца с голосами в голове

Убийства детей в Куйбышеве и области шокировали в 70-е годы всю страну

Еще одна история из Тольятти стоит для Виктора Павловича особняком. Она охватила не только Автоград, но и Самару. Неслыханная серия убийств детей. Преступник душил, резал, мужеложство совершал со своими жертвами — мальчиками 7-8 лет.

- Мы бились полтора года. Началось все с Кировского района в Куйбышеве в июне 1974-го. Борю Мезенцева увезли на велосипеде в безлюдное место и убили.

Я начал работать по этому делу после убийства ребенка в Ягодном на день строителя в 1974 году. Мы установили потом, что убийца бродяжничал и на попутках забрел в Ставропольский район. Увел потерпевшего от брата и убил. Убил потом еще одного мальчика, Олега Ландаря — увез его в поля, где сейчас «Кошелев». Изрезал, истерзал.

Он по Тольятти несколько дней болтался и около здания автовокзала поймал Валеру Эгипти, который с мамой и бабушкой собирался поехать в Куйбышев. Увел его в кусты, задушил, пытался изнасиловать, но его спугнули. На попутках вернулся в Куйбышев, потом одного, второго. Жертв всего было 5. Отдельная страшная история, целая повесть.

Так рисовали неизвестного насильника и убийцу очевидцы - по большей части детиФото: другой источник.

Я руководил оперативно-розыскной бригадой, организовывал взаимодействие УВД города Тольятти и Ставропольского РОВД. Дал задание проверить всех людей с психическими заболеваниями, судимых за половые преступления. Среди прочих проверяли всех гомосексуалистов, извращенцев.

В ходе работы выявляли страшные и даже смешные истории. Так, как-то в субботу вечером водитель ВАЗ-2103, назовем его Николай, семьянин, общительный мужчина, решил подзаработать и свернул в Соцгород, к автовокзалу — в поисках попутчиков. Остановился у стройной девушки, которая ему приглянулась. Она представилась как Поля. Он повез ее до Жигулевска, договорившись не только об оплате за деньги. Приехали, зашел в гости — закусили, выпили, а на утро Николай нашел себя стоящим на коленях на кровати — голова его заклинена между прутьями, а кисти рук прикручены к ним ремешком. Без одежды. А сзади его «оседлал» какой-то голый мужчина. Поля оказался Колей. Наш герой сбежал, когда Коля пошел за друзьями. Шофер в чем мать родила выбрался из окна — третий этаж — и побежал в милицию. Но этот Коля не был причастен к убийствам детей.

Мы зашли в тупик. А убийцей оказался житель Куйбышева семнадцатилетний Усов. У него наследственная шизофрения. Им голоса руководили. В свое время его должен был проверить участковый по указанию начальника, но — негодяй — проявил халатность. Отписался и все. Усов на свободе, у нас за спиной! Пошел дальше по жизни. В Куйбышеве трижды случилось то, что у нас уже было в Тольятти и Ставропольском районе.

Благодаря внимательности и чутью Василия Спирина - Усова удалось задержать

Поймали его благодаря добросовестности настоящего милиционера и опера, сотрудника УВДТ на станции Куйбышев Василия Спирина . Мы с ним поддерживали связь, он умер только в прошлом году. За ним после работы заехал его знакомый водитель такси. Они по делам своим ехали, вечер, и вдруг такси — машину с гребешком, шашечками — останавливает молодой мальчишка. Лет на 15 выглядел, но вид характерный — худоватый, сутулый, прыщавый. Не очень приятная внешность.

— Куда едете? — На Ташкентскую? — Подвезите.

Спирин, очень проницательный человек, один из лучших оперов отдела, обратил на странное поведение подростка. Мальчик достал кошелек, чтобы рассчитаться, а там у него иконы и какие-то порнографические фотоснимки, засаленные и подозрительные. И вел себя странно, бормотал что-то невнятное, как психически ненормальный человек. Подъехали к адресу парня, он забормотал: «У меня денег нет, у меня есть эти фотографии». Тогда Спирин сказал: «Так, стоп паренек!» Вышел с переднего пассажирского места и сел на заднее: «Ну-ка двигайся». У таксистов задняя левая дверь, как и у милиции, всегда заблокирована, уже не убежишь. Развернул машину и повез в линейный отдел на станцию. Там Василий начал его «колоть», просил рассказать, что он скрывает. И тот стал рассказывать как убивал детей. Спирин сразу доложил руководителю своему, дошло до генерала... Мальчишка начинал каяться об убийствах, которые совершил в Куйбышеве.

Владимиру Усову предлагали убивать детей голоса в его головеФото: из личного архива

Самое интересное было дальше. Усова арестовали, идет следствие. Выясняется, что он психически больной, состоит на учете, как шизофреник. Отец и дядька тоже шизофреники. Ему, как душевнобольному, назначают меру принудительного медицинского лечения. Лечат в Казани, а потом, когда прошли 70-е, 80-е и наступили 90-е, казанцы его выпихивают в наш психоневрологический диспансер на Нагорную. Он там лечится и однажды уходит из клиники — в увольнительную. Уже не мальчик, а взрослый дяденька. Идет в парк, вроде, Победы. Там, как раньше, встречает двух мальчишек. Одному покупает мороженое — «На, подожди». А второго, поменьше, берет и лезет с ним в траншею ремонтируемой канализации. Мальчишку начинает душить. В милиции узнают о том, что из психоневрологического диспансера ушел опасный псих, убийца. Его начинают разыскивать. Старшина ППС получил задание на поиск в районе парка. Наткнулся на мальчишку с мороженым, узнал, что тот ждет брата, которого увел неизвестный. Убийство удалось предотвратить. Усова взяли под стражу, а в 2006 году он скончался.

Виктор Михайлов не скрывает гордости от участие в знаменитой телепрограмме Леонида КаневскогоФото: скрин с видео

Виктор Павлович не без гордости замечает — про Усова снял серию «Следствие вели» известный телеведущий Леонид Каневский. Михайлов выступал в ней комментатором событий.

Переворот

В Куйбышев оперативник переезжает в конце 80-х — начале 90-х. Сначала его назначают заместителем начальника УУР ГУВД. Потом ставят руководителем. Сделать предстоит многое.

- Обстановка была очень и очень тяжелая. Рушилось государство. Изменялась политико-экономическая основа и политико-правовая система. Была подвергнута реорганизации вся система правоохранительная — МВД, ФСБ, Прокуратура. Все менялось. Начали активно насаждать капитализм, — говорит полковник. — Создавались новые структурные подразделения в структуре МВД, в частности Управление по борьбе с организованной преступностью, совершенно новое подразделение. Прообраз ФБР из США и отделов, которые боролись с мафией в европейских странах. Создавались строевые структуры: СОБР, ОМОН. Реорганизовывалась система исполнения наказаний, следственные подразделения. Резко возросла преступность. Дело доходило до того, что в девяностые годы в отдельные сутки по области регистрировали от 10 до 15 убийств, начиная от бытовых, заканчивая бандитскими перестрелками, где за раз убивали по 3-5 человек. «Рекорд» был в 1993 году, когда за одни сутки было зарегистрировано 17 убийств.

Силовикам пришлось столкнуться с ранее неведомыми преступлениями. Например, появились «Убийства с целью передела государственной и частной собственности». Людей стали устранять по заказу криминальных сообществ. В Самарскую область ехали «ликвидаторы» из других регионов. С Волги бандиты направлялись в обратном направлении, в частности в Подмосковье...Ежедневной практикой стали вымогательства денег, похищения людей, пытки, изнасилования, мошенничества. Крали детей с целью получения выкупа. Активизировались цыгане.

- Одной цыганке в Железнодорожном районе доказали полтора десятка вымогательств, мошенничества, даже убийства, целью которых было одно – захват жилья у пожилых людей, — вспоминает ветеран. — Целую преступную группу организовала, в которую входили и сотрудники ЖКХ, выдававшие адреса пожилых, одиноких, больных, немощных людей. Помогали преступникам и в социальных службах. Те люди, которые обязаны были ухаживать за нуждающимися, помогать им в решении бытовых проблем, наоборот, доводили их до смерти. Потерпевших спаивали, травили, просто убивали. Была создана система риелторов, которые переоформляли жилье на подставных лиц. Владельцев же переселяли в сельские районы. Этой цыганке все доказали и осудили, но такие преступления совершались по всей области. В первую очередь — Самара, Тольятти и Сызрань.

ОПГ Константина Беркута - справа - одна из тех, с кем сталкивался Михайлов в работе в СамареФото: Михаил ГОРЮНОВ

Конечно, в тот период приходилось и бороться с ОПГ, носивших клички своих руководителей, «Синий», «Зеленый», «Беркут», «Бешеный». Они устраивали настоящие «баттлы» со своими оппонентами. Оперативник объясняет, что самые отчаянные и опасные банды вышли из групп бывших подучетных детской комнаты милиции. С ранних лет многие из них были склонны к воровству и грабежам.

Убил троих за 30 минут

В Самаре Михайлову было совсем не легче, чем в Тольятти. Серьезные дела появились с первых дней. Одно из таких — убийство трех женщин в Советском районе, в 1989 году:

- Октябрь месяц. Один негодяй утром встретил их, когда они шли на работу. Пьяный был, всю ночь выпивал. Пытался вступить с этим женщинами в половую связь, но получил отказ. Ничего не получилось и он тесаком их убил, изрезал. Троих за 30 минут, в разных местах, но всех в Советском районе. После этого, скрываясь, проник в одну из квартир на территории района. Попал туда, обманув хозяйку - молодую женщину с маленьким ребенком. Он почувствовал, что поднялась тревога и у нее укрылся, решил там пересидеть до конца дня. А зашел под каким-то бытовым предлогом, женщина ничего не заподозрила.

На счастье хозяйки пришел ее отец. А так, естественно, ее убили бы вместе с ребенком. Муж был на работе, спасать некому. Ее отец пришел ближе к обеду. К этому времени начальник УВД области Анатолий Андрейкин принял решение — обратиться к СМИ. По ТВ и радио объявили о совершенных преступлениях. За информацию об убийце пообещали вознаграждение — 1 миллион рублей. И отец этой девушки, у которой укрылся убийца, пришел к ней «вооруженный» этим знанием.

Мужчина зашел проведать дочь с грудным ребенком, наткнулся на визитера и все сообразил. Не наводя паники, он повел «поединок» с этим убийцей. Расположил его к себе — а тот был насторожен, все-таки три трупа за 30 минут. Мужчина усыпил его бдительность, похмелил остатками водки, которые нашлись в доме. Тому показалось мало. Отец получил возможность — пошел за добавкой по просьбе гостя и сразу же сообщил о нем в УВД. Группа захвата выехала и без шума и пыли этого убийцу поймали. Изъяли тесак, заплатили миллион.

Ожидание исполнения приговора шло три года. И этот человек был последним из Самарской области, которого казнили. Потом ввели мораторий. Одновременно с ним казнили насильника малолетней и убийцу из Саратовской области.

Банда Корниловых и черный ход на площади Славы

Из стычек с ОПГ Михайлов отмечает разоблачение банды братьев Корниловых. Это было осенью 1989 года:

- Получили из ГУУР МВД России ориентировку о возможном появлении в нашей области этой банды — два брата Корниловых и еще один их подельник. На территории Томской, Омской, Новосибирской областей совершали убийства предпринимателей, связанные с вымогательством крупных сумм. Убили где-то на тот момент порядка 7 человек. Область у нас громкая была и мы узнали, что они имели намерения выехать сюда для совершения преступлений.

1997 год. Выставка вооружения СОБРа. Опер уверен, что каждый представитель ОВД должен уметь обращаться с оружиемФото: из архива героя публикации

Работу по этой группе поручили двум ведомствам — Управлению ФСБ и вновь созданному УБОП УВД области. Разыскиваемые отличались особой жестокостью и физической силой. Когда их задержали, ни у одного на запястье не сошлись наручники.

Их «встретили», взяли под наблюдения. И ФСБ, и УБОП. Начальник УВД Геннадий Данков проявил мудрость и осмотрительность. Он меня на всякий случай информировал обо всех делах по розыску и контролю этой троицы, а я параллельно создал свою группу, получив в нее всех наиболее физически и морально подготовленных офицеров.

История закончилась неожиданно. Эти ребятки приехали сюда, поселились в гостинице «Волга». Как-то поздно вечером на Московском шоссе на пересечении с Авророй произошло ДТП. Чисто случайно вышло так, что «Волгу» начальника Данкова задела «93-я» с Корниловыми. Все на глазах бригады «наружки». Данков вышел, начал ругаться, думал, это обычные разгильдяи. Был в милицейской форме. Но ему успели шепнуть, что это те, кого «тягаем». Хорошо, они не «хлопнули» его, ведь у каждого с собой было оружие. Корниловы сразу с места аварии уехали, заподозрив, что под наблюдением. За ними бросились в погоню. Колесили по всему городу. Опытные бандиты, «тягали-тягали», но бригаду не скинули.

Я в те минуты, несмотря на поздний час, собирался в УВД, когда позвонил по радиотелефону Данков: «Виктор Палыч, выезжай! Бери таких-то и таких-то. Они раздолбали мою машину, выбили подвеску!» Я приехал в УВД, всех собрал по тревоге. В гостинице разместили засаду, в номере подменили им в автоматах патроны. Другую группу ОМОНа разместили на козырьке черного входа гостиницы - где площадь Славы. Стали ждать.

Подъехали. Нам сигнал горничная подала по телефону о том, что выходят из номера. Мы с группой захвата на крыльцо вышли, уже темно на улице было. С двух сторон от крыльца встали. И тут выходят три этих огромных удальца с сумками, в которых оружие, вещи и деньги. Все убийцы, на каждом по несколько покойников, хотя внешне производят впечатление нормальных людей. Я был с пистолетом «Стечкиным». Говорю Корнилову, который спереди шел: «Я знаю, кто ты, я исполняю обязанности начальника уголовного розыска, имею приказ или взять вас живьем, или прямо тут положить. Из Омска и Томска на вас ориентировки и полное досье!» В это время подъехал «Рафик», из него сотрудники УФСБ выскочили. Во главе начальник отдела Юра Бабков. Тут два брата замешкались. Говорю: «Не шевелись, одной очередью по головам —положу на месте». Они растерялись, видно, тормознули, а третий, как рыба — ускользнул назад в гостиницу. У нас рации были, через которые держали связь с ОМОНом. Я два раза нажал на кнопку тонвызова — и группа захвата пошла с черного хода к ресепшену. Слышу, месить начали третьего. А братья сдались — руки за спину. Хотя сильные ребята, одним ударом могли шею пополам сломать. В Самаре они ничего не успели сделать. Мы их «упаковали» и отвезли в УВД.

Захват оружия и убийство часового

Когда Михайлов возглавил уголовный розыск ГУВД, его команде довелось разбираться в преступлении с военным подтекстом:

— Неизвестный преступник осенью 1989 года проник на территорию поста охраны на въезде в Кинель, где находился главный склад ГСМ Приволжского военного округа. Через протоку приплыл на остров, где и был этот пост. Часовой спал. Этот взял с пожарного щита топор, зарубил часового и захватил оружие: автомат Клашникова и боеприпасы.

Командующий ПриВО Альберт Мокашов пригласил меня со своим заместителем генералом Трепалиным А.С. Получилось так, что к ним приехала инспекторская проверка министерства обороны, а здесь такое ЧП. Подобное происшествие стоило бы многим карьеры.

И мы раскрыли. Начали проверку всех военнослужащих, кто раньше служил на охране этого склада ГСМ. А тут убийца ограбил банк напротив Сызранского ГОВД, а потом пытался ограбить банк в Советском районе Куйбышева. У нас была разработана целая система связи, мы перекрыли пути отходы, выставили группы. И если первое ограбление ему сошло с рук, то второе нет — его взяли на Железнодорожной станции Советского района. У грабителя при себе был автомат убитого часового. И его личность уже была установлена — бывший военный, десять лет назад нес службу как раз на том посту. В течение 3 недель дело раскрыли. Мокашов объявил благодарность мне, подарил на память шашку.

Жалею о нераскрытых убийствах и изнасилованиях

Виктор Михайлов с Виктором Сазоновым, который тоже работал в УВД Самарской области - начальником управления исполнения наказанийФото: из архива героя публикации

Но поймать удавалось не всех. Михайлову запало в душу нераскрытое дело об убийстве молодых девушек:

- Начало 90-х годов. В Струковском парке около туалета нашли полностью обнаженную и изнасилованную девушку-десятиклассницу, девственницу. Она гуляла с подругами, отошла в туалет, а там ее поймал убийца. Совсем недавно я там проходил.

Такую же девушку, постарше, тоже голую и изнасилованную, нашли около дворца Культуры имени Кирова. В туалете ее задушили. Одну обнаружили в начале лета, другую в конце.

Их точно один человек убивал, по следам похоже. Похожих преступлений еще несколько было по области, они тоже остались нераскрытыми.

К этим делам можно вернуться. Была бы тогда у нас возможность проводить генетическую экспертизу, мы бы его поймали.

Вообще, много изнасилований проходит мимо, когда жертвы не оказали сопротивление и сумели выжить. Но заявляют, особенно сейчас, всего 10%. Потому что знают, что если копейка у насильника есть — это уже бесполезно.

Без семьи я никто

Ветеран прекрасно помнит свои дела и это не удивительно. Почти с самого начала службы он ведет дневник, в котором описывает события каждого дня своей жизни — людей, преступлений, мысли, ситуации...даже погоду. Сейчас полковник планирует издать «записки» книгой. Он обещал это старшим товарищам и считает исполнение цели офицерским долгом. А фактический материал собран большой — вплоть до 2000-х годов.

Михайлов спортом не только занимается, но и интересуется им. И до сих пор он посещает различные мероприятияФото: из архива героя публикации

По выходу на пенсию, милиционер, за время службы заработавший 67 наград и поощрений, отдыхает совсем немного. Он и сегодня на «боевом посту» - занимается общественной деятельностью, является помощником уполномоченного по правам человека в Самарской области, членом общественного и экспертного совета при нем, а также состоит в совете ветеранов ГУ МВД. Пишет статьи в ведомственные газеты. Но и без досуга никак — экс-руководитель УР любит охоту и рыбалку, собирает марки и играет в футбол с внуками.

О семье Виктор Павлович не забывает никогда. Она всегда рядом:

- Без них я вообще никто. Жена все 35 лет, пока я служил, провела ночи у окна на кухне. Ждала. Но дома я близким никогда не рассказывал о «делах наших скорбных». Да ну, зачем? Дети — дочка и сын — по стопам моим не пошли, может быть, сожалею немного об этом. Но кто знает, может это сделают внуки? Родным я вечно благодарен.

Оперативник и сейчас не теряет связь с МВД. Он состоит в совете ветерановФото: из архива героя публикации

Юбилей уголовного розыска — особая дата. Виктор Павлович уверен, что начальник областного Главка Александр Винников — земляк Михайлова, тоже бывший оперативник, учившийся в Ленинградской школе милиции — организует праздничные мероприятия на высшем уровне.

- Я счастливый человек, пережил очень много тяжелых и страшных моментов, — признается опер. — Но нам есть, чем гордиться. И своими товарищами, и нашей работой и ее итогами. Мы те еще ребята!

«Комсомольская правда - Самара» скоро продолжит рассказ о бравых сотрудников уголовного розыска. Не пропустите на kp.ru.

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