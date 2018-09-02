Я б в пожарные пошел: в регионе открылись первые кадетские классы МЧС

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-02T19:01:16+03:00

Теперь юных спасателей в Самарской области готовят со средней школы. У кадетов МЧС будут свои привилегии, но и нагрузка больше, чем у обычных школьников

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1 сентября 2018 года в Тольятти и Сызрани открылись первые кадетские классы МЧС. Они так и называются «Юный спасатель». Начиная с 5-го класса школьников будут готовить к профессиональной спасательной деятельности, научат основам безопасности, первой медицинской помощи, действиям в кризисных ситуациях и обращению со спецтехникой.

В Сызрани такой класс открылся в школе №33, а в Автограде на базе школы №69, в которой День знаний начался с показательного выступления сотрудников МЧС.

- Чтобы подниматься на высоту, входить в горящие дома, спасатель должен быть смелым, сильным и стойким. Я думаю, этому здесь можно научиться, - рассказал после выступления пожарных один из учеников 5 «к» класса 69-й школы Владислав Анисимов. - Я хочу тренироваться, как спасатели, которые сейчас выступали, подниматься по лестнице и спасать жизни.

Будущие спасатели на линейке принесли присягуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Его одноклассники с будущим спасателем абсолютно согласны. Даже девочки, которых в тольяттинском классе «Юный спасатель» оказалось пять.

- Я например, боюсь высоты. Этот класс поможет мне побороть свои страхи и потом помогать людям, - рассказывает школьница Ирина Войнова. - А еще нас будут учить стрельбе. Это так все интересно!

Всего же в классе «Юный спасатель» в Тольятти 22 ученика. В Сызрани немного больше - там набралось 29 кадетов МЧС.

У учеников особенного класса нагрузки будут выше, чем у обычных школьниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работа над собой всем им предстоит немалая. Впереди 7 лет особой учебной программы. Начнут с физических нагрузок и дисциплины. Каждый учебный день для кадетов будет начинаться в 8 утра с зарядки, затем обычные уроки с особым акцентом на математику: ум - такое же важное качество для кадетов, как и сила. И, конечно, будут профессиональные занятия на базе настоящей пожарной части.

- Мы уже договорились с МЧС об этих занятиях. У них в части есть специально оборудованный класс. Ребята будут находится в профессиональной обстановке, в которой работают спасатели, те люди, примером которых они вдохновляются, - рассказывает директор тольяттинской школы №69 Антонина Чурсина. - Для ребят будут организованы секции самбо, секция общей физической подготовки.

Введут для юных спасателей и обязательные уроки хореографии, чтобы они участвовали в кадетских балах.

Ученики с детства мечтают быть спасателямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторые занятия в стенах школы будут проводить сотрудники МЧС. Это будет теория. А вот на практику ребятам готовят настоящую полосу препятствий. Ее планируется создать на базе 11-ой пожарной части. Там кадеты смогут на практике применит полученные знания, в том числе потушить открытый огонь, конечно же, под присмотром сотрудников МЧС.

Будет у юных спасателей и особый график. Учиться они будут с 8.00 до 17.00. В это время входят не только уроки и профзанятия, но и подготовка домашнего задания. Так что дома они смогут заниматься своими делами, а родителям не придется беспокоиться о сделанных уроках.

Специализированных классов МЧС в Самарской области пока только дваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В общем, выбор своих детей в пользу класса «Юный спасатель» родители сразу оценили.

- Моя дочь в этот класс просто рвалась. Хочу, и все. Я ей говорила: "Ну ты же девочка", - признается одна из родительниц.

Родители активно включились в организационную работу, пошили юным спасателям форму, которая практически является копией формы сотрудников МЧС. Синие куртки на замке с нашивками и оранжевые береты дети носят с нескрываемой гордостью.

С такими же эмоциями они давали клятву спасателя и получили первые грамоты на классном часу. Эта и другие награды в дальнейшем станут привилегиями при поступлении самарских кадетов в вузы МЧС.

- Сейчас планируется разработка специальной памятной медали, которая будет вручаться нашим кадетам за какие-либо заслуги. Она станет частью портфолио для них при поступлении в вузы МЧС России. Такие есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, в Воронеже и других городах. Конечно, будут учитываться и полученные профессиональные знания, - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района по пожарному надзору Андрей Гаврилов.

Пока два кадетских класса МЧС в Самарской области созданы только в качестве эксперимента. Однако ни МЧС, ни педагогический состав, ни родители не сомневаются в его успехе. Набор в классы «Юный спасатель» продолжится и в следующем году. Кроме того, в управлении МЧС планируют открыть такие классы и в других школах региона.

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