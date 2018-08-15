2018-08-15T14:02:03+03:00
Конкурсы и тесты

Конкурс КП к 1 сентября 2018: Портфель подарков для школьника в Самаре

Загрузите фото своего школьника и выигрывайте полезные призы для учебного года
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Расскажите о своем школьнике и выигрывайте подарки!Расскажите о своем школьнике и выигрывайте подарки!Фото: Евгения ГУСЕВА
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К 1 сентября 2018 года в Самаре "Комсомолка" объявляет о начале конкурса для школьников и их родителей. Условия простые, а призы - самые полезные!

1. Загрузите в форму ниже фотографию вашего школьника. Лицо должно быть отчетливо различимо. Присылая фото на сайт, вы даете согласие на его размещение, использование в дальнейших публикациях.

2. Зовите друзей и знакомых голосовать до 15 сентября.

3. Выигрывайте полезные подарки для учебного года: портфель со школьными принадлежностями, книги из коллекции "КП-Самара" для детей, билеты на детские мероприятия и другие сувениры от партнеров конкурса!

Конкурс пройдет с 15 августа по 15 сентября 2018.

С положением о конкурсе вы можете ознакомиться здесь.

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