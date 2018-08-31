Иосиф Кобзон пил с Титовым и хотел спеть песню Войтенко: чем певец запомнился знаменитым самарцам

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-31T15:21:26+03:00

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«Я завтракал дома у Кобзона»

Иосиф Кобзон любил приезжать к нам в город. Здесь, в далекие 60-е, в куйбышевской филармонии знаменитый певец расписался с Людмилой Гурченко. Двум самарским губернаторам посчастливилось спеть с ним дуэтом. Многие известные самарцы общались и дружили с обладателем самого патриотичного голоса страны.

- Очень порядочный был человек, настоящий мужчина, - рассказывает «КП-Самара» экс-губернатор Константин Титов. - Мне нравилось его творчество, что для меня немало важно, – песни моей комсомольской юности. Первый раз Кобзон приезжал к нам в Самару в 60-х годах, я был там, очень понравилось, как он поет. Потом, когда стал губернатором, ходил на все его концерты.

Осенью 1997 года, когда Иосифу Кобзону исполнилось 60 лет, он приезжал в Самару с юбилейным концертом и привез с собой тогда еще никому не известный хор Турецкого и Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России. В этот вечер певец пригласил губернатора Титова на сцену, и они дуэтом спели «Я люблю тебя жизнь», зал подпевал.

- После концерта, мы познакомились, пошли в ресторан пивка попить, обменялись телефонами, - продолжает бывший губернатор. - Когда я жил в Москве, созванивались, я приходил к нему в офис в гостиницу «Интурист», в гостиницу «Пекин». А однажды он даже пригласил меня позавтракать: «Поехали ко мне, - сказал мне, - у меня Неля прекрасно готовит». Это были чисто человеческие отношения – никому ни от кого ничего было не надо, кроме интересного общения.

В Куйбышеве Черномырдин не услышал Кобзона

- В МТЛ «Арена» однажды я с ним провел целый день, - говорит Борис Коценко, организатор концертов в Самаре. – Мой любимый певец – человек, напрочь лишен внешних атрибутов. У кого-то в райдере шикарная машина, дорогой номер, а его основное требование – это микрофон. И что меня удивляло, простота в общении - им уже не надо самоутверждаться. Я обратил внимание, что в Самару он прилетел без охраны, и никаких бронемашин. В тот момент я понял, о нем слишком много сказок рассказывал.

За сценой, по словам представителя шоу-бизнеса, был щедро накрытый стол, стояло много угощений, присутствовало все руководство области. Но, Кобзон отказался от еды, организаторы мероприятия даже заволновались, ведь обычно артисты любят хорошо подкрепиться.

Знаменитый певец и политик вспоминал, как однажды пытался прийти на встречу к экс-премьеру Виктору Черномырдину, причем, необходимо было решить общественно значимую проблему.

-Черномырдин тогда пошутил с Кобзоном, мол, что вы расстраиваетесь, когда я был еще студентом Куйбышевского политехнического института, стоял в очереди, но билета так и не достал. Иосиф Кобзон ответил тогда серьезно, моей же вины в этом не было, а тут все иначе. Вот такая история, связанная с нашим городом, - заканчивает Борис Коценко.

«Более тысячи песен в памяти, твою уже не запомню»

- Мы на гастролях и на концертах пересекались, - известный музыкант и композитор Сергей Войтенко. - Это был пример для подражания во всем. Он даже утром на завтрак никогда не выходил без костюма. Был всегда подтянут, с иголочки, собран. Я, конечно, мечтал написать для него песню, обсуждали эту тему. Но, вдруг он сказал: «Сереж, я уже вряд ли буду петь что-то новое, это же надо текст запоминать, у меня итак уже более тысячи песен в памяти». Думаю, он просто мягко отказал, поскольку разговор состоялся полтора года назад, уже понятно было, что он сильно болен.

Сергей Войтенко вспомнил, как они с Иосифом Давидовичем пересекались на эстрадном конкурсе в Ялте «Ялта – Москва – Транзит» Тогда музыканты из Самары победили, получили гран-при, Иосиф Кобзон был председателем жюри.

- Потом мы в жюри этого конкурса уже вместе сидели, - продолжает рассказ знаменитый музыкант. - Он был весьма строг, не шел ни на какие уступки. А еще у Иосифа Давидовича был искрометный юмор и всегда в запасе свежий анекдот.

Однажды наш знаменитый земляк услышал, как Иосиф Кобзон и Людмила Сенчина вспоминали о гастролях в советское время. Нужно было отрабатывать время по ставке «Союзконцерта» далеко в глубинках. По 6-8 концертов в день работали.

- Когда молодежь с ужасом в голосе говорит: «мне целый час работать придется», я рассказываю пример Кобзона. Трудолюбивый человек, не боялся много работать, поэтому и достиг результатов, - считает Сергей Войтенко.