«Походи голый и поймешь, что это!»: обнаженная пара из Самары шокировала горожан и мешала автолюбителям

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-03T17:14:41+03:00

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Вечер выходного дня люди проводят по-разному. Так, пара из Самары — лысые мужчина и женщина — решила в воскресенье, 2 сентября, прогуляться по городу. Влюбленные взявшись за ручки шли по улицам Авроры, Антонова-Овсеенко, Советской Армии и обращали на себя внимание всех окружающих. Правда, совсем не отсутствием прически, а тем что двигались они по проезжей части и абсолютно голые.

- На таких сразу обратишь внимание! Лысый мужик и такая же гладкобритая его подруга. Шли себе спокойненько, о чем-то беседовали, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местный житель Егор Першин. — Этого мужика спросили водители: «вы чего делаете?» А тот ответил: «Ну ты вот походи голый, поймешь, что это такое. Рубашку сними, попробуй, тогда узнаешь, что это!»

По словам Егора разговор продолжился. Обнаженные герои вечера пытались объяснить очевидцам что-то про «другой ритм жизни», а еще заверяли, что ничего не пьют и не курят и им просто нравится вот так ходить нагишом.

— Такое ощущение, что это был сын женщины. Потому что ему на вид лет 30-35, а ей, как мне показалось, все 60, — предположил самарец.

А вот другой свидетель «нагой прогулки» Даниил Стрелкин утверждает, что и мужчина и женщина — примерно ровесники, им обоим лет по 35. Вели они себя так, будто являются влюбленной парой, не стеснялись в объятиях.

Судя по отзывам горожан в социальных сетях, странные незнакомцы вышли на прогулку в 21-00 вечера. Получается, что радовали и пугали прохожих они довольно долго, так как полицейские, задержавшие в итоге подозрительную парочку, сделали это примерно в 12 ночи.

Подозреваемых задержали полицейскиеФото: соцсети

— На место выезжали сотрудники ППС. Они передали около часа ночи этих товарищей медработникам. Никаких протоколов в отношении них составлено не было, — сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД Самарской области.

Юристы замечают, что разгуливать голым на улице, по сути, не запрещено. Правда, есть некоторые нюансы.

— Такие действия могут быть квалифицированы, как хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, проявления неуважения к обществу. Наказание до1000 рублей, либо административный арест до 15 суток, — объясняет адвокат АБ «FORTIS» Сергей Хальченко. — Если будут свидетели и потерпевшие, которые скажут, что видели такая пара нарушила их моральные нормы или что-то еще сделал плохое, то тогда может дойти до разбирательств. Еще один момент — если эти голые люди будут разгуливать перед несовершеннолетними. Тогда это можно расценить как развратные действия и ответственность будет уголовной. А наказание более серьезным, вплоть до лишения свободы.

Однако в указанном случае пострадавших детей не нашлось, как и других, кто бы написал свою претензию стражам порядка на эту пару. Кончилась история тем, что лысые мужчина и женщина стали предметом обсуждения в интернете. Пользователи гадают, кто же это: кришнаиты, нудисты или, может быть, инопланетяне?

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