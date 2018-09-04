«Они просто выбирают жертву и убивают»: мать погибшей девочки-подростка заявляет о смертельной игре в Самаре

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-04T15:40:34+03:00

Женщина проделала большой объем работы и убеждена, что ее дочь не покончила с собой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лариса Ураева провела собственное расследование и считает, что как минимум четыре случая самоубийства — это инсценировка и самые настоящие преступления

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«Все скрючено, от головы осталось только кожа лица, мозги клюют птицы», — описания очевидцев, которые в ночь на 3 августа прошлого года около девятиэтажки на улице Тополей нашли труп девушки, ужасны. Дарье Алексеевой было 16, официальная версия гибели — самоубийство. Однако мама Даши, Лариса Ураева, уверена — ее дочь стала жертвой смертельной игры в интернете.

«Сомнительный суицид»

Лариса намерена бороться за то, чтобы тех, кто способствовал гибели ее дочери, нашли и наказалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Самое тяжелое было дойти до нее. Хотелось быстрее подлететь, увидеть, что не она... Она, — вспоминает безутешная мать.

На крыше того дома № 20 лежали бутылки из-под алкоголя и газовый баллон. Правоохранители сразу задались вопросом: давно ли Даша «употребляла». Ведь девушка три раза лежала в наркодиспансере с «газовой зависимостью», состояла на учете в полиции.

— Последние два года она была «чиста», училась в техникуме на одни пятерки, староста группы. Экспертиза показала, что в крови нет наркотиков, газа и алкоголя. Да и крышка от газового баллончика к нему самому не подошла. Он не закрывался, — уверяет Лариса.

Женщина признается — Даша задумывалась о смерти за 10 дней до трагедии, после того, как рассталась с Андреем (имя изменено), своим парнем, но потом успокоилась:

Справа на фото - Даша еще страдает газовой зависимостью, слева - уже нет. Разница на лицо, говорит ее мать, девушка стала лучше выглядетьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— У нее девиз был «Жизнь — реально клевая штука!» Она «Вконтакте» статус такой себе поставила, не хотела умирать! Перед тем, как уйти, сварила дома суп. На следующий день собиралась в больницу — проходила медкомиссию, планировала перевестись в другой техникум. Мы с ней созванивались тем вечером, совершенно нормальный разговор. А потом такая весть.

Лариса Ураева стала восстанавливать по крупицам последний день жизни своего ребенка.

Даша вечером 2 августа гуляла с подружками. Потом заходила в ТЦ «Парк Хаус», где встретилась с бывшим молодым человеком и старой знакомой из «плохой компании». С ними она пообщалась совсем недолго. У дома на Тополей, 20 Алексееву видели в 21.30. Она, якобы, спрашивала, где тут открытые крыши.

— Уверена, в ту ночь она была не одна. 21 августа я опросила всех жителей дома, они слышали шум и крик — сначала протяженный, а потом обрывающийся. Одна женщина вспомнила, что слышала удар. Она в этот момент посмотрела на часы — 00-23. На улице она увидела ноги, но подождала еще несколько часов, прежде чем вызвать полицию, — заявляет Лариса.

Все факты, добытые в ходе расследования, Лариса Ураева помечает в специальной тетрадкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ураева полагает, что ее дочь пытали, но этот факт почему-то пытаются скрыть и перечисляет ужасные кровавые детали:

— У Даши было сломано бедро. Ладошки рваные — изнутри и снаружи, будто следы от когтей. Следы насилия: два пятна крови на трусах. Следователь объяснил, что это натекло с шортов, но на шортах у нее кровь на ремне, совершенно в другом месте. Также были следы волочения — сзади вся спина рваная, а на кроссовках оторваны подошвы — у одного на 15 сантиметров, у другого на 20.

«Спрашивали про игры, но я ничего не сказал»

Хэштег #синийкит пугает многих родителей уже несколько лет. Он был и на фотографиях Даши АлексеевойФото: соцсети

Убитая горем мать изучила социальные сети Даши, у которой было несколько страниц. Именно там она впервые заметила принадлежность к «опасным играм». Первым звоночком был хэштег #синийкит на фото в Инстаграмме. В кадре - Даша на крыше того самого дома, возле которого через несколько дней найдут ее труп.

Второй тревожный момент — комментарий про «Красную сову», известную как последовательницу «Кита». Под фотографией погибшей «Вконтакте» кто-то указал, что «Сова за основу взята». Также среди друзей Дарьи нашелся Николай Ш. (имя изменено) — с татуировкой злополучной птицы на ноге. Лариса считает, что он и есть куратор страшного сообщества.

Третий пункт — странности в переписках. Даше Алексеевой до сих пор пишут в «личку». Так, ее знакомая Рита (имя изменено) 4 августа прислала: «Dead Page наврал (изменено на цензурный вариант), что ты умерла». И эта же девушка на месте происшествия давала свидетельские показания днем ранее.

Сомнительные комментарии на странице Даши в социальных сетях насторожили ее матьФото: соцсети

В общем чате, где за несколько дней до встречи обсуждалась возможность встретиться, стали шутить по поводу гибели Дарьи. А Никита С.(имя изменено) — последний в списке ее звонков, заметил: «Менты меня на опросе спрашивали про игры, но я ничего не сказал».

Четвертый повод для размышлений Ларисе дал экс-возлюбленный Даши Андрей. Он вспомнил, как бывшая одноклассница его девушки говорила ему за несколько часов до официального обнаружения тела, что на месте найдут газовый баллон и алкоголь.

— Эти детали не берут в расчет! — отчаянно пытается предостеречь других матерей Лариса. — Следователь утверждал, что все, кто проходят по делу как свидетели, говорят о суициде Даши. Хотя я думаю, что там было человек 6, они были под тяжелой наркотой, и они ее убили!

Окончательная картина у женщины сложилась, когда ее сожитель — Андрей В., совсем недавно освободившийся из колонии, узнал новые подробности гибели Даши.

— Он пошел на район и пробил информацию по своим криминальным кругам. Валера, который сейчас уехал в деревню и боится давать показания, свел его с одним парнем. Тот рассказал, что на районе у нас идет смертельная игра. Уже 4 года. В 2017 году жертв больше, чем обычно. Он назвал цифру 18. Я насчитала 4, — говорит Лариса. — Всего игроков 42 человека. Было еще 2, но они ушли. Игра эта курируется в интернете.

Еще три смерти

Анна Шаярова погибла на рынке, обстоятельства ее смерти сразу казались неоднозначнымиФото: соцсети

Ураева наняла адвоката, сообщила о полученной ею информации в полицию и следственный комитет, встречалась с руководителями ведомств. Она просила подключить к разбирательствам управление «К», отвечающее за безопасность в интернете, но получила отказ.

Из четырех выявленных самарчанкой смертей — гибель ее дочери последняя. Первые две произошли в один день.

Рано утром 22 января 2017 года на рынке «Шапито» между контейнеров нашли тело 21-летней Анны Шаяровой. Девушка родом из Оренбурга, училась в Самаре:

— Сотрудники рынка уверяют, что есть следы волочения. Кто-то из работающих там иностранцев, говорят, даже видел, как ее тащили. На голове мусорный мешок, колготки порваны, рука синяя, на изнасилование не исследовали, как мне рассказали ее родственники. Какой это суицид? — размышляет Ураева.

Около восьми вечера 22 числа труп 28-летнего Ильи Матурина обнаружили у дома № 5 на улице Силина.

— Тоже списали на самоубийство. Но это не его дом. Я с мамой разговаривала, никто не верит. У него в сумке сметана была, не наркоман, не алкоголик. Шел к девочке к своей, ее предупредил об этом, не собирался умирать совершенно. Плюс его нашли в 18 метрах от дома, так далеко он долететь не мог, — опровергает официальную версию ЧП наша собеседница.

Родственники Ильи Матурина не принимают версию о его самоубийствеФото: соцсети

В гибель Ильи его родственники и знакомые тоже не верят. Они сразу опровергли слухи про ссору с девушкой. Об инсценировке открыто заявляли в комментариях в интернете:

— Может его столкнули? Рядом сумка лежит. Это как минимум странно, — делится мнением один из пользователей.

— Я была на том месте, у тела и на следующий день. Это нереально, так упасть самому, — пишет Вера Аболмазова, тетя Ильи.

Мама несчастного, Татьяна Матурина, под постом «Вконтакте» о смерти Даши Алексеевой — спустя 6 месяцев после гибели сына — согласна с версией Ларисы Ураевой:

— Полгода назад у меня также погиб сын и мне сказали, что падение. Он погиб около 115 дома по улице Димитрова , а тело привезли на Силина, 5. До сих пор никто не наказан, эти ублюдки до сих пор действуют в нашем микрорайоне!

Яна Сызранцева, по словам ее знакомых, была жизнелюбивой девушкойФото: Соцсети

Тело 16-летней Яны Сызранцевой нашли в 5 часов вечера 28 июня 2017 года возле многоэтажного здания на территории заброшенного завода имени Масленникова на Ново-Садовой.

—У них есть общая с моей Дашей знакомая — тоже игрок, как я поняла. Яна умная, она такой ерундой не занималась. Предсмертную записку нашли не на крыше, не в ее вещах, а в трансформаторной будке рядом. Скажите, кто бы додумался ее туда спрятать? — не понимает Ураева.

— Я точно знаю, что это не суицид. Она была очень жизнерадостным человеком, была хорошей подругой, — это слова одной из знакомых школьницы.

Официальных подтверждений нет

Мать Даши уверена, что все указанные случаи связаны. Все произошло в одном квадрате Промышленного района. Сызранцева погибла дальше, но проживала именно в «этом проклятом месте», на Тополей. Есть у женщины и подозреваемые.

— Это дети влиятельных родителей. Они просто выбирают жертву и убивают, а потом, благодаря родственным связям, уходят от ответственности, — утверждает Лариса.

Стражи порядка отрицают какое-либо существование такой банды, называя все домыслы безосновательными. В указанных случаях были заведены дела по статье 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства». Обвиняемых пока нет.

Многие фотографии из социальных сетей, которые могут иметь отношение к смерти дочери, Лариса распечаталаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе работы по ситуации Дарьи Алексеевой выявлялись нарушения в разбирательствах, дело от одного следователя передавали другому, провели ряд дополнительных действий, но ничего не нашли.

— Была проведена судебно-медицинская экспертиза трупа Алексеевой. Повреждений в области половых органов не обнаружено. Следов волочения и других фактов, указывающих на опровержение официальной версии, тоже. Связь с другими случаями, указанными Ларисой, не подтвердилась, — замечают следователи.

— Прокуратура области рассмотрела обращение от Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка о ненадлежащем расследовании дела Алексеевой следственном отделом Промышленного района Самары. Фактов немотивированного отказа в удовлетворении доводов заявителя не выявлено. Утверждения об укрывательстве сотрудниками правоохранительных органов сведений о гибели несовершеннолетних, в том числе Яны Сызранцевой, признаны несоответствующими действительности, — сообщили уже в надзорном ведомстве.

Лариса не опускает руки и собирается отстаивать свою версию, Она обратилась за помощью к волонтерам и планирует написать в ФСБ. Ведь у нее подрастает вторая дочь, которая тоже рискует стать жертвой в чей-то игре.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Доказать такие преступления сложно»

Адвокат АБ «FORTIS» Сергей Хальченко:

— Проблема со смертельными играми не теряет актуальности. Меняются названия, а суть остается. Государство старается реагировать. В июне 2017 года в УК РФ внесены изменения: уголовный закон (статьи 110, 110.1, 110.2 УК РФ) теперь предусматривает ответственность не только за доведение до самоубийства, но и за склонение к нему, за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. И наказание предусмотрено суровое — до 15 лет лишения свободы.

Разница между доведением и склонением к самоубийству заключается в способах действия преступника. Раньше это было жестокое обращение, угрозы, систематическое унижение достоинства. Организаторы «смертельных игр» действуют иначе. Используя не насильственные методы, они оставались безнаказанными. С принятием изменений, произошли перемены. Но таких уголовных дел немного — в судах рассматривали всего 4. По двум есть приговоры. И все не в Самарской области.

Доказывать такие преступления непросто, поскольку они совершаются с использованием интернета, фейковых аккаунтов. Но теперь способы борьбы расширены и это хорошо. Перечень инструментов включает не только простые блокировки пользователей, страниц, сайтов, но и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Силовики способны получать информацию о преступниках, получая доступ к переписке, отслеживать их деятельность и устанавливать лиц, использующих фейковые аккаунты.

У Ларисы тяжелая судьба. В 2014 году она потеряла мужа. Он погиб в колонии на следующий день после рождения дочери, следователи утверждают - покончил с собойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

… И ПСИХОЛОГА

Когда нужно бить тревогу?

Сергей Чечин, психолог:

— В первую очередь здесь нужно говорить о нестабильной психологической обстановке в семье, отсутствии здоровой атмосферы в отношениях между родителями и ребенком. Когда ребенок решает во что-то играть — он пытается себя проявить, познать этот мир через такую плоскость. Играть его чаще всего вынуждают какие-то травмирующие, эмоциональные ситуации. Например, родители могут быть чересчур критичны по отношению к ребенку, контролировать его, подавлять.

Отсутствие доверия в отношениях с родителями вынуждает ребенка идти и доверять каким-то третьим лицам. У него существует потребность в близости с другим человеком — авторитетным, взрослым, умным, сильным. Таковым и должен являться родитель.

Если уже начал играть, сложно выбраться. Ты вовлекся, попал в другую реальность. Чтобы не вестить на эти игрища, нужно быть в этой реальности. Отличать одно от другого, понимать все самому.

В возрасте 16-17 лет люди начинают искать смысл жизни, нащупывать ощущение своей значимости. Эти игры также могут быть попыткой найти самого себя, самоутвердиться. Подростки могут даже не понимать, что гибелью закончиться. Зачастую эти моменты являются фарсом. В обычной жизни что-то не получается, они чувствуют себя слабыми и думают, что этот суицид выставит их в глазах других людей в сильном образе. О них заговорят, они войдут в историю.

Большой вопрос, в каком состоянии они это делают. Если в измененном, алкогольном или наркотическом опьянении, то для них это довольно простой поступок. Тем более многие подростки ориентируются на тех, кто уже это сделал. Для них это какая-то сказка, что-то вроде «Анны Карениной» или «Руслана и Людмилы».

Родителям, выяснить, что что-то не так, в первую очередь можно по поведению. Нужно наблюдать, открыт ли ребенок к общению, доверителен ли в отношениях с ними? Если он раздражителен, конфликтует, ведет себя неадекватно — стоит подумать, что с ребенком происходит? Потому что он может и наркотики употреблять, между прочим. Но степень адекватности и неадекватности очень зыбкая. Сами родители иногда находят ся в таком неадеквате, что могут оценить попытку ребенка проявить себя, как что-то ненормальное.

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