2018-09-04T21:08:22+03:00
Общество

Поздравление с Днем работника нефтяной и газовой промышленности

От главы Самарского региона Дмитрия Азарова
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Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Нефтяная и газовая промышленность играет важнейшую роль в региональной экономике, обеспечивая реализацию стратегических планов развития Самарской области, выполнение социальных обязательств государства перед нашими гражданами.

Наш регион обладает уникальным научно-техническим, ресурсным и кадровым потенциалом в нефтегазовой сфере. На территории губернии располагаются нефтедобывающие компании, нефтеперерабатывающие заводы, предприятия по переработке попутного нефтяного газа, газораспределительные и газотранспортные системы, поставщики природного газа, организации магистрального нефтетрубопроводного транспорта.

Область прочно входит в число российских лидеров по объему переработки нефти. При этом на нефтеперерабатывающих предприятиях продолжается реализация крупных инвестиционных проектов по строительству новых производств и модернизации действующих.

Работников отрасли всегда отличали профессионализм, высокая работоспособность, целеустремленность, преданность своему делу.

Искренне благодарю вас за упорный каждодневный труд, самоотдачу, умение решать самые сложные производственные задачи. Хочу выразить глубочайшую признательность ветеранам нефтегазового комплекса. Именно ваш пример, заложенные вами традиции вдохновляют нынешнее поколение нефтяников на новые победы.

Уверен, что ваши достижения позволят создать надежную основу для осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития нашего региона и страны в целом.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде на благо Самарской области, на благо России!

Глава региона Дмитрий Азаров.

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