«Уголовникам с детьми нельзя»: тренера по самбо, застрелившего человека во время разборок с А.У.Е., могут лишить работы

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-05T15:43:06+03:00

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В Самарской области правоохранители продолжают выяснять подробности смутной истории о разборках тренера по самбо Михаила Апанасова с якобы существующем в городе Похвистнево А.У.Е. сообществом. Спортсмена обвиняют в убийстве 52-летнего Юрия Соловаткина, сам он утверждает, что застрелил уголовника спасая собственную жизнь. На время следствия Михаила отпустили домой, разрешили работать, но ситуация может измениться.

— Министерство образования Самарской области подготовило и отправило в образовательные учреждения города бумагу с рекомендациями отстранить от работы людей с судимостями и тех, кто находится под следствием, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Юрий Юдин, адвокат Апанасова. — Михаил попадает в эту категорию, и его хотят уволить еще до суда. И это несмотря на то, что вступившими в законную силу постановлениями суда ему разрешено тренировать детей и подростков и участвовать в соревнованиях. В России живем!

Правда, пока педагог продолжает трудовую деятельность. Его руководители находятся в отпуске и изучить документы от Министерства еще не успели.

Между тем учителю единоборств теперь вменяют не только расправу над Соловаткиным, но и другие статьи УК РФ. Стражи порядка считают, что он навредил и друзьям погибшего.

— Дело расследуют, на самооборону не меняли. Хотя по 105 — «Убийство» — направить в суд. На оппонентов Апанасова ничего не завели, они белые и пушистые, наоборот, завели еще два дела, что он причинил им легкий и средней тяжести вред здоровью, когда отбивался. Их присоединили к основному делу, — объяснил Юдин.

В администрации Похвистнево отрицают наличие А.У.Е. в городеФото: соцсети

Юрист и его подзащитный не согласны с таким развитием событий. Юрист готовит в суд жалобы по статье 125 УПК РФ на выделение и возбуждение указанных дел. Также сторона защиты считает незаконной и предвзятой проведение психолого-психиатрической экспертизы.

Напомним, все случилось в ноябре прошлого года в маленьком селе Старый Аманак. Михаил приехал к знакомой, привез ей самогон. Возле дома женщины у Апанасова произошел конфликт с людьми в масках с прорезями для глаз выбежавшими из-за гаража. Произошла перестрелка, в ходе которой погиб Соловаткин, его знакомые скрылись, а самбист тоже получил ранения.

Преступление приобрело резонанс, потому что Апанасов заявил, что потерпевший и его знакомые — представители А.У.Е. сообщества, терроризирующие Похвистнево и уже несколько раз пытавшиеся самого Михаила убить. Официально эту версию не подтверждают, называют ее недопустимой. Озвучивалась версия, что сам тренер имеет отношение к криминальному миру и все произошедшее — бандитские разборки. Подробнее читайте на kp.ru.

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