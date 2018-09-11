2018-09-11T09:30:45+03:00
Конкурсы и тесты

Мисс купальник "КП" 2018 Самара

Любуйся и голосуй за самых пляжных девушек города
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Фото: Архив "КП"
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Лето подошло к концу, но красота девушек Самары продолжает нас греть! И особенно их пляжная форма! "Комсомолка" объявляет о начале конкурса "Мисс купальник "КП" 2018 Самара" среди самарчанок, которые попали на последнюю страницу самой популярной газеты в России этим летом. Условия простые!

1. Любуйтесь девушками.

2. Голосуйте за самую-самую и приглашайте друзей сделать тоже самое!

Победительницы читатетельского конкурса получат сертификат в салон красоты на 3000 рублей и другие призы от "Комсомольской правды" и партнеров.

Конкурс пройдет с 10 сентября по 10 октября 2018.

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