Мисс купальник "КП" 2018 Самара
Любуйся и голосуй за самых пляжных девушек города
Фото: Архив "КП"
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Лето подошло к концу, но красота девушек Самары продолжает нас греть! И особенно их пляжная форма! "Комсомолка" объявляет о начале конкурса "Мисс купальник "КП" 2018 Самара" среди самарчанок, которые попали на последнюю страницу самой популярной газеты в России этим летом. Условия простые!
1. Любуйтесь девушками.
2. Голосуйте за самую-самую и приглашайте друзей сделать тоже самое!
Победительницы читатетельского конкурса получат сертификат в салон красоты на 3000 рублей и другие призы от "Комсомольской правды" и партнеров.
Конкурс пройдет с 10 сентября по 10 октября 2018.