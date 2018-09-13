«Это убьет трамвай во всем центре!»: в Самаре сомневаются, что на Хлебную площадь вернут рельсы

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-13T21:02:23+03:00

Движение трамваев по Хлебной площади в Самаре остановят на год. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Новость о том, что рельсы с Хлебной площади все-таки уберут, расстроила горожан. И хотя власти заверили, что привычные маршруты трамваев № 1, 3 и 5 вернутся к декабрю 2019 года, у людей есть основания сомневаться в этом.

Александр Сергеев, инженер «Самара-Информспутник», работающий с транспортной схемой города и обслуживающий сервис «Прибывалка 63», считает, что такое решение принято в пользу подрядчика – строителя мостового перехода, но не в интересах людей.

- Такое решение пытались принять несколько раз, последний - в апреле 2016 года, но под весом аргументов «против» отказывались, - напомнил Сергеев. - Первый - в трамвайной системе не бывает локальных изменений. Если убрать ветку до Хлебной площади и станцию на ней, то конечная для 1, 3 и 5 маршрутов переносится на станцию на ул. Пионерской, где сейчас конечная 15, 16 и 20 маршрутов. Сейчас 1, 3 и 5 трамваи ходят достаточно интенсивно, около 170 рейсов в день. Станция на ул. Пионерской не выдержит такой дополнительной нагрузки, по нашим расчетам, она возрастает в 2,7 раза! Придется сокращать количество рейсов. Мы делали модель, которая оценивает, как изменится интенсивность трамвайного движения. Эффект будет заметен и в Постниковом овраге, и в Юнгородке. Во всей центральной части города от «стрелки» до ул. Красноармейской/Галактионовской движение трамваев просядет. Через какое-то время можно будет сказать, что трамвай бесполезен, и вообще убрать его из центра.

Второй - трамвайная инфраструктура - дорогая штука. Ориентировочно, работы по демонтажу обойдутся в 70 - 100 млн рублей, а работы по строительству ветки заново – 500 - 600 млн рублей. И губернатор, и анонимные источники из правительства области (стройку моста курирует минстрой) не могут дать твердых обещаний, что ветку восстановят, не могут объяснить, за чей счет. Не отвечают на вопрос, заложены ли в проект моста средства на эти работы.

Третий аргумент - развитие города. Есть планы по реновации района Хлебной площади, предполагается, что там появятся жилые многоэтажки, торговые площади. Транспортный спрос вырастет, с помощью трамвая его несложно удовлетворить (станция на Хлебной площади имеет перспективы расширения), а без трамвая придется наращивать автобусное сообщение, что усложнит дорожную ситуацию в центре.

Единственный аргумент в противовес всем перечисленным - снижение затрат для строителей Фрунзенского моста. Получается, что интересы горожан разменивают на интересы подрядчика?

Напомним, трамваи № 1,3 и 5 перестанут ходить по улицам Фрунзе и Крупской - на участке от улицы Пионерской до Хлебной площади с 20 сентября. Причина – строительство мостового перехода «Фрунзенский» и подъезды к нему.

Доехать до Хлебной площади горожанам предлагают с пересадками на автобусах. В пресс-службе областного правительства журналистам объяснили, что в то время, как будут демонтировать трамвайные пути на ул. Фрунзе, разработают проект переноса трамвайных путей дальше от моста.

А по самому Фрунзенскому мосту в шесть полос, возможно, пустят троллейбусы.

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