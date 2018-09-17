Дмитрий Азаров избавился от приставки врио. Кто на очереди?

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-17T17:11:02+03:00

«КП-Самара» вместе с экспертами поразмышляла, какие перестановки могут ждать региональное правительство в ближайшее время с уже официальным губернатором

Изменить размер текста: A A

Торжественная инаугурация главы региона прошла в театре оперы и балета. Поздравить главу региона приехали его коллеги из соседних регионов. Самарцы заметили: нижегородский руководитель Глеб Никитин оказался не так уж и похож на Азарова, а омский губернатор Александр Бурков вспомнил, как вместе с Дмитрием Игоревичем прыгал с парашютом.

- Сохраняя традиции, мы будем двигаться вперед. У нас есть стратегия лидерства и процветания всего региона. Рассчитываю, что вместе мы добьемся этих задач, - обратился к жителям губернии Дмитрий Азаров, получив знаки губернатора. - Уверен, что за решением масштабных задач мы никогда не перестанем видеть конкретного человека, с его судьбой, с его талантами, с его наказами, с его желанием внести свой вклад в развитие самарской земли.

Праздник прошел, начинаются трудовые будни. Для всех ли? Несмотря на то, что Дмитрий Азаров область возглавляет уже год и, соответственно, имел много возможностей перетрясти кабинет министров, жители города надеются: кое-кто сейчас покинет свои кресла.

Год назад, когда Азаров только пришел на смену Меркушкину, «КП» проводила опрос «Кто из министров уйдет?». Тогда мнения разделились: большинство провожало в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина, первого вице-губернатора Самарской области Александра Нефедова, вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Валерия Юртайкина. Последний, кстати, ушел одним из первых. А вот Иван Пивкин пока на месте. Хотя его имя чаще всего звучало перед выборами в новостях о выговорах главы региона.

Дмитрий Азаров принес торжественную клятвуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однако эксперты, с которыми поговорили журналисты «КП-Самара», резких изменений не ждут. Социолог, руководитель центра "Региональные исследования" Дмитрий Лобойко считает, что первые шаги Дмитрий Азаров совершал еще год назад. А вот интересными могут оказаться не отставки, а возвращения.

- Вряд ли произойдут особые изменения, у Азарова был год, чтобы провести необходимую чистку. Могут быть инициативы от самих министров, которые поймут, что не хотят работать дальше. Шансбыл дан каждому, и этот шанс сохраняется. Я думаю, что возможны возвращения тех людей, которые не могли прийти к Азарову, когда он был врио. Можно ожидать появление экс-вице-губернатора Алексея Бендусова (который также ушел при Николае Меркушкине), если он согласится прийти в Самарский регион. И возвращения людей из команды Артякова, например Юлии Степновой, экс-министра имущественных отношений, - уточнил эксперт.

Также Дмитрий Лобойко отметил, что с новым полпредом Игорем Комаровым уДмитрий Азарова, скорее всего, сложатся гармоничные отношения, так как и Комаров, и старшие партнеры Дмитрия Азарова имеют отношение к группе «Ростехнологии». А результат Азарова (72,63% против более 90% Николая Меркушкина в 2014 году) скажется положительно на взаимоотношениях с федеральным центром, так как эти цифры больше похожи на правду.

Эксперты предполагают, что Азаров с Игорем Комаровым сработаютсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот депутат губернской думы Михаил Матвеев все же ждет изменений:

- Мой прогноз, что областное правительство обновится на половину, но не полностью. Есть определенная преемственность, некоторые люди работают уже при многих губернаторах и являются самостоятельными функционерами. Есть два вопроса, которые сейчас всех волнует. Кто займет пост председателя правительства? Александр Нефедов - политический долгожитель, но, наверное, должность председателя обретет нового человека. Возможно, им станет представитель крупной промышленной группы. Во-вторых, что будет с министрами, которые пришли вместе с Николаем Меркушкиным? Обновление нужно, - говорит представитель коммунстической партии.

Своим мнением поделился и политтехнолог Андрей Колядин, который считает, чтоформирование правительства пойдет по трем классическим вариантам.

- Это могут быть люди, которых хочет взять Азаров. Например, [врио заместителя председателя правительства Самарской области – прим. ред.] Виктор Кудряшов или зам по финансам [врио министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов]. Неплохой парень, кстати, всю жизнь они проработали с Азаровым. Второе - это те, кого рекомендует федеральная власть, и третье - протеже серьезных федеральных лиц. Как правило, это представители политического класса, которые заинтересованы в сохранении неких активов, - отмечает Андрей Колядин.

Также он высказывает преположения о том, кто еще может появиться в регионе:

- Сейчас в Самарской области могут появиться представители «Новатэк», «Роснефти». Они уже успешно работают по всей стране, поэтому такое возможно. Остальное – как бог на душу положит. Возможно, останутся те, кто работал с предыдущим руководством. По сути своей сейчас от перемены мест в правительстве ничего не меняется. Все генерируется и придумывается в федеральном центре, а территории только исполняют. Есть такая профессия – родину расхищать, ой, простите, защищать. Соответственно среди чиновников есть фигуры, которые прекрасно работают и при тех, и при других, и при третьих, потому что обладают определенными профессиональными навыками. У нас в стране не наказывают за то, что кто-то с кем-то работал. Кого уберет Азаров первым? Я не знаю. Азаров в этом отношении плохо прогнозируемый человек. Могу сказать, что он так же неистово будет служить Отчизне, как и Меркушкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Церемония вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова: онлайн-трансляция клятвы нового главы региона (подробности)

Биография Дмитрия Азарова: как сын рабочего возглавил целую область

У Самарской области вновь появился губернатор. Им стал Дмитрий Азаров, который уже около года руководит регионом. Что мы знаем о нашем губернаторе? (подробности)

Дмитрий Азаров: "Все хотят попасть на ЧМ 2018, на "Самара Арену", нам не нужно никого заставлять"

Глава региона в эксклюзивном интервью спецкору "КП" в США рассказал, чем город удивит гостей, сколько было желающих стать волонтерами и какую роль в подготовке к ЧМ играют интеллигентные люди (подробности)

Дмитрий Азаров вернулся в Twitter и ведет за собой всех министров

Комментаторы уже вовсю делятся с врио губернатора проблемами и надеются, что скоро смогут поговорить с любым представителем властных структур (подробности)

Жены новых губернаторов: От домохозяйки до модели

В региональных верхах массовая перезагрузка. Шутка ли, всего за пару недель в стране сменилось 11 губернаторов. «Комсомолка» решила присмотреться к их женам - все-таки они создают уют и крепкий тыл новым назначенцам (подробности)