Биография Дмитрия Азарова: как сын рабочего возглавил целую область

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-10T12:31:00+03:00

Почти год Дмитрий Азаров исполнял обязанности губернатора Самарской области, а в 2018-м после выборов стал главой региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У Самарской области вновь появился губернатор. Им стал Дмитрий Азаров, который уже около года руководит регионом. Что мы знаем о нашем губернаторе? "Комсомолка" собрала все факты его биографии.

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10 сентября региональная избирательная комиссия подвела итоги выборов губернатора Самарской области. С большим отрывом от своих соперников, представителей партий КПРФ и ЛДПР, победил действующий глава региона Дмитрий Азаров. Он набрал 72,63% голосов.

Думал ли сын рабочего Куйбышевского мелиоводхоза и технического контролера в городской «Облбыттехнике», что возьмет на себя ответственность за целый регион?

Детство

Родился Дмитрий Азаров 9 августа 1970 года тогда еще в Куйбышеве. В 1977 году он пошел в первый класс в среднюю школу №13. Однако из-за переездов семьи учебное заведение пришлось менять два раза: сначала на школу №30 и затем на школу №132, которую Дмитрий Азаров и окончил. Любимыми предметами будущего губернатора Самарской области были физика и математика.

Студенческие годы

Работать Дмитрий Азаров начал еще в школе. Будучи учеником 7-го класса, он вместе с товарищем фасовал макароны. Еще одной профессией - асфальтоукладчика - будущий глава региона овладел в студенческие годы. В 18 лет, учась в Политехническом институте им. Куйбышева, он клал асфальт на улице Товарной. Так что тема дорог известна губернатору совсем не понаслышке.

Не боялся работы и был жаден до образования: в 1992 году после выпуска из Политеха с дипломом инженера-системотехника, Азаров поступил в финансово-экономический колледж при Министерстве финансов в Булузуке. Его он окончил в 1996 году, а спустя 7 лет защитил в РГТЭУ диссертацию на тему: «Совершенствование организационно-экономического механизма формирования прибыльности коммерческой организации» и стал кандидатом экономических наук.

Трудовая деятельность

После 1992 года параллельно с учебой Дмитрий Азаров работал сразу на трех работах. Был специалистом по программированию, экономистом и бухгалтером. Затем недолго работал в налоговой службе.

В 1995 году Дмитрий Игоревич занял первую крупную руководящую должность, стал заместителем директора по экономическим вопросам на Самарском заводе «КВОиТ». Через три года занял тот же пост на заводе «Синтез-Каучук». Следующие записи в трудовой книжке - первый заместитель гендиректора «Волгахимпрома», а с 2001 года по 2006 год - гендиректор ООО «Средневолжская газовая компания».

Политическая карьера

Восхождение по политической лестнице для Дмитрия Азарова началось в 2006 году с должности заместителя мэра Самары, которым тогда был Виктор Тархов. В 2008 году кресло заммэра сменилось на пост министра природопользования Самарской области. Следующий шаг по политической карьерной лестнице Дмитрий Азаров совершил также через два года. В 2010 году он победил на выборах главы Самары и стал пока последним избранным мэром областной столицы. Дмитрий Азаров руководил городом четыре года.

За это время он стал президентом Ассоциации городов Поволжья и вице-президентом Союза российских городов и Евразийского отделения организации «Объединенные города и местные власти».

В 2014 году Дмитрий Азаров покинул пост главы города (на год раньше срока). Сразу после этого он был назначен новым губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным представителем региона в Совете Федерации России. Три года провел в Москве.

25 сентября 2017 года Дмитрий Азаров вернулся в родной регион уже в качестве врио губернатора Самарской области.

Кстати, "Комсомольская правда-Самара" стала первым изданием, которому Дмитрий Азаров тогда прокомментировал свое новое назначение.

- Это высокая ответственность, - отмечал в 2017 года новый глава региона. - Поручение, связанное в Самарской областью, для меня, как коренного самарца, накладывает двойную ответственность.

Спустя год, 10 сентября, эту ответственность Дмитрий Азаров принимает уже как губернатор Самарской области.

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