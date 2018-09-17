В Тольятти забытая во дворе иномарка спасла жизнь девушке, упавшей с 14 этажа

СЕГОДНЯ 16:09 2018-09-17T17:11:02+03:00

По словам местных жителей, владелец авто так и не объявился Фото: соцсети

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются силовики, а владелец машины так и не объявился

Изменить размер текста: A A

Правоохранители Самарской области разбираются в обстоятельствах ЧП, произошедшего 15 сентября. Эпицентром событий стал Тольятти, а точнее дом № 71 на улице Лизы Чайкиной, из окна которого на 14 этаже выпала девушка. К счастью, она приземлилась на крышу автомобиля «Черри Свит» и смогла выжить. «КП-Самара» стали известны подробности случившегося.

Елена приехала в Тольятти из Воронежской областиФото: Соцсети

Пострадавшей оказалась 29-летняя Елена Пятых, она приехала в 63-регион из Воронежской области несколько лет назад. В субботу вечером Елена выпивала, как говорят местные жители — со своим возлюбленным.

— Я сначала слышала мужской крик — «Нет! Не надо!», а потом хлопок, похожий на взрыв или выстрел. И долгая тишина, — рассказывает «Комсомолке» Варвара из дома по соседству. — А потом мужчина вышел на улицу и кричал, называл девушку «дурой», спрашивал, зачем она это сделала, объяснялся в любви и просил: «Только дыши, малышка, дыши, не уходи! Я же тебя так люблю». Успокаивал ее и говорил, что скорая приедет и все будет хорошо.

Медики действительно прибыли оперативно, равно как и следственно-оперативная группа. Елене вкололи обезболивающее и отвезли ее в больницу. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Специалисты отмечают, что женщине повезло, что она не скончалась на месте.

— Были случаи, когда парашютисты или летчики с 1000 метров падали на дерево или склон холма и оставались живы. Здесь женщина была нетрезвая, поэтому в расслабленном состоянии. Упала на крышу автомобиля и это смягчило удар. Мы прибыли вовремя, оказали помощь в полном объеме. Она госпитализирована в ГБ-2, состояние — стабильно тяжелое, — объяснил руководитель тольяттинской станции скорой помощи Михаил Лапшин.

Подробности произошедшего изучают сотрудники отдела полиции Комсомольского района. Они пока не усматривают в этой ситуации какой-то криминальной составляющей.

Автомобиль и сейчас стоит на месте происшествияФото: соцсети

— Женщина проживала по этому адресу. Она выпала с 14 этажа и получила многочисленные травмы. Находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Интересно, что владелец разбитой иномарки-спасительницы пока так и не объявился. По крайней мере очевидцы отмечают, что авто со спущенными колесами стояла во дворе по указанному адресу еще за несколько дней до случившегося. Там же иномарка ждет хозяина и сегодня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Что ты наделала?»: тольяттинские врачи борются за жизнь молодой женщины, упавшей с 14-го этажа

По словам очевидцев, падение пришлось на машину (подробности)

Тольяттинец упал в шахту с 15-го этажа и выжил

Он говорил, что полез туда спасать котенка [видео, фото] (подробности)