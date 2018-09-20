«Муж — швея, жена — гендиректор»: зачем девушки едут в исправительные колонии за «судьбой всей жизни»

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-20T14:50:54+03:00

Журналисты «Комсомолки» побывали на свадьбе «строгого режима» и узнали, как найти любовь за колючей проволокой

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Степан и Оксана познакомились еще в детском саду в родной Большой Черниговке. Потом их пути разошлись, но в старших классах школы парень с девушкой снова начали общаться и уже не расставались. Они строили планы на будущее, планировали пожениться и свадьба состоялась -19 сентября в исправительной колонии строгого режима № 3 в Новокуйбышевске, куда 20-летний молодой человек попал полтора года назад за распространение наркотиков.

Любовь с детства

Оксана к празднику подготовилась основательноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Я оступился, признаю это. Сейчас мне не хочется говорить, про те ошибки, — делится Степан с корреспондентом «Комсомольской правды — Самара». — Но мы решили не отменять наши планы и пожениться. Я узнал, что это возможно, некоторые ребята тут так делали.

Процедура, в общем-то, не отличается от той, что происходит в обыденной жизни. Сиделец уведомил начальство учреждения, его невеста собрала все документы и отвезла в ЗАГС, там назначили дату и озвучили ее руководству ИК-3. Менялись кольцами, клятвами и поцелуем в небольшой комнатушке для свиданий. При свидетелях — пришли подруга и мама Оксаны. Гости уверяли, что их такая необычная обстановка праздника не пугает. Тем более что главная героиня торжества пришла в шикарном белом платье. Ее избранник, кстати тоже нарядился — вместо тюремной формы, надел костюм.

Даже за колючей проволокой есть предпраздничная суета - Степан спешит переодетьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие годы Оксана будет частым гостем в колонии НовокуйбышевскаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Так сложились обстоятельства, но жизнь продолжается. Мы любим друг друга с самого детства и сегодня воплотили сделали свою мечту реальной, — не скрывает радости счастливая жена.

Ближайшие три дня пара пробудет вместе. Степану повезло — у него осталось последнее из четырех длительных свиданий в 2018 году. И повод, для того, чтобы его использовать, как нельзя подходящий. Жить семья будет в небольшом общежитии на территории колонии.

Перед заключением договора, у влюбленных спрашивают согласия и обещанияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

До свободы мужу еще 8 лет. Конечно, он надеется на УДО и для этого будет стараться себя хорошо проявлять, в том числе и в швейном цеху, где парень работает. Оксана в свою очередь хочет закончить учебу в институте и продолжать работу — она генеральный директор в небольшой строительной компании.

— Я тоже первым делом закончу учебу, а потом буду думать, чем заняться, — планирует Степан свои дела после выхода на волю. — Тяжело здесь в колонии. Самое трудное — не видеться с близкими. Но с Оксаной будет видеться на свиданиях, общаться по телефону. Надеюсь, все будет хорошо.

У Степана и Оксаны большие планы на будущееФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть симпатичный мальчик в колонии

Накануне в новокуйбышевском «строгаче» связали узы еще 4 пары. Пожелал им счастливой семейной жизни лично врио начальника ИК-3 Игорь Мардасов, который занял свой пост после скандальной истории с экс-руководителем колонии — Андреем Гурьяновым, попавшемся на взятке. Кажется, этот обидный случай на деятельности ИК, принявшей в 2018 году всего 22 свадьбы, никак не сказался. Все идет своим чередом, около 1200 заключенных, впервые оказавшихся за решеткой, пытаются встать на путь исправления.

Всего же в этом году в учреждения УФСИН Самарской области сыграли 44 свадьбы, в 2017 их было 96. Истории знакомств у всех разные. Большинство встретили свою половинку еще до колючей проволоки, другие знакомятся прямо «на зоне». Например, Денис и Кристина, также вчера узаконившие отношения в ИК-3.

Невест не смущает, что их избранник временно недоступенФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поздравлять счастливцев приходят родственникиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Нас познакомила моя подружка, — вспоминает Кристина. -Сказала, что у нее есть знакомый, симпатичный мальчик — Денис. Правда, сидит. Он видел мою фотографию и я ему понравилась.

Следом была встреча на свидании, любовь практически с первого взгляда и как итог — бракосочетание.

Письма с зоны

Несмотря на не самую лучшую погоду, для как минимум пяти пар 19 сентября - лучший день жизниФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть и более удивительные истории.

— В колонии некоторые сидят по 25 лет. Представьте, что им делать? Правильно, нечего. Они читают классиков, учат красивые фразы и пишут красноречивые и полные романтики письма женщинам. Из 20 — одна да откликнется, — объясняют сотрудники УИС. — Так же бывает, что и оставляют объявления в газетах — «Ищу женщин» или наоборот, находят, где написано «Ищу мужа». Вариантов много.

Обменяться кольцами - традиция, от которой не отходят и в колонииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе регионального УФСИН отметили, что проблем с тем, чтобы женить людей в колонии нет благодаря специальным соглашениям с отделами ЗАГС районов городов и области. Размашистых гуляний не устраивают, но многим этого и не надо. Хватает и дополнительных свиданий в качестве поощрений. Самое главное — подписать документы, взять фамилию любимого, обменяться кольцами, которые, правда, у мужчин потом заберут — в колонии их носить не положено!

В администрациях исправительных учреждений верят, что семейная жизнь положительно скажется на тех, кто отбывает наказание. И не исключено, что браки в этому году еще придут в самарские тюрьмы — как в мужские, так и женские.

В комнате свиданий постарались сделать максимально праздничную обстановкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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