«Белый лебедь на пруду» и синие туфли: как самарцы вспоминают спикера губдумы Виктора Сазонова

СЕГОДНЯ 11:30 2018-09-20T15:19:25+03:00

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Виктор Сазонов умер на 71-ом году жизни: с апреля он лечился от онкологического заболевания. Прощание со спикером Самарской губдумы состоится 22 сентября в 11:00.

«КП»-Самара» собрала воспоминания коллег и друзей о политике.

Елена Трифонова (*имя изменено), сотрудница Самарской губернской думы:

- У Виктора Федоровича был сильный, красивый голос, он любил петь. С удовольствием пел на новогодних корпоративах. Многие депутаты и сотрудники аппарата губдумы ему с удовольствием подпевали: «А белый лебедь на пруду качает павшую звезду». На 8 марта в Думе была традиция, устраивать красивые, креативные праздники. На личные деньги депутатов нанимали профессионального режиссера, брали напрокат в оперном театре цилиндры и трости. Виктор Федорович и его заместители открывали праздничный концерт, жаль, что нельзя было это запечатлеть на видео и выложить в сеть.

Михаил Дегтярёв‏ @degtyarev_info, депутат Госдумы VII созыва:

- В Самаре после продолжительной болезни скончался Председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов. Светлый человек, генерал, политический дипломат: снял десятки межэлитных конфликтов в регионе. Местная «элита» любила решать карьерные вопросы за его счет. Вечная память.

Михаил Матвеев @tweet_matveev, депутат Самарской губернской Думы:

- Мои соболезнования родным и близким В.Ф.Сазонова в связи с его уходом из жизни. Соболезнования и коллегам-депутатам, в качестве спикера В.Ф. обладал многими необходимыми качествами, заменить его будет непросто. Сильно течение болезни Сазонова подскосила история с сыном. В последний месяц у Сазонова шло явное улучшение, врачи давали ему ещё лет 10 жизни, в октябре он планировал выйти на работу, ломая сценарии злопыхателей. Но с пятницы все пошло не так, его перевели в реанимацию. Да, добивать упавшего у нас умеют.

Владимир_Пах @zPh3TxwpWz4XqVr, общественник:

- Знал его лично, классный крутой дядька был. Особенно запомнились его синие туфли. Модный был! Земля пухом. Прощай, Виктор!

Владимир Громов, директор в Коммуникационное бюро PRotei:

- Мы не были близко знакомы, но Виктор Федорович приходил на День энергетика награждать моих коллег, для людей это было важно, они его уважали. Виктор Федорович много лет подряд участвовал и в баскетбольных матчах со школьниками в лиге КЭС-баскет Т Плюс. Будем помнить.

Представители баскетбольного клуба «Самара» @bk_samara:

- Сегодня ночью после продолжительной болезни ушел из жизни спикер Самарской Губернской думы, президент Федерации баскетбола Самарской области Виктор Сазонов. Баскетбольный клуб «Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Федоровича.

Ирина Тулгаева, экс-главный редактор телеканала «Самара-ГИС»:

- Мы будем помнить! Он уважал журналистов. Очень любил с нами общаться. Он единственный, кто на моей памяти выходил «Один на один» с телезрителем. Никогда не модерировал вопросы, отвечал на все. И получал от этого невероятное удовольствие! Он любил людей!

Игорь Станкевич @Stiv162, герой России, член комитета Госдумы по аграрным вопросам от Самарской области:

- Виктор Федорович много сделал для развития российского парламентаризма, всю жизнь отдал служению Родине. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, коллегам.

Сергей Курт-Аджиев, журналист:

- Ушел Виктор Федорович Сазонов. К сожалению, сразу же отдельные граждане начали писать о нем всевозможную чушь. Господа, остановитесь. Виктор Федорович, на фоне многих нынешних господ из власти, был вполне приличным человеком. Да, находясь на посту председателя думы, ему приходилось лавировать, иногда делать то, что ему совсем не нравилось. Но не припомню ни одного случая когда Сазонов сознательно совершил в отношении кого-то неприличный поступок. Не было такого. Так что успокойтесь. Будьте людьми. А Виктора Федоровича жалко...

Игорь Рудаков @Rudakov_i_a, глава Кировского района Самары:

‏- Сегодня ушёл из жизни Виктор Федорович Сазонов... Соболезную родным и близким.

Александр Ларионов @Larionov_AI, врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области:

- Ушел из жизни Виктор Фёдорович Сазонов. Печальное событие, большая потеря. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Виктора Фёдоровича. Светлая память!

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