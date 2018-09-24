Нашли Крайнева: в Самаре отправили в отставку министра ЖКХ и энергетики

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-24T17:08:53+03:00

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Первое увольнение после официального вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось. Своего кресла лишился руководитель министерства ЖКХ и энергетики Сергей Крайнев. Исполнять обязанности министра будет его заместитель Сергей Ульянкин.

Конечно, нельзя сказать, что это решение стало таким уж неожиданным: уже весной у экспертов судьба министра вызывала ряд опасений. Особенно после истории с тарифами на капремонт. Напомним, в мае на сайте министерства появился документ, в котором было анонсировано повышение тарифов на 60%. Несколько дней жители обсуждали эту новость, а потом высказался врио губернатора, сказавший: "Не будет такого!"

После этого все ждали увольнений, но они не последовали, ограничился врио губернатора выговором. Как понятно сейчас, откладывали до лучших времен, а вернее - до момента избрания Дмитрия Азарова.

Сергей Крайнев - стопроцентный "меркушкинский" назначенец. В 2012 году в Самару его привез Николай Иванович. Одним из первых решений тогдашнего губернатора была отставка Сергея Зинченко, проработавшего на тот момент чуть больше года. Крайнева пришлось подождать: он должен был приехать в Самару еще 18 июня - но его не отпустило руководство. Раньше Крайнев был помощником вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Козака.

Интересно, что смена руководства министерства происходит в преддверии старта отопительного сезона. Как сегодня рассказал руководитель фонда "Региональный контроль" Виктор Часовских, подготовка к нему не во всей области проходит позитивно. Некоторые муниципалитеты моут не получить паспорта готовности, самая распространенная проблема: частные инвесторы, которые занимаются рбаотой котельных, обслуживающих муниципальные дома. Повлиять на них власти не могут,