Кого напугал "Ревизор": в Сызрани с афиши спектакля исчезли слова про "кошмар госчиновника"

СЕГОДНЯ 17:14 2018-09-21T17:32:34+03:00

В соцсетях утверждают, что жанр, указанный на афише, не понравился представителям горадминистрации настолько, что директора и режиссера сызранского драмтеатра пригрозили уволить

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Сызранская постановка гоголевского "Ревизора" стала хитом еще до премьеры. В социальных сетях появилась информация, что из-за нее могут лишиться своих мест директор и режиссер Сызранского драматического театра им. А.Н. Толстого. И вовсе не из-за слишком смелых речей Хлестакова или портретного сходства кого-то из персонажей с действуйющими лицами от власти. Приписываемая театральным деятелям ошибка гораздо более скромная.

Началось все с поста депутата Михаила Матвеева, который поделился информацией из поступившего к нему анонимного письма. Дело в том, что в театре новый сезон в год празднования своего 100-летия решили открыть постановкой "Ревизора". Еще в начале августа в театре сообщили, что пьеса будет поставлена в жанре "кошмар госчиновника в 2-х частях". Именно этот жанр над заголовком появился и на афише. Якобы это и вызвало негодование муниципальных чиновников.

- Кому-то из чиновников города Сызрань это показалось крамольным. ... Повторились слова про раскачивание лодки, про афишу, которую нужно изменить, а в интернете на сайте театра убрать. Вся история началась на прошлой неделе, а на этой неделе ее финал. Позвонили режиссеру и сказали, чтобы он открывал театральный сезон, а с января искал новое место работы вместе с директором театра, - приводит слова своего источника Михаил Матвеев.

Комментаторы в соцсетях ни на минуту не сомневались, что так и было. Уж слишком гоголевскими выглядели страсти провинциального города. Сейчас на афише, которая опубликована на сайте театра, этих слов действительно нет.

А вот на новой афише уже нет страшных слов

Хотя в видеоролике в соцсетях, анонсирующем открытие сезона, афиша приведена еще в неизменном виде. Слова про "кошмар госчиновника в двух частях" заменили на простое "комедия в 2-х действиях". Правда, директор сызранского театра Сергей Салмин в разговоре с журналистом "КП-Самара" трагизм ситуации не подтвердил. По его словам, все дело - в обычной ошибке:

- Это было рабочее название спектакля, потом его изменили. Это все, больше ничего. Все остальное, что написано - неправда. У нас 28 числа - премьера спектакля, пятница, суббота, воскресенье - полные залы. Никто и ничего не запрещает, все нормально идет.Я не хочу в политику играться, театр вне политики, мы не "КПРФ, не "ЕР", мы театр. Название попало просто рабочее на афишу, а так и хотели сделать, как у Гоголя - "Комедия в 2-х действиях".

"КП-Самара" обратилась и в горадминистрацию Сызрани. Здесь отрезали: "Нечего комментировать". Правда, потом немного объяснили:

- Никого нигде не увольняют, подготовка к юбилею идет в плановом порядке, так же как к премьере.

- Да, директор театра нам тоже информацию опроверг.

- И правильно сделал. Все в плановом порядке, никто никого не увольняет, не идет об этом речь, - объяснили представители администрации.

Директор и режиссер театра Сергй Салмин и Олег Шахов на фоне старинного и недавно отремонтированного зданияФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Справка КП

Пьеса Николая Гоголя "Ревизор" была впервые поставлена в 1836 году.

Автор признавался: "В Ревизоре я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем".

Кстати, цензура после первого же прочтения строго запретила эту пьесу. Гоголь употребил влияние своих коллег для того, чтобы ее прочитали самому Никоалю Первому. В Зимнем дворце читал граф Вильегорский и делал это так хорошо, что пьеса понравилась и император высочайше повелел пьесу ставить. Жуковский, кстати, убеждал царя, что в произведении нет ничего неблагонадежного, что это лишь "веселая насмешка над провинциальными чиновниками".

А что думаете вы? Афишу поменяли по ошибке, или же "высшая воля" все-таки была?

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