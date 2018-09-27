Свидетелем убийства была такса: в Тольятти арестовали бизнесмена, 3 недели прятавшего труп жены в «Газели»

СЕГОДНЯ 17:50 2018-09-27T18:37:50+03:00

Дмитрий и Галия считались образцовой парой, хотя кто-то и говорит, что не все было ладно Фото: Соцсети

Знакомые семьи уверяют, что Дмитрий Ефремов, подозреваемый в преступлении, после расправы отдыхал у родителей жертвы и врал им о проблемах дочери с паспортом

Изменить размер текста: A A

Смерть 35-летней Галии Ефремовой шокировала не только Самарскую область, но и другие. С уроженкой Ульяновска, тело которой 3 дня назад обнаружили в термобудке «Газели» на улице Дзержинского в Тольятти, простились накануне. Мужа погибшей, 26-летнего Дмитрия Ефремова, на похоронах не было — единственный подозреваемый в убийстве женщины 26 сентября узнал, что зиму встретит в СИЗО.

Не сказал сыну, что случилось с мамой

— В Автозаводском районном суде поддержали ходатайство следователя и приняли решение об аресте задержанного на 2 месяца , — рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник руководителя регионального СУ СК Елена Шкаева. — Сейчас он дает признательные показания, мотивом преступления называет ревность. Обвинения планируется предъявить в ближайшие дни.

Мотивом преступления мужчина называет ревность, некоторые считают, что он лукавитФото: соцсети

Напомним, полицейские поймали Дмитрия ночью 25 сентября — на территории Татарстана. Туда он, как выяснили оперативники, уехал на арендованном автомобиле. Молодой человек решил скрыться в конце прошлой недели, когда понял, что разоблачение близко и в его «сказки» про отдых Галии в Турции уже никто не верит.

По версии следствия, Ефремов мог задушить жену проводом во вторник, 4 сентября. Как считают стражи порядка, 2-летний сын пары в это время находился в детском саду, потом папа его увез в Ульяновск к бабушке с дедушкой. Что случилось с мамой, мальчику никто не сказал. Злоумышленник спрятал тело несчастной в пакет, который через некоторое время отнес в свою рабочую «Газель».

Гостил у ее родителей, ходил с тестем за грибами?

Знакомые семьи шокированы. Очень много комментариев они оставляют по поводу этой ситуации в социальных сетях. Люди просто не понимают, как, казалось бы, любящий муж мог сделать такое, а после все так нагло и спокойно скрывать.

С Галией простились накануне, ее гибель стало настоящим шоком для близких женщиныФото: соцсети

— Она лежала в «Газели», а он в это время приезжал к ее родителям, сидел с ними за одним столом, ел с ними, пил чай. Да как он в глаза смотрел ее матери? Как он мог спокойно спать? А с тестем за грибами ездил и на рыбалку ходил! Почти неделю находился в Ульяновске! — негодует Татьяна П.

Знакомым и родным своей жены Дмитрий врал, что жена за границей отдыхает, у нее проблемы с документами, поэтому выехать не получается. Обещал, что скоро вернется, они вместе с ней приедут к одному, другому, третьему в гости... Впрочем, сомнения у близких все равно нарастали.

Не все верят и в версию про убийство из ревности. Да, женщина была красивой и общительной, работала продавцом в пивном баре, мужчины не обделяли ее вниманием, но это еще ничего не значит.

— Галя — добрый, хороший человечек. А то, что это произошло на почве ревности — вранье со стороны мужа! Никогда не давала такого повода она ему. А место работы здесь и вовсе ни при чем, — уверяет Светлана С. (имя изменено).

Свидетеля пристроили в другую семью

Таксе семейной пары нашли новый домФото: соцсети

Некоторые местные жители называют основной мотив корыстным, мол Дмитрий нуждался в деньгах, а про разлад в отношениях сказал лишь для отвода глаз. Впрочем, стражи порядка такую позицию пока не совсем разделяют, но и не исключают ее. Точно известно, что по крайней мере обручальное кольцо погибшей ее муж не продавал — оно изъято при обыске.

Многие момент до сих пор остаются спорными. Ситуацию усложняет и то, что нет прямых свидетелей происшествия. Есть один, но дать показания в суде он не сможет. Во время рокового конфликта в помещении находился только семилетний такс Дмитрия и Галии — Дэн. Родственники пары передали песика волонтерам. Поиски семьи длились недолго, четырехлапый уже нашел дом — вчера его увезли к новому хозяину.

Дмитрию Ефремову теперь грозить до 15 лет лишения свободы. Расследование сейчас идет полным ходом. Следователи собирают доказательства и улики, которые в дальнейшем планируют представлять в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительницу Тольятти, чье тело нашли в термобудке «Газели», убили из ревности

Муж женщины, которого вчера задержали в Татарстане, сознался в преступлении (подробности)

«Они были такими счастливыми!»: в Тольятти ищут сбежавшего бизнесмена, жену которого нашли мертвой в его «Газели»

Женщину задушили проводом и спрятали в пакет, не исключено, что ее убил именно муж на глазах двухлетнего сынишки (подробности)

Муж убитой женщины, труп которой прятали в «Газели» в Тольятти, задержан в Татарстане

Уже сегодня Дмитрия Ефремова, подозреваемого в расправе над супругой, доставили обратно в Автоград, он дал признательные показания (подробности)