Нам самим под колеса ложиться? Около школ Самары не хватает лежачих полицейских

27 Сент. 22:22 2018-09-27T22:27:13+03:00

Как защитить детей и подростков от опасностей, которые подстерегают на дороге и почему одни из самых эффективных мер еще не реализованы?

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В Самаре дети и подростки стали чаще попадать в ДТП. Об этом в пресс-центре Комсомольской правды рассказал начальник городской Госавтоинспекции Андрей Карпочев.

По его словам, за восемь месяцев этого года на территории города произошло 105 дорожных аварий с участием детей и подростков. Это на 29% больше уровня аналогичного периода в прошлом году. В этих ДТП 110 несовершеннолетних получили различные травмы, к счастью, никто не погиб.

Во многих случаях были виноваты взрослые: водители или те, кто доверял ребенку управление транспортным средством.

- Таких случаев было два. В одном из них девочка 12 лет управляла квадроциклом. Взрослые разрешили ей сесть за руль, в итоге произошло ДТП. В другом 16-летний парень был за рулем буксируемого автомобиля и в поселке Зубчаниновка совершил наезд на велосипедиста, - рассказал Андрей Карпочев. - Родители должны следить за своими детьми и не доверять несовершеннолетним управление транспортным средством. Нужно четко понимать, что ребенок не всегда может сориентироваться в ситуации.

Но самое большое количество аварий произошло с участием детей-пешеходов. Таких случаев 57-мь, 28-мь из них произошло в границах пешеходных переходов. Большинство из этих "зебр" были нерегулируемые.

Под присмотром

Как защитить детей от опасностей, которые подстерегают их на дороге? В первую очередь, научить их осторожности. Для этого Госавтоинспекция города ежегодно проводит профилактические мероприятия: "минутки безопасности" в школах и детских садах, беседы, областной конкурс "Безопасное колесо" и другие.

Работа проводится совместно с министерством образования и, конечно, при участии родителей. По словам начальника городской ГИБДД, почти во всех образовательных учреждениях города сейчас созданы "Родительские патрули". При наличии свободного времени родители надевают светоотражающие жилеты и совместно с преподавателями или с сотрудниками ГИБДД дежурят около школ на всех пешеходных переходах около них. Они следят за соблюдением ПДД детьми и другими взрослыми, соблюдением правил перевозки детей и фиксируют недостатки территории, которые влияют на безопасность детей.

- Нам постоянно поступают сообщения о тех или иных недостатках. Например, если утрачен дорожный знак, или износилась разметка или разрослось дерево и ограничивает видимость. На все это мы быстро реагируем и выносим предписания коммунальным службам на устранение недостатков. Вообще "Родительский патруль" - это новый, но очень действенный механизм. Везде, где работают "Родительские патрули" фиксируется снижение аварийной ситуации, - отметил Андрей Карпочев.

Присоединиться к такому патрулю может каждый желающий. Достаточно прийти в школу и изъявить свое желание руководству образовательного учреждения. Особой подготовки не надо. К тому же, сейчас постоянно проводятся родительские собрания на тему дорожной безопасности детей и раздаются методические материалы.

Притормози!

Профилактика, профилактикой, а несущийся автомобиль родитель не остановит. В ГИБДД Самары отмечают, что нужны и другие эффективные методы защиты детей на дорогах, особенно с учетом того, что 122 самарские школы из 159-ти находятся рядом с проезжими частями. Рядом с 40 образовательными учреждениями на дорогах нужно установить светофоры.

По словам Андрея Карпочева, впервые за долгое время этот вопрос был вынесен на заседании самарской городской думы, которое состоялось на прошлой неделе.

- Там мы подробно рассмотрели все образовательные учреждения, рядом с которыми нужно вводить светофорное регулирование. Депутаты взяли это на особый контроль. председатель городской думы уже подготовил ряд писем, в том числе и на Президента России по обустройству пешеходных переходов у образовательных учреждений Самары, отметил глава городской Госавтоинспекции.

Также, он отметил, что ни у одной школы на дорогах нет так называемых "лежачих полицейских". Хотя родители таким мерам были бы рады.

- Я сейчас ребенка вожу в первый класс. Но еще 2-3 года и он будет ходить в школу сам. Если бы были такие "лежачие полицейские" было бы намного лучше. Почему раньше их не установили, не понимаю. Что, нам самим под колеса ложиться надо? - рассуждает самарчанка Екатерина Егорова.

- К сожалению, пока "лежачие полицейские" не применяются ни во дворах, ни перед пешеходными переходами у школ, хотя государственный стандарт и типовые правила пешеходных переходов предполагают применения таких средств снижения скорости, - отмечает Андрей Карпочев.

Причина, по его словам, как обычно в деньгах, а точнее в их отсутствии в бюджете. На протяжение многих лет средства на это в казне не закладывались. Однако, возможно уже в следующем году ситуация изменится.

Вопрос установки "лежачих" полицейских также обсуждался на заседании Гордумы, и в следующем году на это могут выделить бюджетные средства. К тому же, по словам Андрея Карпочева, затраты на это не такие большие, если к примеру делать такие "тормозящие" элементы из асфальта. Могут быть, конечно, и более дорогостоящие, из резинкордового покрытия. Но, главное то, что ни одно из них не дороже жизни и здоровья детей.