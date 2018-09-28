Нефтепереработчики подарят Сызранскому драмтеатру рояль

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-28T13:34:56+03:00

Сызранский НПЗ продолжает участвовать в жизни родного города. В этом году благотворительную помощь получат три детских сада, пять школ, учебные заведения среднего профессионального и высшего образования, учреждения культуры и здравоохранения, общественн

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Ледовый дворец «Роснефть Арена», два детских сада, капитальный ремонт 24 участков городских дорог - в Сызрани достаточно оглянуться, чтобы увидеть какой-нибудь объект, к которому приложили руку нефтепереработчики. А многого просто не видно.

Например, традиционно завод оказывает финансовую поддержку детской школе искусств №2 имени Аркадия Островского. За многие годы сотрудничества ДШИ стала подшефной для завода. Школа - одна из площадок для проведения фестивалей международного уровня, да и заводчане здесь - частые гости: учреждение находится рядом с предприятием, и новогодние огоньки, отборочные туры фестиваля «Роснефть зажигает звезды» нефтепереработчики проводят именно здесь.

- Наша дружба длится много лет, - улыбается директор ДШИ №2 им. А. Островского Людмила Константинова. - Завод помогает нам расширяться, приобретать музыкальные инструменты, сценические костюмы. Мы давно стали «культурным цехом» предприятия - многие выпускники, которые не идут в музыкальные профессии, пополняют ряды заводчан. В этом году СНПЗ запланировал в очередной раз улучшить нашу материальную базу - пополнить арсенал музыкальных инструментов, компьютерного оборудования, костюмов. Наши коллективы постоянно становятся призерами престижных конкурсов, и в этом немалая заслуга завода.

Оцифровкой архивных документов для обеспечения их сохранности в ближайшее время займется краеведческий музей Сызрани. Необходимую для этого технику историки закупят благодаря помощи СНПЗ. Еще одна историческая страница будет увековечена с помощью заводских средств, когда установят новый памятный обелиск сотрудникам 26-й пожарной части, погибшим при тушении пожара на мазутовых ямах СНПЗ в 1992 году.

Финансовая помощь будет направлена и военному госпиталю №426 - здесь предстоит ремонт внутренних помещений.

Больше половины адресатов на получение благотворительности - в системе образования, от детских садов до вузов. Полученные средства, как правило, расходуются на ремонт, закупку мебели, внедрение инновационных технологий, совершенствование учебного процесса. Традиционно в списке - лицей, где открыты «Роснефть-классы», и Сызранский филиал СамГТУ, которые готовят кадры для завода. В этом году вуз получит весомую сумму на развитие учебно-методической базы для обеспечения образовательного процесса по направлению «Химическая технология».

- Социальное партнерство между заводом и городом давнее, многолетнее, - говорит глава г.о. Сызрань Николай Лядин. - Социальное партнерство с муниципалитетами - часть общей стратегии компании «Роснефть», и спонсорство, благотворительность занимают в ней большое место. Сызранский НПЗ - пример социально ориентированного предприятия, которое заботится не только о своих сотрудниках и членах их семей, но и оказывает всемерную поддержку городу. В этом году завод поддержал несколько наших обращений о благотворительной помощи, в том числе Сызранскому драмтеатру им. Алексея Толстого к столетию помогут купить концертный рояль, а Дому культуры «Горизонт» - звукоусилительное оборудование. Завод постоянно помогает детским садам и школам. Это надежный социальный партнер!