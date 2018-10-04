2018-10-04T16:03:43+03:00
Здоровье

Частный офис Рязановой

Качественная диагностика, эффективное лечение, современное оборудование – все это о "Частном офисе Рязановой"
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В команде многопрофильной клиники трудятся врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук, прошедшие стажировку в передовых институтах России, Европы и Америки. В клинике ведут прием акушеры-гинекологи, терапевты, неврологи, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики и другие.

Здесь проводят практически все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ и ЦДК сосудов головы, шеи, рук и ног, паренхиматозных органов, УЗИ брюшной полости и почек, УЗИ, УЗДГ, ЦДК при беременности, УЗИ молочных, щитовидной и предстательной желез, УЗИ органов малого таза, электромиографию и другие виды исследований. Качественную диагностику сотрудники клиник могут провести как для взрослых пациентов, так и для детей.

Здесь же помогут оформить медицинские справки для учащихся, больничный лист, справку в бассейн, на санаторно-курортное лечение. В клинике можно пройти предварительный и периодический, предрейсовые и послерейсовые осмотры.

Специалисты «Частного офиса Рязановой» безукоризненно соблюдают правила этики и деонтологии.

Есть у «Частного офиса Рязановой» и свой образовательный центр, где повышают квалификацию врачи и средние медицинские работники. Здесь же обучают приемам медицинского и косметического массажа.

Телефон: 8 (846) 990-09-44

Адрес: 443100, г. Самара, ул. Лесная, 9

Сайт: clinic63.ru

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