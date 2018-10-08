Детей убивает «Тихий дом»? Мама погибшей девочки из Тольятти винит в трагедии новую группу смерти

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-08T18:17:56+03:00

Ксюша начала вести себя странно в апреле 2018 года, в августе она свела счеты с жизнью Фото: соцсети

Ксюшу нашли мертвой в ее комнате, а до этого она фотографировала порезанные руки и рисовала монстров, которых считала своими друзьями

Изменить размер текста: A A

Новая секта на смену «китам»?

Родители напуганы новой угрозой для своих детей. Казалось, «группы смерти» остались в прошлом, но мамы и папы, столкнувшиеся с реальными проблемами, утверждают: если и нет «синего кита»,то ему на смену пришли другие.

Мария Ильина из Тольятти в последний день лета потеряла свою дочку — 15-летнюю Ксюшу, девочку нашли мертвой в ее комнате. Женщина уверена, что Ксюша стала жертвой секты, убивающей подростков.

Знакомые Ксиши и ее семьи шокированы произошедшимФото: соцсети

— Это что-то типа «Синего кита», я не знаю, как это работает. Сейчас следователи разбираются, забрали запароленный компьютер и телефон дочки, — рассказывает Мария корреспонденту «Комсомольской правды — Самара». — Я спрашивала ее раньше еще, не состоит ли она в «Синем ките», она только посмеялась и говорит: нет «китов» давно, а есть «Тихий дом»…

Родные Ксюши Богдановой не знают, во что точно втянули девочку. Но некоторые симптомы настораживают и напоминают нашумевшую и печально известную историю. Девочка сильно изменилась после дня рождения: школьнице 25 апреля исполнилось 15 лет.

— Дочка была всегда веселая, общительная, а после праздника стала замкнутая и скрытная, — вспоминает Мария. — Я увидела у нее в инстаграме рисунки о суициде, начала спрашивать, что ее волнует. Но она лишь отнекивалась. А в начале лета стала резать руки и фотографировать это. Говорила, что все в порядке.

Врачи обвинили мать

Обеспокоенная Мария Ильина повела девочку в больницу. Но, по словам женщины, ее встретили непониманием.

Летом девочка начала делать странные рисунки на рукахФото: соцсети

— Врач сказала, что такая депрессия случается у многих подростков. Ксюшу направили на дневной стационар. После месяца лечения психиатр в своем кабинете начала кричать и осуждать меня. Сказала, что я ненавижу свою дочь и настаивала, что ее нужно положить в открытое отделение. Я написала отказ, так как мне не понравилась ее грубость, — негодует наша собеседница.

Вмешалась сама дочка. Устроила истерику и заявила, что «хочет лечь в психушку». Мать подумала, что это, возможно, очередное задание из «секты» и поделилась с медиками своими предположениями:

— Я попросила забрать телефон у дочки, на что врачи сказали, что телефон забирать пока не нужно, что они будут наблюдать за ребенком. Ездила к ней почти каждый день. Оказалось, что открытое отделение психушки — это как обычная больница или санаторий, никакого жесткого контроля там не было. Подростки свободно ходили гулять по территории и даже уходили гулять в торговый центр неподалеку, — делится мать.

Это мой друг Стив!

Стив - ос, которого Ксюша очень ценилаФото: соцсети

В медучреждении Ксюша нашла новых друзей, мама считает, что именно они научили ее курить. На выходные девочку отпускали домой. Школьница увлеклась рисованием, изображала монстров из ужастиков и придумывала собственных персонажей. Одного из них — Стива — она особенно любила, портретами монстрика были украшены все стены комнаты. Близкие погибшей не исключают, что и Стив мог взяться из «группы смерти» или быть последствием одного из указаний, а-ля «нарисуй друга».

— Когда я выкинула рисунки со стены, она сказала, что они много для нее значат. А еще Ксюша рисовала на руках, у нее была надпись «ЛГБТ», сделанная ручкой. Я думаю, это здесь и аниме виновато, эти мультики вызывают желание повторять за героями все, — считает наша собеседница.

Стив у Ксюши представлен в разных вариацияхФото: соцсети

Тольяттинка не понимает, почему беда случилось именно с ее любимым ребенком. Психологи часто говорят: в зоне риска дети, которые не видят понимания в семье.

— У нас было все хорошо. В 2011 году я начала жить со своим мужем. И от относился к Ксюше, как к родной, — уверяет Мария Ильина. — Она умела много. За что ни бралась, все получалось. Играла в школе в баскетбол и волейбол, каталась на роликах, скейте, вейвборде, научилась через интернет сама играть на губной гармошке, на укулеле, на гитаре, очень хорошо рисовала. Училась хорошо, 7-й класс закончила без троек, только в 8-м немного упала успеваемость. Ей говорили, что если не будет лениться — станет отличницей.

Безутешная мама до сих пор пытается разобраться, что же привело к трагедии. Кто повлиял на это ужасное решение дочери? Зацепок немного — только история в браузере. С 2018 года Ксюша стала больше сидеть в телефоне, а уже в апреле стала вести себя подозрительно. Пока не могут помочь найти ответ Марии и следователи — фигурантов в уголовном деле, возбужденном по статье 110 УК РФ - доведение до самоубийства, у них нет.

Семья девочка вела счастливый образ жизни, ничего не предвещало бедыФото: соцсети

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Самарской области бьет тревогу и еще одна мать, потерявшая 6-летнюю дочь. Лариса Ураева провела собственное расследование и нашла еще три жертвы: 16-летняя Яна С, 21-летняя Анна Ш и 28-летний Илья М — все они по официальным версиям свели счеты с жизнью.

— Их убили, как и мою Дашу. Всех объединяет район проживания и мест происшествия. Мой сожитель узнавал по криминальным кругам, ему сказали, что на районе идет смертельная игра. Дети влиятельных родителей выбирают жертву и инсценируют самоубийство. Все это делают через интернет, — убеждена Лариса.

(подробности расследования КП — Самара)

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ольга Белова, юрист:

— После каждой трагической гибели ребенка на разных ресурсах мелькают вопросы: что власти делают по этому поводу? Смею заметить, что проверки и мониторинг сети правоохранители проводят. Но никто не защитит ребенка так, как это сделают его собственные родители, — полагает Ольга. — К сожалению, само явление таких групп и их влияние на несовершеннолетних стало возможно ввиду снижения внимания, которое родители уделяют детям в подростковом возрасте. Заблуждаясь относительно их «взрослости» и «самостоятельности» поглощенные работой мамы и папы упускают и состояние, и настроение, и круг общения своего ребенка-тинейджера. А ведь именно в этом возрасте подросток как никогда нуждается во внимании, участии и контроле со стороны родителей. Родители — единственный барьер, который стоит перед ребенком и всем тем негативным влиянием внешнего мира, от которого мы бережем своих детей.

СПРАВКА КП

«Тихий дом» — аналог «Синего Кита, «Красной Совы», «Момо» и других опасных сообществ в соцсетях, кураторы которых предлагают юношам и девушкам поиграть. Задания почти всегда одинаковые — бодрствовать 10-12 ночей подряд, ведь «Сова никогда не спит», вырезать специальные обозначения на руках — f57, f58, бить себя, гулять на кладбище, смотреть видео про суицид ... Считается, что уровней 50, а последний — это всегда сведение счетов с жизнью. Правоохранители уже заблокировали паблики такого содержания, но их якобы можно найти по специальным хэштегам. Большинство из них приводит в фейковые группы, развести «кураторов» на общение не так-то просто.

Правоохранители стараются реагировать на странные сообщества и страницы прямо в социальных сетяхФото: соцсети

— Нельзя самому найти игру, чаще всего кураторы находят подходящие кандидатуры по хештегам, анализу страниц и тому подобному. Связываются сами и знакомят с правилами. Иногда обещают призы — смартфон, например. Покинуть игру нельзя, а последнее задание — сведение счетов с жизнью, это нужно зафиксировать на фото и видео. Доходят не все, но, как практика — бывает, — объясняет наш эксперт по киберпреступлениям.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ

Сергей Чечин, психолог:

— В первую очередь причинами того, что дети становятся зависимыми от интернета или становятся участниками смертельных игр, являются отсутствие здоровой атмосферы и нестабильная обстановка в семье. В этих играх ребенок старается себя проявить, пытается познать мир через другую плоскость, что-то доказать другим. В том числе и родным, которые могли быть чересчур критичны по отношению к нему, подавлять его желания.

Ксюша любила рисовать, зачастую страшные вещиФото: соцсети

Специалисты настаивают: будьте внимательны к детям. Если в названии сообществ у них в соцсетях есть: «Рина», «Тихий дом», буква f, «киты»; в статусах и постах: «Семья, суббота, секс, суицид», «50 дней до смерти», «парить как кит в облаках», «кто со мной выпиливаться» и другие отсылки к смерти; указанные выше хэштеги, страшные рисунки — поговорите с ребенком, сводите его к психологу, в крайнем случае — обратитесь к правоохранителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погибшую в Тольятти 15-летнюю девочку могли довести до самоубийства через интернет

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, подозреваемых пока нет (подробности)