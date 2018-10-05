Миодраг Божович возглавил «Крылья Советов» 5 октября. Кто это?

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-05T14:41:44+03:00

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С 5 октября в «Крыльях Советов» новый главный тренер. У руля команды Андрея Тихонова сменил черногорский специалист Миодраг Божович. Сегодня его представили команде.

Божович – главный специалист по работе с российскими середняками. В общей сложности Граф, как прозвали Миодрага в Черногории, проработал в России почти 10 лет. Возглавлял «Амкар», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал». Карьера черногорского специалиста в нашей стране получилась ломаной – со своими взлетами и падениями.

Поднял «Амкар» с колен

Божович приехал в Россию опытным тренером. К 2008 году, когда черногорец возглавил ныне почивший «Амкар», он успел поработать в Сербии, в Черногории, на Кипре и в Японии. В первый же год в нашей стране Божович показал, что он боец. За сезон черногорец довел команду, которая до этого боролась за выживание, до 4 места в чемпионате России и вывел в финал Кубка страны, где «Амкар» проиграл ЦСКА. Божович ушел сразу после первого сезона в Перми. Следующим местом работы черногорца стала «Москва». Вокруг этого перехода до сих пор много слухов. Кто-то говорит, что тренер не нашел общий язык с руководством пермяков, кто-то, что приглашение из столицы было слишком заманчивым.

В «Москву» Миодраг Божович пришел накануне развала клуба. Специалист проработал в команде всего сезон, занял 6 место в чемпионате страны и расторг контракт с клубом из-за финансовых проблем в «Москве». Вскоре команда прекратила свое существование как профессиональный клуб.

Принес «Ростову» первый в истории Кубок России

После этого Божович остался в Москве еще на два года: возглавлял московское «Динамо». Добиться чего-то серьезного с бело-голубыми черногорский тренер так и не сумел. «Динамо» Божовича было рядовым российским середняком. В итоге черногорец сам подал в отставку. Божович всегда уходил с поста тренера, когда чувствовал, что ничего больше команде дать не может. Так было потом в «Амкаре», «Ростове» и «Локомотиве».

Транзитом через Пермь Божович оказался в «Ростове». Переход в стан южан в 2012 году черногорский тренер сможет записать себе скорее в актив. В 2014 году он принес «Ростову» первый и пока единственный Кубок России. В финале состоялось «южное дерби» «Краснодар» - «Ростов». Команда Божовича переиграла «быков» в серии пенальти и завоевала путевку в Лигу Европы.

Старт следующего сезона «Ростов» провалил: не попал в групповую стадию Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч турецкому «Трабзонспору», проиграл в 1/16 финала Кубка страны клубу ПФЛ «Сызрань-2003» и волочился в хвосте чемпионата России. Божович покинул команду уже в сентябре. Ушел по собственному желанию.

Осуществил мечту – возглавил «Црвену Звезду»

Без футбола черногорец долго не сидел. Спустя 9 дней Божович возглавил столичный «Локомотив» - стал исполняющим обязанности главного тренера. От приставки и.о. черногорский специалист избавился уже через неделю. Покинул «железнодорожников» Божович перед окончанием сезона. К тому моменту клуб не мог выиграть в 5 матчах подряд и занимал 7 место в турнирной таблице РФПЛ.

«Локомотив» Божовича уже без самого черногорца в том сезоне все-таки завоевал трофей. Выиграл Кубок России.

После «Локомотива» тренер попрощался с Россией. Божович устал. Это было видно – он морально истощил себя. Ему срочно нужно было что-то кардинально поменять. Руку помощи черногорцу протянули с Балкан.

Предложение Божовичу сделал сербский гранд «Црвена Звезда». Будучи еще тренером «Динамо» черногорец признавался, что «Црвена Звезда» - это его мечта.

В первый же сезон черногорец принес самому титулованному клубу Сербии еще один титул, став чемпионом страны в сезоне 2015/2016. «Црвена Звезда» при Божовиче показывала мощный футбол, круша всех направо и налево. Отставка случилась в мае 2017 года. Перед уходом Божовича «Црвена Звезда» проиграла 2 матча из 4-х последних. Одно из поражений больнее всего ударило и по болельщикам, и по игрокам, и по самому тренеру – «Црвена Звезда» проиграла в «вечном дерби» «Партизану». В итоге извечные соперники «красно-белых» и стали чемпионами страны, а «Црвена Звезда» довольствовалась серебряными медалями.

Привел в чувства Дзюбу

Летом 2017 года черногорский специалист решил вернуться в Россию. Он принял новый вызов – возглавил тульский «Арсенал». В сезоне перед приходом черногорца туляки чуть не вылетели из РФПЛ, чудом отскочив в двухматчевом противостоянии с «Енисеем». Божович смог превратить безнадежный «Арсенал» в команду, которая боролась за выход в Лигу Европы. Всего за один сезон.

Туляки в сезоне 2017/2018 играли в необычный для российского середняка футбол. «Арсенал» высоко прессинговал, из обороны выходил через короткий пас, умело растягивал защиту противника. «Оружейники» при Божовиче играли очень интересно.

Успехи «Арсенала» в РФПЛ были бы невозможны, если бы не командированные из «Зенита» Лука Джорджевич и Артем Дзюба. Первый был хорош, второй – очень хорош. Миодраг Божович смог завести обоих, и те принялись разрывать оборону соперника. На запале, который Дзюба получил в «Арсенале», он прокатился по чемпионату мира и катится до сих пор.

Тулякам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы прорваться в еврокубки. На финише «оружейников» обошла «Уфа» Сергея Семака. «Арсенал» после провального сезона за год взобрался на 7 место – потрясающее достижение главного тренера.

После этого Божович покинул Тулу. «Арсенал» пытался сохранить черногорского специалиста. Не получилось.

Осенью 2018 года Миодраг Божович принял еще один вызов из России - он возглавил аутсайдера РПЛ самарские «Крылья Советов». Теперь черногорский специалист будет поднимать самарский футбол.

Чего ждать от Божовича?

Миодраг Божович – тренер, который может сделать из аутсайдера РПЛ крепкого середняка, а если будет время и финансовые возможности, то и довести команду до еврокубков. В «Црвене Звезде» черногорец сам искал игроков, которых хотел заполучить в команду. Возможно ли такое в «Крыльях» - пока говорить рано.

Божович умеет строить игру от обороны. Реально умеет. «Амкар», «Москва», «Ростов», «Црвена Звезда» в матчах против «Партизана». Даже в какой-то степени «Арсенал» (в России по-другому мало у кого получается), но в случае с Тулой оборонительный футбол был качественно на другом уровне - более агрессивный, с высоким прессингом.

Почти все команды черногорца очень интересные. Они показывают реально классный футбол. После смазанной игры на старте сезона 2018/2019, изменения в футболе «Крыльев» однозначно понравятся болельщикам. При этом качественную игру Божович умеет делать и без звезд в составе.

Черногорец - остроумный. Скучно с ним точно не будет.

Божович, правда, не задерживался ни в одном клубе надолго. Работал всего сезон-два. Однако тренеры-долгожители в современном футболе вообще редкость. Таких в Европе можно по пальцам пересчитать.

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