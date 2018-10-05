Главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова отправили в отставку перед матчем с «Динамо»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-05T11:30:58+03:00

Чем запомнится Самаре главный тренер «Крыльев Советов», которого отправили в отставку 5 октября накануне игры с "Динамо"

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Андрей Тихонов все-таки покинул «Крылья Советов». После 6 поражений в РПЛ и после нескольких недель разговоров об отставке. Такой исход назревал. Предпоследнее место в турнирной таблице, 7 набранных очков и всего 3 забитых гола. С такими результатами тренеры в российском элитном футбольном дивизионе надолго не задерживаются.

Официально об оставке Тихонова объявили 5 октября, тренер провел заключительную тренировку перед матчем с "Динамо", который пройдет уже завтра 6 октября. На кромке поля во время игры он не появится.

- Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в "Крыльях", - сказал Андрей Тихонов. - Я покидаю Самару с самыми теплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены. Все это время "Крылья" чувствовали ту особенную поддержку, которую оказывали нам на каждой игре и за пределами стадиона любители футбола, ветераны и вся футбольная Самара. Конечно, не могу не отметить наш фанатский сектор – активную группу ребят за воротами, которых мы слышим на всех стадионах, где бы мы ни играли.

Пока неизвестно, кто возглавит "Крылья" во время игры с "Динамо". Вчера появилась информация, что новым тренером клуба может стать черногорец Миодраг Божович.

Должен был привести команду к новым «бронзам»

Для Самары Андрей Тихонов – личность особенная. Не будем сравнивать отношение к Тихонову болельщиков «КС» и «Спартака» - это ни к чему. Андрея Валерьевича любят все. И это факт. Но в Самаре за этой любовью стоят несколько лет выступлений полузащитника в футболке «Крыльев».

Тихонов пришел в «КС» в 2000 году и сразу влюбил в себя болельщиков. Пиком карьеры в Самаре для полузащитника стал 2004 год. Тогда «Крылья» единственный раз в своей истории завоевали медали чемпионата России. «Бронза» «КС» ассоциируется у самарских болельщиков с Карякой, Анюковым и, конечно же, с Тихоновым.

Тренер попрощался с футболистами

В 2008 году Андрей Тихонов вернулся в «Крылья», но только на один сезон.

Следующее возвращение состоялось уже в 2017 году - уже в статусе тренера. Команда только-только вылетела в ФНЛ, и «Крыльям» срочно нужно было возвращать в элитный дивизион. Тем более близился чемпионат мира, в Самаре строили новый стадион.

К тому моменту Андрей Валерьевич уже успел поработать с тренерских штабах «Спартака» и «Краснодара» и на тренерском мостике щелковской «Спарты» и красноярского «Енисея». С последним Тихонов чуть не прорвался в РПЛ.

Весной 2017 года Самара прибывала в трауре. «Крылья Советов» - команда, которая некогда гордилась тем, что сыграла в элитном дивизионе больше всех матчей, вылетела из этого дивизиона уже второй раз. Болельщики боялись (и до сих пор боятся), что клуб превратится в команду-лифт. Тогда «Крыльям» нужен был человек, которого уважали бы болельщики и который мог бы вернуть Самару в Премьер-лигу. Пригласили Тихонова.

Самарские болельщики получили, что хотели. Все надеялись, что Тихонов приведет «Крылья» к новым «бронзам». Однако этого не случилось.

В Премьер-лиге не получилось

«Крылья Советов» выполнили основную задачу – вернулись в РПЛ. Сезон в ФНЛ начался со скрипом, но самарцы разогнались и заняли в итоге второе место.

В межсезонье команду серьезно перетряхнули. Что усиление «Крыльям» нужно, понимали все. И Тихонов, и - что важнее - боссы команды. И усиление пришло – 13 новых футболистов перешли в «КС» в летнее трансферное окно. Только многие из них приехали поздно – когда сезон уже начался.

Команду пришлось строить прямо на ходу. Если в первом туре с таким же разобранным ЦСКА это было не так заметно, то поражения от «Оренбурга» 0:3 все наглядно показало. Даже несмотря на то, что «Крылья» Тихонова смогли вытянуть победу в матче с крепким «Ростовом» Карпина, стало ясно – с игрой что-то не так. Самарцы проиграли «Локомотиву» и «Енисею», еле-еле выиграли у терпящего финансовое бедствие «Анжи». При этом забили «Крылья» только два мяча – катастрофически мало.

Потом все стало еще хуже. «Арсенал» в Туле разнес самарцев 4:0, затем по «Крыльям» катком прошелся «Краснодар» 3:0. Финальный аккорд был сыгран в Казани, когда «Рубин» вырвал с мясом победу в «волжском дерби» 2:1.

Руководство команды твердило после каждого матча, что Тихонову в клубе доверяют. Однако отставка все-таки случилась. Что повлияло на принятие такого решения, пока не ясно, однако это случилось.

Спасибо за все, Андрей Валерьевич! И удачи на новом месте!

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