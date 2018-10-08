Домашняя серия помогла «Ладе» подняться на 1 место в ВХЛ, а ЦСК ВВС – удержаться на плаву

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-08T15:00:04+03:00

Команды из Самарской области провели матчи против команд из Казахстана и центральной части России

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Две команды из Самарской области – тольяттинская «Лада» и самарский ЦСК ВВС – завершили очередные домашние серии в ВХЛ. Четырехматчевый марафон вывел тольяттинцев на 1 место в Высшей хоккейной лиги, а ЦСК ВВС помог закрепиться в турнирной таблицы.

Серия 7 из побед

«Лада» не знает поражений с 16 сентября. Победная серия «автозаводцев» длится уже 7 матчей.

Очередная домашняя серия «Лады» началась 1 октября. Дома тольяттинцам предстояло сыграть 4 матча – 2-а с клубами из Казахстана, столичной «Звездой» и «Химиком» из Воскресенска.

Первой под раздачу попал карагандинский клуб «Сарыарка». На «Лада-Арене» тольяттинцы прошлись катком по хоккеистам с «желтого хребта». Претерпевшая несколько дней назад кадровые перестановки на посту главного тренера казахстанская команда ничего не смогла противопоставить разогнавшейся «Ладе» и пропустила 4 безответные шайбы. Отличились Павел Кудрявцев, Константин Майоров, Станислав Чистов и Артурс Озолиньш. 4:0.

«Лада» разбила «Сарыарку» 4:0. Фото: ХК «Лада»

Впрочем, после матча главный тренер «Лады» Анатолий Емелин остался недоволен игрой своих подопечных.

- Между матчами был перерыв, долго вкатывались в матч. Потом разыгрались, но игра в обороне оставляет желать лучшего. Порадовала хорошая игра в меньшинстве, - сказал Емелин.

Праздник голов «Лада» продолжила в домашнем матче против «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Неплохо стартовавшая в регулярном чемпионате казахстанская команда, рухнула в нижнюю часть турнирной таблицы после трех сокрушительных проигрышей. Добили «Торпедо» тольяттинцы.

На шайбы Виктора Постникова, Дмитрия Возовика, Игоря Бондырева и Георгия Бердюкова гости ответили точным выстрелом Андрея Белозерова в конце матча – 4:1.

Следом за казахстанскими командами в Тольятти нагрянул когда-то славный «Химик» из Воскресенска. У команды из Подмосковья перед матчем с «Ладой» была похожая с «Торпедо» ситуация: мощный старт из 5-ти побед и после 3-ри поражения. Прервать серию неудач не вышло. «Лада» снова снесла соперника – 5:2. За «автозаводцев» отличились Усманов, Журавлев, Тимирев (дубль) и Чистов.

- Пропустили невынужденные голы в третьем периоде и было уже тяжело отыгрываться, - прокомментировал поражение наставник «Химика» Вячеслав Козлов. - Попытались, отыграли один гол. Хорошая игра, приятная очень обстановка здесь. У соперника было небольшое преимущество – площадка поменьше, хозяева здесь играют, тренируются, им это привычнее.

Московская «Звезда» переиграла ЦСК ВВС, но одолеть «Ладу» не смогла. Фото: ХК «Лада»

Заключительная победа домашней серии получилась у «Лады» не такой результативной, как предыдущие. Тольяттинцы принимали фарм-клуб лидера Западной конференции КХЛ ЦСКА – московскую «Звезду».

Молодые «армейцы» начали очень бодро и захватили инициативу. Однако воплотить преимущество в забитые голы «Звезда» так и не смогла. Даже когда получила преимущество в двух игроков на полторы минуты. Счет в матче открыла «Лада». На 22 минуте встречи Алексей Мастрюков пробил по воротам гостей, но голкипер «Звезды», экс-игрок «Лады» Александр Самойлов шайбу отбил. Первым на добивании оказался тольяттинец Владимир Журавлев. Он и отправил шайбу в ворота.

В третьем периоде «Лада» удвоила преимущество в счете. Отличился Константин Майоров. «Звезда» смогла отквитать только одну шайбу. 2:1 – победа хозяев.

В итоге «Лада» смогла выжать все соки из домашней серии – 8 очков из 8 возможных. Этот рывок вывели тольяттинцев на 1 место в турнирной таблице ВХЛ – Кубка Шелкового пути. «Рубин» и «Металлург» отстают на 1 и 2 очка соответственно. Но у команды из Новокузнецка игра в запасе.

Следующий матч «Лада» 13 октября. Фото: ХК «Лада»

Дважды упустили победу по буллитам

Для ЦСК ВВС домашняя серия получилась далеко не такой удачной, как для соседей. «Летчики» одержали всего одну победу, проиграли один раз в основное время и дважды уступили по буллитам - 4 очка из 8 возможных.

Началось все для самарцев очень даже успешно. Из зарубы с «Торпедо» из Усть-Каменогорска «летчики» вышли победителями. Решающим стал третий период: в первом и втором отрезках матча команды обменялись шайбами 2:2. Ближе к концу матча усилиями Захарчука, Бикмуллина и Набиуллина (он и забил) ЦСК ВВС вырвали победу – 3:2.

Бой с «Торпедо» так измотал «летчиков», что следующие три домашние игры самарцы проиграли. Первой очки у ЦСК ВВС отобрала «Сарыарка». После поражения в Тольятти казахстанская команда приехала на игру с «летчиками» заряженной.

Единственную шайбу за самарцев забил все тот же Булат Набиуллин. Преимущество в счете ЦСК ВВС держал до третьего периода. Гости провели широкую атаку, которую завершил Олег Ломако -1:1. В серии буллитов нервы оказались крепче у гостей. 1:2 – «Сарыарка» увозит из Самары два очка и оставляет ЦСК ВВС одно.

Теперь «летчики» сыграют четыре выездных матча. Фото: ХК ЦСК ВВС

Самое болезненное поражение в эту домашнюю серию «летчикам» нанесла московская «Звезда». Фарм-клуб ЦСКА накидал самарцам 4 шайбы. «Летчики» поразили ворота гостей всего 1 раз.

Впрочем, наставник самарцев Александр Соколов считает, что у его команды был шанс зацепиться за очки:

- Мы могли бы зацепиться в одном случае, если бы после второго периода вели бы в счёте. У нас все было в руках для этого. Играем впятером против троих. Два раза в пустые ворот забивай - 2:1, и у нас шанс какой-то был. А вместо этого в большинстве получили гол в свои ворота. А так, в принципе, только крупный счёт смущает. Бросков в створ ворот практически одинаково, моментов одинаково. Немножко опыта не хватило, немножко мастерства.

Закончили домашнюю серию самарцы совсем бесцветно. ЦСК ВВС проиграли по буллитам воскресенскому «Химику». Основное время закончилось с унылыми нулями на табло. ЦСК ВВС – 1 очко, «Химик» - 2 очка.

Четыре очка помогли самарцам удержаться на плаву. Команда по-прежнему в нижней части турнирной таблицы, но не в ее подвале – на 20 месте. От группы команд, которые делят 16-19 места, «летчики» отстают всего на 1 очко.

Теперь обеим командам из Самарской области предстоят выездные серии. Обе стартуют 13 октября.

ЦСК ВВС трижды проиграли, но положили в копилку четыре очка. Фото: ХК ЦСК ВВС

«Лада»

13 октября – суббота – «Молот-Прикамье» - «Лада»

15 октября – понедельник – «Ижсталь» - «Лада»

17 октября – среда – «Нефтяник» (Альметьевск) - «Лада»

19 октября – пятница – «Торос» - «Лада»

ЦСК ВВС

13 октября – суббота – «Ижсталь» – ЦСК ВВС

15 октября – понедельник – «Молот-Прикамье» – ЦСК ВВС

17 октября – среда – «Торос» – ЦСК ВВС

19 октября – пятница – «Нефтяник» (Альметьевск) – ЦСК ВВС