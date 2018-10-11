"Цифровая учительница" из Самары заменила оценки бонусами и учит детей программировать голосовых помощников

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-11T18:10:30+03:00

Теперь с заместителем директора Mail.Group общаемся в социальных сетях, а члены жюри звонят и спрашивают совета по IT Фото: Личный архив

Екатерину Балькину представители крупного интернет-холдинга назвали самой "цифровой" учительницей страны на конкурсе "Учитель года - 2018" за уроки в виртуальных классах

Изменить размер текста: A A

В Самаре живет лучший "цифровой" учитель в России. Что это значит, чем Екатерина Балькина удивила экспертов крупнейшего интернет холдинга страны и какой по ее мнению будет школа будущего?

"Цифровая" учительница из Самары учит детей IT-волшебству в виртуальных классах 00:00 00:00

На урок - с мобильным!

На уроке информатики у Екатерины Балькиной смартфонами пользоваться можно и даже нужно. В них мобильные приложения, где ребята ищут информацию и решают задачки, оценка знаний с помощью QR-кодов, разные онлайн-сервисы, которые помогают сделать учебу интереснее.

- Главная фишка - это грамотное сочетание offline и online-образования. Я для себя это так определила. Детям, конечно, интересно базовые понятия, знания получать не от учителя. С ним интереснее рассуждать, находить верные ответы, - говорит Екатерина. - Все остальное можно найти в online. Поэтому у меня есть виртуальные классы. Также мы вознаграждаем и все достижения, которые не оцениваются привычной для нас отметкой, такие как коммуникация, многозадачность, креативность. Есть приложения, которые позволяют фиксировать такие навыки и давать за это бонусы.

Система бонусов в противовес оценкам детей развлекает и стимулирует. Всем забавно поулчать не "трояк" или "отлично", а баллы - как в игре.

- У нас в школе триместровая система. И по итогам каждого триместра учитываются бонусы. В специальном приложении можно набрать 50, 80 или до 100 бонусов. Потом они меняются на оценку. Но это отметка не за знание, не за контрольную работу, а за его стремления к учебе и развитию.

А еще Екатерина с удовольствим пользуется уже имеющимися в сети наработками: например, есть массовые курсы по изучению языков программирования - так зачем же изобретать велосипед?

- На мой взгляд круто использовать массовые online-курсы. Это хорошо для индивидуализации обучение. Я использую курсы для программирования. Там ребята знакомятся с тем языком, который обязателен для изучения HTML и сейчас ввелся в учебную практику Python. Затем они уже сами начинают прокачивать свои знания в программировании. Поэтому, кстати, одним из лучших подарков стали курсы для меня и для моих детей на образовательном портале.

Своими подарками Екатерина Балькина более чем довольна. Учебный процесс с ними пойдет еще лучшеФото: Личный архив

ЕГЭ - это не единственная цель

Екатерина Балькина признается: конечно, ехала на конкурсе не только за победой. Почему жюри не выбрали ее - может только предполагать

- Есть некоторые собственные ощущения. Возможно мне не хватило профессионализма, возможно опыта или какой-то такой идеи. Либо моя идея была слишком креативна. На уроке мы говорили о будущем программирования, о блочном способе и занимались программированием голосового помощника. Возможно, это было рано. Потому что первый вопрос, когда жюри слушает твой анализ урока, как вы с помощью него готовите детей к государственной итоговой аттестации. Хотя бытует мнение, что мы не должны на каждом уроке готовить к ней, что это не всегда является показателем успешности ребенка.

Правда, Екатерина считает, что все же в жюри оценили тему урока. Но самое важное - чтобы все было полезно детям.

- Уверена, это только лишь начало. Самое главное, что детям это интересно. Для них это было вообще открытие, что можно программировать бота или голосового помощника, который у тебя в кармане. Это же здорово, когда ты учишь искусственный интеллект решать твои собственные задачи и закладываешь в него то, что ты хочешь потом услышать. Для меня эта некая магия, и я пытаюсь передать ее детям.

С конкурса в Самару учительница информаики собирается привезти несколько идей. Например, связь с искусством и литературой, чтобы преподавать свой предмет через образы.

- Все пять конкурсантов которые вышли в финал, умеют проводить вот такую связь с искусством, и мне это очень понравилось, - говорит она.

В дальнейших планах у Екатерины - участие в новых конкурсах. А еще после нового года в Самару, благодаря такой важной победе, в школу приедет представитель крупного интернет-холдинга.

- В самых ближайших планах совместное выступление с прошлогодним победителем конкурса "Учитель года" преподавателем математики Владимиром Пономаренко на фестивале методических идей, который будет проходить 25-го октября. Мы будем общаться с молодыми педагогами и мотивировать их на участие в профессиональных конкурсах. У нас есть сейчас идея провести интегрированный мастер-класс. Затем, после нового года к нам в школу приедет представитель Mail.Group с лекциями по информационной безопасности. Ну и будем развивать такие виртуальные образовательные площадки. В следующем году будем дать запуска в нашей школе Яндекс.лицея.

Справка "КП":

Екатерина Балькина родилась 16 июня 1987 года. С детства занималась музыкой. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано.

Меня сильно ждали в музыкальном училище, но у меня не было возможности поставить дома инструмент, а заниматься надо было постоянно. И обучение предполагало, что инструмент должен быть всегда под рукой, - рассказала Екатерина.

Поэтому будущий "Цифровой учитель" осталась в старших классах в школе №91. Закончила ее в 2014 году, а на втором курсе педагогического университета благодаря преподавателю Ольге Брыскиной выбрала профессию учителя информатики.

Что такое номинация "Цифровой учитель"

Mail.Group анализирует сайты участников, просматривает их уроки, также знакомится семинаром. Они присылают анкету, в которой учитель указывает, что он конкретно использует в своей работе и как он это делает. И после этого выявляют лучшего среди 85 человек, который по мнению Mail достоин вот такого звания "Цифрового учителя".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Педагог из Самары вошел в пятерку лучших учителей России

Математик из школы №132 Владимир Пономаренко дошел до финала «Учитель года России»-2017 (подробности)

Самарский преподаватель истории Сергей Кочережко стал абсолютным победителем конкурса "Учитель года России"

5 октября в Государственном кремлевском дворце объявили имя главного победителя конкурса «Учитель года России 2015». (далее)

Учитель года - 2015 Сергей Кочережко: "Посвящаю свою победу маме, жене и дочке"

Позавчера, 5 октября в Государственном Кремлевском дворце объявили имя победителя конкурса «Учитель года России - 2015». (далее)

«Учитель года – 2015» Сергей Кочережко: Читаем с дочкой «Онегина» и слушаем Моцарта

13 октября лучший педагог страны, преподаватель истории и обществознания гимназии № 1 прилетел в Самару (далее)

Конкурс «Учитель года России -2016» впервые собрал в Самаре участников из всех 85 регионов страны

Следующие десять дней в Самаре можно назвать праздником Педагогического мастерства. (далее)

Всероссийский конкурс "Учитель года-2016" в Самаре: Кабардино-Балкария танцует удж, а Волгоград разжигает олимпийский огонь

Сильнейшие педагоги страны провели открытые уроки в Самаре (далее)

В Самаре на двух этапах Всероссийского конкурса "Учитель года" определились 15 лучших педагогов

В Самаре из 85-ти выбрали 15 сильнейших педагогов России. (далее)