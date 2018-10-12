Руководство Wex.nz заявило о возобновлении работы

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-12T11:01:34+03:00

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Руководство биржи Wex.nz озвучило важное решение о разблокировании вывода средств и готовности к возобновлению торгов на домене wex.sc.

Летом 2018 у клиентов биржи Wex.nz возникли проблемы с выводом средств, плюс резко вырос курс внутреннего wex-доллара по отношению к криптовалютам. Популярный проект застопорился. Сейчас обновленная биржа восстанавливает свою работу, у инвесторов появилась возможность возврата денег.

Первопричиной нештатной ситуации, которая случилась в июле текущего года на бирже Wex, стала публикация в РБК, где сообщалось о смене владельца. Из неё участники криптовалютного рынка России и СНГ узнали, что Wex.nz продаётся. Новым владельцем назывался человек под псевдонимом «Морячок», имеющий отношение к Донецкой Народной республике. Информация, пришедшая «со стороны» на фоне молчания официальных представителей ресурса привела пользователей в растерянность. Под влиянием панических настроений, в страхе потерять свои деньги, инвесторы начали массовое изъятие средств со счетов. Комиссия за вывод и внутренний курс wex-доллара начали очень быстро увеличиваться.

Чтобы предотвратить коллапс биржи, вывод основных криптовалют был закрыт под предлогом проведения технических работ. На самом деле проблема была в другом. В конце июля ситуация вокруг Wex.nz продолжила усугубляться. Курс криптовалют, оставшихся доступными для вывода, вырос вчетверо. Попытки пользователей узнать, что будет с их деньгами, не приносили успеха. Официальные представители биржи либо никак не комментировали происходящее, либо оставляли сообщения о продолжении технических работ. В августе на площадке «Blockchain HUB Kyiv», Михаил Чобанян – глава биржи Kuna, взял интервью у директора Wex Дмитрия Васильева, которое появилось в Интернет-СМИ.

Ожидающие прояснения ситуации с биржей Wex.nz инвесторы, познакомившись с интервью Васильева, не узнали ничего нового. Дмитрий отвечал на вопросы интервьюера общими фразами, избегая конкретики. Между тем, он подтвердил, что биржу действительно готовили к продаже, но сделка не состоялась. После этого в Интернете родилось множество версий происходящего, от конфликта интересов между организаторами Wex, до попытки захвата управления популярным ресурсом третьими лицами. Только в сентябре из вызывающих доверие источников поступила интересная информация о том, что у сервера и домена wex.nz появился новый хозяин, а все финансовые активы биржи остались под контролем бывшей администрации.

Анализ ситуации позволял сделать вывод, что работа биржи может быть возобновлена только при условии, что «два лагеря», так или иначе причастные к Wex, наладят отношения и смогут договориться о сотрудничестве. Однако всё произошло совсем иначе. Старое руководство, владеющее ключевыми ресурсами биржи, просто разместило их на новых серверах, и запустила проект по новому адресу wex.sc. Сразу после запуска обновлённой версии биржи инвесторам стал доступен вывод средств. В скором времени обещают запустить торги. Неизвестным на сегодня остаётся только будущее wex.nz. По мнению специалистов, прежняя версия Wex будет закрыта, поскольку у неё нет возможности рассчитаться по долгам с клиентами. В свою очередь, успешный старт wex.sc даёт основания полагать, что биржа быстро восстановит свою добрую репутацию и продолжит работать в интересах своих инвесторов.

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