2018-10-15T14:55:13+03:00
Общество

«Не хочу вспоминать про болезнь!»: 11-летний незрячий певец из Самары мечтает танцевать танго и собирается на рождественское шоу с Киркоровым и Валерией

Даниил Хачатуров неоднократно пел дуэтом с Дианой Гурцкой и теперь готовит сольный диск со своими песнями
Майя БРОД
Поделиться:
Даня Хачатуров любит петь на итальянском языке и мечтает танцевать тангоДаня Хачатуров любит петь на итальянском языке и мечтает танцевать тангоФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Хочу танцевать, как Аль Пачино

Когда 11-летний Даня Хачатуров выходит на сцену – стильно одетый, уверенный в себе – очень сложно поверить, что за плечами у мальчишки тяжелая борьба с онкозаболеванием. Правда, теперь он редко снимает темные очки.

Даниил Хачатуров из Самары.

- Мама, я больше не буду говорить про болезнь, хочу быть интересен тем, что делаю, - попросил Даня перед разговором с журналистом «Комсомолки». И объяснил: – Обидно, когда уточняют: «ты слепой?». Хочется ответить: «Это ты слеп, а я незрячий». Когда человек слушает красивую музыку, он закрывает глаза, важен только голос. Но, все-таки я занимаюсь сценическим движением, хочу хорошо смотреться со сцены.

Даня Олегу Газманову: Я вас узнал, даже одну вашу песню слышал

Даня Олегу Газманову: Я вас узнал, даже одну вашу песню слышал

Победа над раком научила Даниила выигрывать всегда. Он даже сочинил «Гимн победителя». Про таких ребят говорят - вундеркинд. Только за год мальчик участвовал в 40 конкурсах – всегда привозил дипломы лауреата. В его бэкграунде два гран-при на «Доброй волне» Игоря Крутого, дуэт с Дианой Гурцкой. 30 ноября Даня полетит на запись рождественского шоу на НТВ, рядом будут Филипп Киркоров и Валерия. А сейчас у школьника – новое увлечение аргентинское танго. Он мечтает двигаться, как Аль Пачино в «Запахе женщины». Учитель для парня нашелся только в столице: работать с незрячими танцорами берутся не все.

- Педагог по ЛФК меня ругал: «Хачатуров, как шкаф, - не сдвинуть». А я приду и станцую танго, - уверен Даня. Уже 5 ноября мальчик собирается выступить на международном фестивале. Здесь ему уже обещали дать пару уроков танцоры из Аргентины.

Гала-концерт лауреатов конкурса "Особые таланты".поет Диана Гурцкая и Даниил Хачатуров

Даня с Дианой Гурцкой Фото: Личный архив

Даня с Дианой ГурцкойФото: Личный архив

И споет, и компьютер отремонтирует

Сейчас Даниил участвует в проекте «Музыка на здоровье» Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Его куратор – поэт-песенник Сергей Мудров, автор хита «Я на тебе никогда не женюсь». И здсь сбылась мечта Дани: он познакомился с Вахтангом, чемпионом мира по битбоксу и взял у него мастер-класс. А вместе с участницей шоу «Голос» Лорой Горбуновой юный певец собирается записать песню для своего будущего альбома, в который войдут и его собственные произведения.

С Даниилом Плужниковым, финалистом "Голос.Дети" Фото: Личный архив

С Даниилом Плужниковым, финалистом "Голос.Дети"Фото: Личный архив

Правда окончательно 11-летний музыкант не решил, кем он хочет стать в будущем. Кроме музыки, его еще привлекают компьютерные технологии. Мальчишка учит знакомых пользоваться смартфоном на 100% и устранять несложные поломки в оргтехнике. Хотел учить детей с плохим зрением работе на компьютере. Но и хобби оставлять не планирует.

- Я петь люблю! – возражает ребенок. – И английский мне нужен идеальный. Буду серьезно заниматься и классическим, и эстрадным вокалом до ломки голоса. Заодно определю, что дальше. Сцена мне необходима, она развивает. К каждому конкурсу готовлю что-то новое, иначе неинтересно. Это девчонки любят отработать один репертуар, чтобы места с ним везде занимать. А мне интересен процесс.

Отмолила сына во всех святых местах

Конечно, главная помощница Даниила – мама. Она сама признается: отмолила мальчишку во всех святых местах мира. Потом оставила бизнес, выучилась на педагога-дефектолога, но от частных занятий отказывается в пользу концертов, фестивалей, организации поездок на них. Но и сын не остается в долгу: у Дани есть еще младшие братишки, он помогает укладывать их спать, помогает по дому, сочиняет сказки.

Даня и Елена - самые близкие друзья Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Даня и Елена - самые близкие друзьяФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

- Сначала я действовала на опережение, покупала игрушки для детей по - старше, музыкальные инструменты сразу настоящие: губные гармошки, маракасы, гусли, бубен, - вспоминает Елена Хачатурова. - Тогда мне это было надо, а сейчас я за ним не успеваю. Чтобы поучаствовать во «Всемирных играх победителей», сын за 2 недели научился играть в шахматы. Гроссмейстером, конечно, не стал, зато занял 3-е место по региону в общем зачете по плаванию среди видящих сверстников. Это для нас престижно!

Даниил Хачатуров на концерте "Добрая волна".

Еще одним испытанием для юного певца стала смерть любимой учительницы музыки: Альмира Шамшутдинова сгорела за считанные месяцы. Даня вернулся из поездки – а навестить уже некого. Эту потерю ребенок пережил очень тяжело, и теперь обращается к Альмире перед самыми ответственными выступлениями. Это его собственный ритуал. И любимый педагог помогает даже с небес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Одна прогулка незрячей девушки по окраине Самары: «Не видишь, куда идешь?!»

В Международный день белой трости 15 октября журналистка «Комсомольской правды»-Самара» прошла по ежедневным маршрутам жительницы областной столицы Марии Косинской. Она ослепла шесть лет назад (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Самаре в памятнике архитектуры провели шумную вечеринку, а до этого в разрушающееся здание даже не пускали волонтеров
Эксперты рассказали, почему не очень хорошо устраивать грандиозный праздник в разрушающемся Доме со слонами - на знаменитой даче купца Головкина
Новости 24
В Самарской области двое неизвестных в маске утащили 28 тысяч из отделения «Почты России»
АвтоВАЗ объявил комплектации и цены на LADA XRAY Cross
Поволжскому банку Сбербанка назначили нового председателя
Жителей Самары приглашают на юбилейный Oсtober Beer Festival
В Самаре разработали 4 варианта оформления фасада здания Шестого кассационного суда
"Череп", спрятавший убитого человека в чужую могилу, отказывается давать показания
Пришли в старом, ушли в новом: в Самарской области двое мужчин украли из магазина одежду
В Самаре на Белорусской водитель Hyundai сбил 17-летнюю девушку
Хавбек «Крыльев Советов» Чочиев – Кокорину: «Мы развернем народ к тебе»
Работодатели задолжали жителям Самарской области более 76 млн рублей
Тигиев чист, а Башкирову грозит штраф: "Крылья Советов" поделились результатами расследования поведения футболистов
В Самаре скорректируют проект планировки второй очереди метро
В Самарской области на реке Сок утонул подводный охотник
В Самаре на Врубеля – Московское шоссе дали приоритет общественному транспорту
В Самаре на 4-ой очереди набережной появится аллея журналистской солидарности
В Самаре сотрудникам подшипникового завода полностью погасили долги по зарплате
На самарский «Прогресс» приехала госкомиссия по расследованию аварии с «Союзом»
В Самаре предложили протянуть метро до Крутых Ключей
Выпивали и повздорили: под Самарой женщина воткнула нож в своего мужа
Молодые самарские нефтяники встретились с министром энергетики РФ
Жителей Тольятти научат правильно смотреть кино
В Сызрани сбитая «Грантой» женщина придавила 9-летнюю девочку
"Че ты делаешь? Выключай телефон!" Появилось видео задержания футболиста Георгия Тигиева
На выезде из Самары у гостиницы «Моя» появится пешеходный светофор
В Самаре мужчину убили в его собственной квартире
Превысил должностные полномочия на 339 млн рублей: экс-директору СОФЖИ предъявили обвинение
В Самаре на Металлурге снесут несколько домов для строительства новых