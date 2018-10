В Самаре в памятнике архитектуры провели шумную вечеринку, а до этого в разрушающееся здание даже не пускали волонтеров

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-15T18:28:02+03:00

12 октября в сети появились фото и видео с закрытой вечеринки в честь открытия первого бутика британского бренда Paul Smith в Самаре. Мероприятие прошло на знаменитой даче купца Головкина – в Доме со слонами.

Для сотен гостей устроили фуршет прямо возле знаменитых слонов. В качестве развлекательной программы организаторы подготовили световое шоу, модный показ и концерт группы On the Go с симфоническим оркестром.

Дом со слонами - удивительный памятник архитектуры

Дом со слонами – памятник архитектуры, объект культурного наследия России. Он нуждается в серьезной реставрации. Обычных посетителей внутрь не пускают, якобы там небезопасно: здание разваливается на глазах. Сейчас дача Головкина находится в собственности МП «Ремжилуниверсал». Как рассказывают активисты, даже субботник на даче Головкина провести было проблемно.

- Для субботника разрешают привести не больше 20 волонтеров, потому что здание в таком состоянии. «Требуется реставрация, пожалуйста, будьте осторожны, на слонов лучше даже не дышите». Ок, мы все понимаем и да, делаем все бережно и аккуратно, и ещё благодарим, что нас пустили убраться, - написала на странице в «Фейсбуке» жительница Самары Татьяна Выводнова. – А потом вот это. Кто это вообще мог разрешить?

Красивый свет, много гостей, музыка... Фото: Bosco di Ciliegi

Для проведения некоммерческих мероприятий Дом со слонами тоже был недоступен. Как написал в «Фейсбуке» самарский градозащитник и архитектурный обозреватель Армен Арутюнов, в 2017 году он пытался показать на даче спектакль в жанре site-specific. Но не вышло.

- Режиссер Анастасия Алмазова специально для этого места подготовила спектакль по произведениям Леонида Андреева, приезжала за свой счет из Питера, чтобы репетировать с ребятами. В спектакле участвовали два десятка актеров чуть ли не из всех местных театров, частных и государственных. Во дворе должен был играть Паша Тетерин. Все делалось на голом энтузиазме. Мероприятие должно было быть полностью бесплатным, - рассказал градозащитник.

По его слвоам переговоры с МП «Ремжилуниверсал» зашли в тупик:

- До этого момента так со мной ни один чиновник не разговаривал. От «Вы кто такой?», «В следующий раз приходите с доверенностью от организации, подавшей заявку на мероприятие» до чуть ли не прямых угроз. Сначала нас пытались завернуть, отправив согласовывать мероприятие на закрытой территории с силовиками, как будто мы на площади его проводим. Потом мне рассказывали сказки про охранные обязательства, - уточнил Армен Арутюнов.

Интерьеры внутри здания потрясающиеФото: Андрей ЦЫГАНОВ

В итоге спектакль-квест запретили проводить внутри дома и организаторы отказались от идеи делать его вообще. А вот у организаторов лакшери-вечеринки все получилось: несколько сотен гламурных гостей, световое оборудование, столы, антикварные рояли, зеркала и прочий реквизит, громкая музыка в актовом зале.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн об этой ситуации написал в «Твиттере»: «Гружёный золотом осел открывает ворота в любую крепость».

- Я не против вечеринок, если они не влекут за собой никаких нарушений и вреда для самих объектов культуры, если это все цивильно и пристойно, - прокомментировал журналисту «КП»-Самара» Хинштейн. – Возмущение вызывает то, о чем написал Армен Арутюнов. Когда он собрался провести там творческое мероприятие, ему в этом отказали. Я думаю, что, учитывая общественный резонанс, городские власти проверят все обстоятельства произошедшего, поскольку дом находится на балансе муниципального предприятия. Отдельный вопрос – почему в свое время при Фурсове ряд таких памятников переводили на баланс этого МП.

Сегодня здание не в самом лучшем состоянииФото: Андрей ЦЫГАНОВ

Как уточнил депутат, руководство региона уже разрабатывает алгоритм передачи Дома со слонами в федеральную собственность.

- Что касается будущего Дачи со слонами, мы понимаем значимость и ценность этого объекта. С губернатором региона Дмитрием Азаровым, с главой города Еленой Лапушкиной мы эту тему не раз обсуждали, - отметил Александр Хинштейн. - У нас есть приблизительный алгоритм, чтобы перевести объект в федеральную собственность, наполнить его новой жизнью и обеспечить необходимым финансированием для реставрации. До конца 2018 года мы определимся. Когда здание заживет новой жизнью, там будут проходить только те мероприятия, которые отвечают и назначению памятника архитектуры, и хорошему вкусу.

Напомним, за минувшие выходные это не первый скандал, связанный с историческими зданиями. Так, в Калуге власти снесли дом, восстановленный волонтерами «Том Сойер Феста». Это здание в 1910 году для себя построил архитектор, губернский инженер Александр Яковлев. Он выполнен в стиле деревянного модерна. На протяжении нескольких десятилетий власти Калужской области охраняли объект как памятник архитектуры, но в 2008 году лишили этого статуса.

А 14 октября в Сызрани огонь чуть не уничтожил Дом коллежского регистратора 1910-го года, шедевр деревянного зодчества. Здание было признано памятником архитектуры регионального значения, объектом культурного наследия. Но что делать с ним в городе так и не придумали, заброшенное здание быстро облюбовали маргиналы.

СПРАВКА «КП»

Константин Головкин – самарский купец, меценат, архитектор и художник. Окончил Самарское реальное училище, участвовал в культурной жизни Самары. Стал первым автовладельцем в городе. Дача Головкина в стиле модерн построена в 1908-1909 годах по эскизам хозяина.