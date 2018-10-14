2018-10-14T10:58:54+03:00
Общество

«Вел себя достойно и в конфликт не лез»: игрок ФК «Крылья Советов» Евгений Башкиров попался пьяным за рулем арендованного авто

Норма алкоголя в крови игрока была превышена втрое, машину он взял напрокат в каршеринге
Евгения ВАСИНА
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Фото группы "Ночной патруль"Фото группы "Ночной патруль"Фото: Соцсети
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Самарский футболист Евгений Башкиров попался пьяным за рулем арендованного автомобиля ночью с субботы на воскресенье. Сейчас в РПЛ перерыв мз-за матчей сборных, и игрок "Крыльев Советов" решил воспользоваться передышкой, чтобы хорошо провести время. Судя по всему, отдыхал Башкиров где-то в центре города. Затем собрался домой, но почему-то не вызвал такси, а решил воспользоваться припаркованным поблизости авто каршеринговой системы. Причем направился он не в теплую кроватку, а решил прокатиться по городу. Около ресторана на Коммунистической его заметили активисты "Ночного патруля".

- На мужчину мы обратили внимания на улице Коммунистической. Сначала он подъехал на каршеринговой машине к одному из популярных ресторанов. У него были заметны признаки опьянения. Затем он вышел из автомобиля, нашел другой «Делимобиль». В этот момент его и задержали, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» руководитель «Ночного патруля» Виталий Смардаков.

По словам Виталия, на своих коллег Кокорина и Мамаева Башкиров не был похож. В драку не лез, не спорил.

- На самом деле он вел себя достойно, хороший парень. Он сразу согласился пройти медицинское освидетельствование. Анализы в Самарской городской клинической больнице имени Н.И. Пирогова показали 0,480 промилле в крови. Это почти трехкратное превышение допустимой нормы. Свою ошибку он признал, такое бывает не часто. Не стыдно за него было. Вел себя достойно, - поделился впечатлениями Виталий Смардаков.

На этом автомобили футболист и хотел уехать, но был задержан Фото: соцсети

На этом автомобили футболист и хотел уехать, но был задержанФото: соцсети

Тем не менее, ответить за свои действия Башкирову придется:

- В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Житель Самары отпущен до суда, - поделились информацией в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Напомним, следующий матч с участие ФК «Крылья Советов» состоится 20 октября на стадионе «Екатеринбург Арена». Самарские футболисты сыграют с екатеринбургским «Уралом». А уже 29-го на родном поле клубу предстоит сыграть с "Зенитом".

Полузащитник Евгений Башкиров играет за «Крылья» с августа 2016 года. На его счету один гол за команду в ФНЛ, и четыре - в кубковых матчах.

Ксатати, в "Крыльях Советов" не так давно сменился главный тренер - теперь его пост занимает Миодраг Божович, который приглядывается к игрокам, чтобы погнять, кого ставить в основу на матчи. Так что подобное поведение - не лучший способ понравиться новому руководителю.

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(Другие подробности)

Игрок «Крыльев Советов» Евгений Башкиров сегодня встретится с болельщиками

Во время встречи можно будет получить билет на игру «Крылья Советов» – «Рубин» (подробности)

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