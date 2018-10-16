Конкурс "КП": Создай символ Единства губернии и выиграй iPad
4 ноября Россия отмечает День народного единства. Символом праздника стал памятник Минину и Пожарскому, под предводительством которых в 1612 году Москву освободили от польских интервентов. А что может быть символом народного единства в Самарской области? Волга или какой-то городской памятник? А может, это объединение сразу нескольких изображений с заложенным в каждую черту, цвет смыслом?
«КП»-Самара» при поддержке Правительства Самарской области объявляет конкурс на разработку символа Дня Единства в губернии. Создайте свой эскиз, пришлите его в редакцию, участвуйте в голосовании и выиграйте ценные призы!
Пять шагов к победе.
1. Придумайте и нарисуйте символ, логотип и графическое изображние
2. Пропишите объяснительную записку к символу
3. Отправьте работу и приложения к ней на kpsamara@phkp.ru
4. Голосуйте сами и приглашайте голосовать друзей за лучший эскиз
5. Получайте призы на праздновании Дня Единства 4 ноября.
Сроки проведения конкурса: 16 октября- 2 ноября
Главный приз: iPad
Поощрительные призы за II и III места: графические планшеты
*Редакция и экспертная комиссия оставляет за собой право отбирать работы для публикации на сайте.