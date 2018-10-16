2018-10-16T15:17:58+03:00
Конкурсы и тесты

Конкурс "КП": Создай символ Единства губернии и выиграй iPad

Ко Дню народного единства объявляем конкурс дизайнеров и художников.
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Что символизирует народное единство?Что символизирует народное единство?
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4 ноября Россия отмечает День народного единства. Символом праздника стал памятник Минину и Пожарскому, под предводительством которых в 1612 году Москву освободили от польских интервентов. А что может быть символом народного единства в Самарской области? Волга или какой-то городской памятник? А может, это объединение сразу нескольких изображений с заложенным в каждую черту, цвет смыслом?

«КП»-Самара» при поддержке Правительства Самарской области объявляет конкурс на разработку символа Дня Единства в губернии. Создайте свой эскиз, пришлите его в редакцию, участвуйте в голосовании и выиграйте ценные призы!

Пять шагов к победе.

1. Придумайте и нарисуйте символ, логотип и графическое изображние

2. Пропишите объяснительную записку к символу

3. Отправьте работу и приложения к ней на kpsamara@phkp.ru

4. Голосуйте сами и приглашайте голосовать друзей за лучший эскиз

5. Получайте призы на праздновании Дня Единства 4 ноября.

Сроки проведения конкурса: 16 октября- 2 ноября

Главный приз: iPad

Поощрительные призы за II и III места: графические планшеты

*Редакция и экспертная комиссия оставляет за собой право отбирать работы для публикации на сайте.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

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