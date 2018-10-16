Дмитрий Сазонов: «Меня подставили - моя работа мешала многим!»

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-16T13:05:50+03:00

Облсуд оставил Сазонова под арестом, его адвокаты предполагают, что это месть за отказ оговорить себя

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Сегодня Самарский областной суд рассматривал жалобу экс - начальника центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Напомним, его подозревают в систематическом получении взяток в особо крупном размере - на общую сумму 400 тыс. руб. Он по-прежнему своей вины не признает, а арест считает "подставой" тех, кому его работа в "Росгвардии" мешала нарушать закон.

Известный в губернии обвиняемый вышел на видеосвязь из СИЗО, он был бодр и уверено отстаивал свою позицию.

- Изначально обвинение выбирало мне меру пресечения, поскольку я, обладая связями, смогу помешать следствию, - говорит Дмитрий Викторович. – Но, теперь я уволен с занимаемой должности, а если считалось, что мой отец может применить «административный ресурс», то и моего отца теперь уже нет.

Несмотря на то, что заседание рассматривало только жалобу обвиняемого на продление ареста, Дмитрий Сазонов по-прежнему уверял суд в своей невиновности и в отсутствии логически обоснованных доказательств у следствия. Например, есть нестыковки в годах: якобы, он стал брать мзду гораздо раньше, чем вступил в занимаемую должность.

- По роду своей деятельности я и мои подчиненные наладили серьезную работу, инициировали проверки, которые могли кому-то помешать, поэтому меня подставили, - заявил Сазонов по видеосвязи.

Однако на днях в публичную плоскость попала информация о найденных при обыске дорогих подарках с номерными знаками в доме vip-подозреваемого . Знаки позволяли установить, что часы и статуэтки приобретали лидеры «законовских», к которым и относится предприниматель Орлов: по версии следствия, он передавал Сазонову деньги.

Областной суд подтвердил обоснованность решения суда Самарского района, оставив Сазонова под стражей еще на три месяца, начиная с 24 сентября – до конца 2018 года.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Дмитрий ТАРАБОРИН, один из группы адвокатов, защищающих Дмитрия Сазонова

- Мы считаем, что отсутствуют основания для меры пресечения, избранной для нашего подзащитного. Тем более, их нет для ее продления. Все обвинения надуманы и не подкреплены доказательствами, ссылками на факты и нормы закона. Известно, что под домашним арестом у нас находятся и бывшие сотрудники ФСБ, и следственного комитета. Наверное, потому что они признали вину. Мы же предполагаем, что это банальная месть за то, что Дмитрий Сазонов отказывается оговорить себя.