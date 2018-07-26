"Я должен быть рядом с отцом и обжалую арест": Дмитрия Сазонова отправили в СИЗО на два месяца

26 Июль 19:00 2018-07-26T19:50:54+03:00

Дмитрий Сазонов был приветлив с журналистами, всем своим видом показывая, что он невиновен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник ЦЛРР и ГК Росгвардии считает, что его подставили и планирует бороться за свое освобождение

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В Самарском районном суде завершился процесс по избранию меры пресечения для начальника центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Его подозревают в систематическом получении взяток. Сам Сазонов вину свою категорически отрицает и уверяет, что его подставили.

Получал деньги 5 лет?

Во время пауз полковник рассказывал журналистам и знакомым о пище в ИВС, а также о занятиях физкультуройФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заседание длилось несколько часов и пару раз обрывалось на перерывы - судья просил следователя предоставить те или иные материалы по делу. Полковника полиции защищали 3 адвоката, они полностью разделяли его позицию, просили отложить заседания, отпустить подзащитного под домашний арест или залог, но никак не отправлять его в СИЗО. Обвинение в свою очередь посчитало, что Сазонова нужно отправить под стражу, так как он будучи человеком влиятельным и знакомым с оперативной деятельностью может как-то повлиять на свидетелей.

Из материалов дела следует, что Сазонов получил с апреля по июль 2018 года 500 тысяч рублей. Ежемесячно он получал по 100 тысяч, в этом месяце это случилось дважды - последний раз накануне, в ресторане "Вакуум" на Вилоновской. Правоохранители утверждают - деньги Сазонову передавал некто Александр Орлов, знакомый с подозреваемым еще по работе в МВД, где задержанный возглавлял УВО.

- Валюту передавали в пользу частной охранной организации "Восток-Лада", чтобы в органах не принимали никаких мер в связи с нарушениями в деятельности этой ЧОО, в отношении которой уже были составлено несколько протоколов, в начале года она была на грани закрытия. По имеющимся сведениями, Сазонов получал деньги каждый месяц на протяжении 5 лет, - говорят следователи.

"Законовские"

Последний аргумент взят из слов Орлова, который является ИП, а еще имеет связи с силовыми структурами.

- Договорились с Сазоновым в 2013 году, что буду передавать ему деньги за общее покровительство ЧОО. Наши встречи проходили в рабочем кабинете начальника ЦЛРР и ГК на Больничной и в ресторане на Вилоновской, - сообщает в своих показаниях Александр. - Сначала деньги мне передавал Алексей Рыжов, а после его смерти Сергей Гафуров... Сазонов никогда не брал деньги в руки, показывал глазами, куда их положить. Наши встречи я записывал на видео, на всякий случай. Камера была вмонтирована в авторучку, которую мне подарил Рыжов. Сейчас записи переданы в ФСБ.

Адвокаты Сазонова некоторые аргументы следствия считают "бредовыми"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рыжов и Гафуров - это люди, которых считают негласными лидерами ОПС "Законовские". Но Сергей с августа 2017-го находится под стражей, его арестовали в том же Самарском районном суде и у адвокатов Дмитрия Сазонова возник резонный вопрос - как же он мог передавать деньги?

- Уже год Гафуров под арестом. Это указывает на бредовость показаний Орлова, - недоумевает один из заступников Сазонова Дмитрий Тараборин. - У следствия нет доказательств и оснований для задержания Сазонова. "Однажды в 2013 году мы договорились о передаче денег и это больше не обговаривалось" - утверждает Орлов. Но в 2013 году Сазонова ничего не связывало с ЧОО! Он работал в совсем другой сфере! И как это может не "обговариваться", если он уже поменял должность! В деле одни подтасовки и неурядицы. И речь идет не об Андресе Брейвике, который на свободе был бы опасен для общества. Дмитрия Сазонова не нужно заключать под стражу.

Защита помимо всего прочего указала и на то, что Александр Орлов не первый раз проходит свидетелем ФСБ в делах, связанных с "Законовскими". Его фамилия фигурирует и в деле прокурора Безенчукского района Андрея Павлова. Ему Орлов тоже передавал деньги - "за крышевание нелегальных автостоянок" в пользу ОПС.

Я должен быть рядом с отцом

Сам Дмитрий Сазонов на слушаниях вел себя весьма активно. Старался общаться с журналистами, подчеркивая, что его просто подставили. Такую позицию он озвучил и судье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/661760" frameborder="0"></iframe> Задержание Сазонова в Самаре.Михаил ГОРЮНОВ

- Все это провокация. Я знаю Орлова, он работал в милиции общественной безопасности. Да, он обращался по поводу "Восток-Лада", у которых проблема с комнатой хранения оружия. Но ее как не было, так и нет. И я не брал от него денег, - сказал Сазонов. - Не считаю себя виновным, не намерен скрываться, готов приезжать на допросы и заседания. Что касается того, что я могу оказать давление, то как я сделаю это после огласки и домашнего ареста? В пользу этого нет никаких улик.

Дмитрий подчеркнул, что сейчас ему важно находиться дома. Рядом с отцом - председателем Самарской губдумы Виктором Сазоновым, который тяжело болен:

- Мне нужно быть дома только из-за него. У него рак и очень тяжелая ситуация.

По поводу своего состояния начальник ЦЛРР и ГК заметил, что у него повышенное давление. Именно из-за этого ему накануне оказывали помощь до часа ночи.

Дмитрий Сазонов намерен обжаловать решение судФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задержание проходило в заведении, которое, по имеющимся сведениями, принадлежит одной из дочерей фигуранта. На руке Дмитрия Сазонова эксперты зафиксировали следы свечения от "меченных купюр". Сами же деньги обнаружили под подушкой на диванчике, где сидел фигурант. Сам полковник уверяет, что свечение на левой ладони у него выявили именно "благодаря" Александру Орлову - гвардеец с ним здоровался левой рукой, так как правая была жирная от еды. Видимо, Орлов специально подготовился, чтобы "пометить" своего собеседника, считает и Сазонов, и его представители.

Изучив все аргументы суд принял решение отправить Сазонова в СИЗО на 2 месяца - до 25 сентября. Дмитрий сразу заявил, что не считает себя виновным, вместе с юристами будет добиваться справедливости и обжаловать вердикт служителей Фемиды.

Расследование преступления продолжают. "КП-Самара" следит за развитием событий.

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