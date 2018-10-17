150 часов над Арктикой: самарские летчики облетели Северный полюс на самолетах-амфибиях

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-17T17:09:37+03:00

Еще несколько историй участников кругосветной экспедиции «Север Ваш» о том, как перелететь океан на автомобильном бензине [видео]

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«КП»-Самара» уже рассказывала о возвращении летчиков, которые в августе закончили первый в истории России кругосветный океанический перелет вокруг Северного полюса. Идея облететь Землю на самолетах-амфибиях пришла самарским летчикам несколько лет назад. Тогда началась подготовка российских самолетов частного производства LA-8 и Borey к путешествию.

Перед историческим полетом экспедиторы совершили тренировочные полеты из Самарской области на Байкал и Печору. В кругосветном путешествии приняли участие шестеро россиян и французский пилот гидроавиации Лоик Блэз.

"Мы путешествовали ради соотечественников"

3 июля семеро летчиков отправились в кругосветное путешествие с аэродрома Красный Яр. Спустя почти 50 дней, три самолета-амфибии вернулись на старт, облетев три океана и 9 стран.

- Кругосветное путешествие – это не спонтанная идея нескольких человек, - рассказал «КП» - Самара» администратор-организатор экспедиции Сергей Алафинов. – Мы проверяли и дорабатывали самолеты, решали вопросы с визами и получали разрешения других стран. Сама экспедиция – это лишь мгновение, а за ней стоит сложная двухлетняя подготовка. Честно скажу: если бы не помощь президента и МИДа России, то мы бы так и не полетели.

Ночевали в накопителях аэропорта и палатках

Кругосветный перелет стал большим испытанием даже для опытных летчиков и космонавтов. Иногда самарские экспедиторы ночевали по нескольку человек в номере, а в северных канадских поселках приходилось ютиться в накопителях аэропорта – гостиниц там нет. Но больше всего удивили США.

Ночевать приходилось и под крылом самолета

Пилоты заметили, что какими бы глухими ни были американские и канадские поселки на Севере, взлетные полосы у них в идеальном состоянии. Чего нельзя сказать об отечественных полосах, хотя экспедиторы уверены: эти проблемы можно легко решить. Но в остальном российская и зарубежная Арктика очень похожа: очень мало людей и почти полное отсутствие отелей и интернета.

- В Канаде мы заселились в дощатую гостиницу, на которую без слез не взглянуть. Зато одна комната в таком отеле стоит 200 долларов за сутки, а нас семеро. Пришлось платить – на улице мороз.

Ночь не больше часа, и суровый ветер

Из-за ветреной погоды в Арктике кругосветная экспедиция затянулась на полторы недели – что по меркам летчиков много. Полярная буря застала путешественников трижды: на Чукотке, в Канаде и Гренландии. Однако рисковать здоровьем команды летчики отказались, к тому же во время перелетов у Лоика Блэза случались сильные боли в спине. Иногда самарским экспедиторам приходилось тащить мужчину на себе. Сейчас Лоик лежит в больнице у себя на родине, во Франции.

Из экспедиции участники привезли много красивых кадров

- В путешествии мы проводили медико-биологическое исследование: изучали физиологию сердечно-сосудистой системы пилотов в перелетах, - объяснил руководитель экспедиции, Герой СССР, член корреспондент РАН Олег Атьков. – Кроме того, мы привезли данные о психологии малой группы в условиях постоянного стресса.

Время кругосветного перелета экспедиторы выбрали тоже неслучайно: с июля до августа на Севере самый расцвет полярного лета. В это время полярная ночь длится не больше часа, а затем снова восходит солнце. Для организма, на который постоянно действует свет, это сильный стресс. После прилета экспедиторы прошли полное медицинское обследование. Сейчас эти данные обрабатываются в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук.

В экспедиции участники проводили исследования

«Арктика – это не голые камни, это очень красиво»

Почти во всех заполярных точках экспедиции летчики из Самары были первыми россиянами, которые прилетели на Север, да еще и на частных самолетах. Многие встречали самолеты с отечественным триколором хлебом-солью, устраивали концерты. На Аляске самарские экспедиторы подружились с местными детьми и даже танцевали с ними в общем хороводе.

- Нас везде встречали очень тепло и гостеприимно, - говорит Олег Атьков. - Для жителей малых северных поселений мы были представителями большой культуры. А в крупных странах люди увидели, что русские не живут с медведями, а строят самолеты и летают вокруг Земли. Мы приглашали на экспедицию американских и канадских коллег, они отказались. А когда узнали, что у нас все получилось, удивились и, наверное, немного расстроились.

Из окна самолета открывались потрясающие виды

Еще одной важной задачей для путешественников было изучение северного климата и перспективы развития туризма в российской Арктике. Летчики признаются: такую природу должен увидеть каждый.

- Долгое время мы летели и не видели никаких следов человека, - вспоминают экспедиторы. - Гренландия – это роддом айсбергов. Несколько раз видели, как глыбы льда сползают в океан. Очень захватывает. Но Арктика, и в том числе российская – это не голые камни и вечный снег, это очень красиво. Там уникальная природа, деревья и животные. Здесь точно понравится туристам. Это было еще одной нашей задачей – привлечь людей к путешествию на Север.

Заправлялись автомобильным бензином

СамолетыLA-8 и Boreyпроектировались в Самаре специально для кругосветной экспедиции, чтобы за 100 часов перелета технике не требовалось никакое техническое обслуживание. Заменить масло путешественникам пришлось в Канаде, где решили и заправиться. Выяснилось, что на севере страны авиационного топлива просто нет, поэтому в баки залили обычный автомобильный бензин. А подходящее масло купили в магазинчике для снегоходов.

- На таком топливе Bprey и LA-8 перелетели Атлантический океан, и мы вернулись без пробоин и поломок, - рассказал борт-инженер экспедиции, главный конструктов НПО «АэроВолга» Дмитрий Суслаков. - Техника выдержала все испытания прекрасно, а значит в Самаре умеют строить качественные самолеты-амфибии. Для нас это большая гордость!

За 43 дня путешествиялетчики провели в воздухе более 150 часов и облетели Россию, США, Канаду, Гренландию, Исландию, Фарерские острова, Норвегию, Швецию, Финляндию. Впереди - полет на Южный полюс, который экспедиторы запланировали на 2020 год – к двухсотлетию открытия Антарктиды.

- Почему кругосветное путешествие называется «Север Ваш», а не «Наш»? – задаются вопросом все, кто знакомится с этим проектом.

- Потому что мы путешествовали ради соотечественников. Хотели рассказать людям о российской Арктике, привлечь туристов и других экспедиторов, а не присвоить перелет только себе, - объясняют летчики.

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