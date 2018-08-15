2018-08-15T17:42:48+03:00
Общество

"У вас там что, бомбы?": покорители Арктики на самарских самолетах-амфибиях пролетели 23 тыс. км.

Такой сложный полет отечественные самолеты выполнили впервые в истории российской авиации и уже вернулись домой
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Экспедиция вернулась в Самарскую область спустя 23 тыс. кмЭкспедиция вернулась в Самарскую область спустя 23 тыс. кмФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Три океана – и ни одной поломки

В Красноярском районе приземлились три самолета-амфибии. Здесь они появились на свет – на местном предприятии, отсюда третьего июля отправились в арктическую кругосветку. И вот, оставив за спиной 23 тыс км, девять стран, преодолев три океана, полюбовавшись чудесными рассветами около Полярного круга, семеро из самолета, считая француза, вернулись к месту старта. Такой длинный перелет на отечественных самолетах-амфибиях проходил впервые в истории российской операции и закончился успехом: за все время в пути машины ни разу не сломались, не барахлили – как будто всю жизнь летали только среди льдов.

Экипаж, покоривший Север Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экипаж, покоривший СеверФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это просто удивительно, не было ни одного отказа авиационной техники за весь перелет, мы не были к такому готовы, - смеется летчик-космонавт, Герой России, глава Звездного городка Валерий Токарев. Он был одним из инициаторов арктической экспедиции, к которой готовились больше трех лет: искали спонсоров, апгрейдили и испытывали самолеты. Главная цель полета - исследовать Артику, продолжить маршруты для авиационного туризма, узнать, как ведет себя организм человека в тех условиях и выяснить, что происходит с климатом.

- Действительно, потепление есть. Льды отошли, айсберги сходят с Ice Cap, гренландского купола. Люди рассказывают, что уже не стало таких морозов, - подтверждает Валерий Токарев.

Амфибии облетели полсвета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Амфибии облетели полсветаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спали на полу в аэропортах и под крылом самолета

В экспедиции команда провела 41 день: часто приходилось обходиться даже без крыши над головой.

- Приходилось принимать ответственные решения, иногда рисковали – хорошей погоды не всегда дождешься. По нашему Северу прошли без задержек, а вот бухта Провидения в Анадырском заливе долго нас не отпускала, пять дней были туманы, в Канаде из-за них же провели много времени, - вспоминает Валерий Токарев.

А его коллега космонавт-исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН Олег Атьков рассказывает, что условия были нелегкие: спать приходилось и в палатках под крылом самолета, и в аэропортах:

- Семерых мужчин, которые лежат на полу, думаю еще ни разу не видели в воздушной гавапни Кэмбридж Бэй, - улыбается он.

Плюс восемь – отличная температура для русских людей

Запомнился перелет не только важными открытиями и исследованиями, но и необычными встречами и уникальным опытом.

- Купались в Ледовитом океане, у нас и фотографии есть. Для русских людей +8 – отличная температура, - говорит Олег Атьков. – Или вот еще была история: прилетаем мы в Юкка Вэлли, никого нет. Ну все, думаем, будем спать в поле. И тут въезжает в ворота аэродрома четырехколесный самодвижущийся аппарат и спрашивают у нас: мол, еда-то у вас есть? А у нас нет ничего. Через полчаса они приехали с пиццей. Потом шериф приехал, привез гриль и рыбу, мы жарили ее вместе и было братское поедание рыбы вместе с американским шерифом. Самое главное, мы доказали, что можем свернуть все горы, которые перед нами построила Арктика.

Гостей в Красноярском районе встречали хлебом-солью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гостей в Красноярском районе встречали хлебом-сольюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Валерий Токарев и вовсе считает, что установление братских контактов – это была основная цель экспедиции.

- Нас практически везде хорошо встречали. Иногда была агрессия в начале, но потом устанавливали контакт. Первый вопрос в Канаде и на Аляске: вы с бомбами прилетели? Какие бомбы! У нас самолеты-то мирные, проходили над защитными системами. Мало знают о России в тех местах, мы рассказывали, водили хороводы с коренными народами Севера, с шерифом на Аляске жарили лосося. Флаг России достойно пронесли по приполярным странам. Подтвердили, что не стремимся прилетать на бомбардировщиках.

Герой Советского Союза Олег Атьков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Герой Советского Союза Олег АтьковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сложно быть единственным французом

Единственным членом экипажа, который сделал его межнациональным стал французский линейный пилот гидроавиации Лиок Блез.

- Когда попадаешь в Арктику – попадаешь на другую планету. Компас показывает на Север - а там рассвет. Самое сложное было – быть единственным французом на борту, - делится он эмоциями.

В первую очередь Лиок Блез хотел показать своим воспитанникам (а пилот работает с тяжелобольными детьми), что нет ничего невозможного. Он сам обратился на завод, который делает уникальные даже по мировым меркам амфибии, стал одним из инициаторов этой экспедиции.

Медики проверили здоровье членов экспедиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики проверили здоровье членов экспедицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот Дмитрий Суслаков – главный конструктор НПО «Аэроволга», один из создателей амфибий, покоривших Северный полюс. Для него этот полет был делом чести.

- Когда ты летишь над океаном, а под тобой резвится парочка китов – ты понимаешь, как много стоит эта машина, - говорит он. – Я в нее верю, 23 тыс. км без сучка и задоринки, ни одного замечания. А самым прекрасным знаете что было? Вот идешь над Атлантикой четыре часа без перерыва, а потом суша появляется… и так хочется крикнуть, как мореплаватели в старину: «Земля!»

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