"У вас там что, бомбы?": покорители Арктики на самарских самолетах-амфибиях пролетели 23 тыс. км.

СЕГОДНЯ 15:38 2018-08-15T17:42:48+03:00

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Три океана – и ни одной поломки

В Красноярском районе приземлились три самолета-амфибии. Здесь они появились на свет – на местном предприятии, отсюда третьего июля отправились в арктическую кругосветку. И вот, оставив за спиной 23 тыс км, девять стран, преодолев три океана, полюбовавшись чудесными рассветами около Полярного круга, семеро из самолета, считая француза, вернулись к месту старта. Такой длинный перелет на отечественных самолетах-амфибиях проходил впервые в истории российской операции и закончился успехом: за все время в пути машины ни разу не сломались, не барахлили – как будто всю жизнь летали только среди льдов.

Экипаж, покоривший СеверФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это просто удивительно, не было ни одного отказа авиационной техники за весь перелет, мы не были к такому готовы, - смеется летчик-космонавт, Герой России, глава Звездного городка Валерий Токарев. Он был одним из инициаторов арктической экспедиции, к которой готовились больше трех лет: искали спонсоров, апгрейдили и испытывали самолеты. Главная цель полета - исследовать Артику, продолжить маршруты для авиационного туризма, узнать, как ведет себя организм человека в тех условиях и выяснить, что происходит с климатом.

- Действительно, потепление есть. Льды отошли, айсберги сходят с Ice Cap, гренландского купола. Люди рассказывают, что уже не стало таких морозов, - подтверждает Валерий Токарев.

Амфибии облетели полсветаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спали на полу в аэропортах и под крылом самолета

В экспедиции команда провела 41 день: часто приходилось обходиться даже без крыши над головой.

- Приходилось принимать ответственные решения, иногда рисковали – хорошей погоды не всегда дождешься. По нашему Северу прошли без задержек, а вот бухта Провидения в Анадырском заливе долго нас не отпускала, пять дней были туманы, в Канаде из-за них же провели много времени, - вспоминает Валерий Токарев.

А его коллега космонавт-исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН Олег Атьков рассказывает, что условия были нелегкие: спать приходилось и в палатках под крылом самолета, и в аэропортах:

- Семерых мужчин, которые лежат на полу, думаю еще ни разу не видели в воздушной гавапни Кэмбридж Бэй, - улыбается он.

Плюс восемь – отличная температура для русских людей

Запомнился перелет не только важными открытиями и исследованиями, но и необычными встречами и уникальным опытом.

- Купались в Ледовитом океане, у нас и фотографии есть. Для русских людей +8 – отличная температура, - говорит Олег Атьков. – Или вот еще была история: прилетаем мы в Юкка Вэлли, никого нет. Ну все, думаем, будем спать в поле. И тут въезжает в ворота аэродрома четырехколесный самодвижущийся аппарат и спрашивают у нас: мол, еда-то у вас есть? А у нас нет ничего. Через полчаса они приехали с пиццей. Потом шериф приехал, привез гриль и рыбу, мы жарили ее вместе и было братское поедание рыбы вместе с американским шерифом. Самое главное, мы доказали, что можем свернуть все горы, которые перед нами построила Арктика.

Гостей в Красноярском районе встречали хлебом-сольюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Валерий Токарев и вовсе считает, что установление братских контактов – это была основная цель экспедиции.

- Нас практически везде хорошо встречали. Иногда была агрессия в начале, но потом устанавливали контакт. Первый вопрос в Канаде и на Аляске: вы с бомбами прилетели? Какие бомбы! У нас самолеты-то мирные, проходили над защитными системами. Мало знают о России в тех местах, мы рассказывали, водили хороводы с коренными народами Севера, с шерифом на Аляске жарили лосося. Флаг России достойно пронесли по приполярным странам. Подтвердили, что не стремимся прилетать на бомбардировщиках.

Герой Советского Союза Олег АтьковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сложно быть единственным французом

Единственным членом экипажа, который сделал его межнациональным стал французский линейный пилот гидроавиации Лиок Блез.

- Когда попадаешь в Арктику – попадаешь на другую планету. Компас показывает на Север - а там рассвет. Самое сложное было – быть единственным французом на борту, - делится он эмоциями.

В первую очередь Лиок Блез хотел показать своим воспитанникам (а пилот работает с тяжелобольными детьми), что нет ничего невозможного. Он сам обратился на завод, который делает уникальные даже по мировым меркам амфибии, стал одним из инициаторов этой экспедиции.

Медики проверили здоровье членов экспедицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот Дмитрий Суслаков – главный конструктор НПО «Аэроволга», один из создателей амфибий, покоривших Северный полюс. Для него этот полет был делом чести.

- Когда ты летишь над океаном, а под тобой резвится парочка китов – ты понимаешь, как много стоит эта машина, - говорит он. – Я в нее верю, 23 тыс. км без сучка и задоринки, ни одного замечания. А самым прекрасным знаете что было? Вот идешь над Атлантикой четыре часа без перерыва, а потом суша появляется… и так хочется крикнуть, как мореплаватели в старину: «Земля!»

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