«Была перестрелка, а трупы закопали»: самарские следователи-криминалисты осмотрели место убийства под мостом на Главной

Перестрелка, скрывшиеся преступники, спрятанное оружие и, возможно, закопанные тела убитых. Примерно такая картина сложилась у следователей-криминалистов после осмотра места происшествия на пустыре у реки под мостом по улице Главной. За работой специалистов понаблюдали и корреспонденты «Комсомольской правды — Самара».

Судя по гильзам, стреляли с разного оружия

Для перевозки оборудования криминалистов необходим большой автомобильФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Наши сотрудники участвуют в расследовании всех преступлений. Бывает, что мы работаем на месте происшествия несколько часов, а бывает, что несколько дней, — рассказывает руководитель отделения криминалистики регионального СУ СК Мгер Барсегян, также прибывший по адресу случившегося.

Задача представителей подразделения - досконально восстановить картину преступления, проследить последовательность действий преступников и потерпеть и найти улики и следы.

Убийство (по легенде) произошло прямо под одной из центральных магистралей городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты приезжают на машине с мигалками. Территорию, где что-то произошло, сразу огораживают специальной лентой: посторонним сюда нельзя. Офицеры СК вместе с собой привозят самое современное оборудование, как отечественного, так и импортного производства.

— Больше у нас, конечно, приборов российского производства. Все они очень дорогие, но качественные. Сегодня с помощью техники следователь может искать под землей, в воде, в траве, даже в воздухе, — объясняет следователь-криминалист Евгений Палаев.

Криминалисты изучают местность с помощью металлоискателя Garrett GTI 2500 и это дает плоды. В траве и кустах удается найти стреляные гильзы — несколько от пистолета Макарова и одна, калибра 16 миллиметров, от охотничьего ружья. Их помечают линейками, чтобы сразу определить размер пули, и упаковывают в бумажные пакетики — чтобы отправить на баллистическую экспертизу.

Ищем улики с помощью квадрокоптера

Квадракоптер следователям нужен не для развлеченийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но из чего вели огонь? У стражей порядка возникает предположение, что «ствол» могли сбросить прямо здесь, благо есть куда — рядом река. На дно последней с причала отправляется подводная камера MarCum, глубина погружения которой достигает 25 метров. В нашем случае столько не требуется. Спустя несколько минут на камере в руках следователя появляется изображение того, что ищут — ПМ. «Макаров» достают с помощью специальной лески.

Работа продолжается, ведь до сих пор нет погибших. А мысли о том, что они где-то рядом, силовиков не покидают. Окрестности исследуют и с воздуха — с помощью квадракоптера DJI.

Гильзы помечают линейкой и упаковывают в специальные пакеты, чтобы на них не было лишних следовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Именно из этого пистолета преступник совершил смертельные выстрелыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Камера показывает территорию до 500 метров и может работать на удалении в несколько километров. Используем их там, где это оправдано, — говорит криминалист из Тольятти Антон Завгороднев. — Например, он пригодился нам на улице Новозаводской, где после взрыва погибли двое сварщиков. Там была очень большая область разброса осколков.

Однако на расположение тел так ничего и не указывает. В ход идет георадар ОКО-2 — его применяют для анализа почвы. С помощью антенны и изменений фиксируемых на экране устройства, пользователь понимает, что на этом участке земли может что-то находиться. Сигнал ловит на значительной глубине — от 2-х до 8 метров. И в этот раз криминалистам повезло, судя по показателям, в грунте что-то есть!

Убили две баклажки

К счастью в нашем случаи потерпевшими оказались бутылки, но не в легендах - все по-другомуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько человек берут в руки лопатки, копают и, наконец, жертвы обнаружены! Ими оказываются... две пятилитровые бутылки воды. Да-да, весь проведенный осмотр — приближенный к реальному, но все-таки постановочный! Провели его аккурат к профессиональному празднику экспертов-криминалистов России. 19 октября службе исполняется аж 64 года!

— Я работал еще во времена, когда следователи трудились при прокуратуре. Тогда, конечно, техника у криминалистов была совершенно другая. Но задачи всегда стояли те же — мы должны помогать расследовать преступления. И в нашем Следственном управлении сотрудники выполняют свою работу качественно! — делится Мгер Барсегян.

Показатели, действительно, хорошие. С начала 2018 года при непосредственном участии криминалистов расследовано 2097 преступлений. Из них 745 тяжких и особо тяжких. «Комсомолка» поздравляет сотрудников подразделения с наступающим и желаем им успехов на в борьбе с преступностью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/673760" frameborder="0"></iframe> Мгер Барсегян о работе следователей-криминалистов.Михаил ГОРЮНОВ

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