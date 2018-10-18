Ой, и тут недострой: а вы сможете угадать, где именно в Самаре стоит эта "заброшка"?

СЕГОДНЯ 08:28 2018-10-18T10:40:09+03:00

Фотограф "КП-Самара" прогулялась по самарским недостроям и спросила у окрестных жителей, не пугают ли они их (тест)

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Недостроенные высотки и офисные центры - беда любогго крупного города. И боль для дольщиков: тех, кто вложился в квартиры в надежде скоро отпраздновать новоселье и не смог сделать этого. В истории Самары - миллион историй эпических провалов строителей. Например, детский сад на Шверника прекратили строить из-за того, что начал проседать грунт. Как рассчитывали проект, история умалчивает.

Фотограф "КП-Самара" Светлана Маковеева прогулялась по городу и узнала, что думают о недостроенных зданиях жители окрестных домов.

На ул. Урицкого недостроенное здание стоит уже больше 10 лет. Все из синего стекла, сияющее и никому не нужное. Вспомнили о нем, когда стало известно, что в Самаре появится кассационный суд. И его нужно где-то размещать. Сейчас предстоит сделать перепланировку и приспособить офисное здание под реальные потребности суда.

- Мне кажется, это здание уже лет десять стоит. Я вообще критично отношусь к этим вот коробкам, которые строят. Да и посмотрите на него, уже разваливаться начало, окна вон какие, - говорит местный житель Вениамин Петрович.

Другие самарчане соглашаются: да, не лучший вид, но есть дома и пострашнее.

А вот этот недоделанный дом находится на Карла МарксаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около дома по пр. Карла-Маркса, 59 как раз такое: не слишком симпатичное.

- Я работаю рядом. Это здание не мешает, но портит настроение. Выходишь – серое пятно перед тобой. Осенью особенно уныло смотрится, - грустит жительница соседнего дома Анастасия.

Рядом, кстати, дом по ул. Карла-Маркса, 59, пеечально известрный долгострой, который долго не могли сдать,а до этогго - и построить. Эпопея продолжалась более 10 лет. Серая заброшка находится как раз за ним - уже посмотрев на один этрот пейзаж, люди могли бы поостеречься покупать здесь квартиры.

А еще на пр. Карла-Маркса 10а находится двухтажный недострой, который все собираются снести. На это выделили более 2 млн рублей.

Около аэрокоса есть тоже недодом, откуда постоянно гонят молодежьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот эта красота находится на ул. Врубеля. Местным жителям дом не нравится.

- Хочется, чтобы это недостроенное здание убрали. Чтобы был жилой дом, нормальная улица. Днем я спокойно мимо хожу, а вечером бы уже побоялась. Иногда здесь бывают стаи собак, вот это действительно страшно, - рассказывает Римма Андреевна.

Недостроенное здание КГБ - приманка для молодежи

Этот дом на Врубеля недостроенное здание для КГБ - вызвало споры в твиттере. Здесь собирается много молодежи, они сидят в окнах - это опасно. Поэтому жителипопросили охранять здание, чтобы в нем никто не играл.

По крышам недостроя бегает детвора и это опасноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дом по ул. Димитрова 74a тоже из долгостроев с обманутыми дольщиками. Уже сменился застройщик, и не раз, дом по-прежнему хотят закончить, но получится ли - неизвестно.

- Этот дом здесь уже лет пятнадцать. Все трансформации, которые с ним происходили, наблюдаю из своего окна. Сначала построили девятиэтажку, рядом еще один дом сделали – снесли, потом снова начали возводить…Шумно от всего этого безобразия, всем по соседству слушать приходится. Такие махины здесь – это полное несоответствие нормам, от этой стройки ничего хорошего нет и не будет. Здесь же были Черновские сады, озеро недалеко, родники подземные – место зыбкое, наш-то дом рядом на сваях стоит. Да и тесно здесь, машины ставить негде. Обманутых дольщиков жалко, но сейчас заметно, что работы идут. И скорей бы закончили, потому что я живу на одиннадцатом этаже и вижу, как дети лазают по крышам недостроя - это же очень опасно, - делится Наталья Никитична.

А этот дом очень ждут дольщикиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Высотка на Садовой, 130 - скандальная. Получить свои квартиры мечтают десятки человек, но найти концы сложно. Застройщики говорят, чтро пероблема - в получении разрешительной документации. Дому уже больше 14 лет, в прошлом году здесь вроде собирались приступить к работам.

- Здание вызывает неприятные ощущения. Выглядит некрасиво, хорошие дома загораживает. Стоит очень давно, больше десяти лет, я думаю. И кажется таким непрочным, всё разваливается, я бы побоялась в нем уже жить, - говорит Валентина Ивановна.