2018-10-18T12:28:49+03:00
Спорт

«Урал» - «Крылья Советов» 20 октября 2018 года: прогноз на матч 11 тура РПЛ

Прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-лиги «Урал» - «Крылья Советов». Игра пройдет 20 октября на стадионе «Екатеринбург Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В прошлом матче «Крылья» смогли наконец победить и прервать серию пораженийВ прошлом матче «Крылья» смогли наконец победить и прервать серию пораженийФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Прогноз на матч «Урал» - «Крылья Советов» 20 октября в Екатеринбурге – 1:1.

Чемпионат России возвращается после паузы на матчи сборных. «Крылья Советов» свой первый матч после перерыва сыграют в Екатеринбурге против «Урала». Игра пройдет в субботу, 20 октября, в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому времени).

В стане самарцев прямо перед паузой на игры сборных произошло одно серьезное изменение – Андрея Тихонова на посту главного тренера сменил опытный Миодраг Божович. Для черногорского специалиста игра в Екатеринбурге станет первой в новой должности.

У самарцев почти все в строю. Травмирован только Самарджич, но пока не ясно, сможет ли он сыграть против «Урала».

В последних матчах екатеринбуржцы набрали обороты. «Шмели» сейчас в ударе. Они обыграли «Енисей» 2:1, с таким же счетом вырвали победу у неуступчивого «Арсенала» и бодро стартовали в Кубке России с победы над «Нефтехимиком» 3:2. На перерыв, правда, «Урал» уходил не в лучшем настроении. Из Казани подопечные Дмитрия Парфенова очков привезти не смогли.

«Крылья» же напротив, прямо перед паузой смогли добыть 3 очка. Самарцы обыграли на своем поле «Динамо» и прервали серию поражений. Забили «Крылья», правда, снова один мяч.

Результативностью в этом сезоне зелено-бело-синие не блещут: за 10 туров они смогли отличиться только 4 раза. Атака «Урала» явно продуктивнее – «шмели» наколотили 10 голов. Но и пропустили уральцы больше самарцев – 17 против 14.

Обе команды в нижней части турнирной таблицы РПЛ: «Крылья» на 11 месте, «Урал» - на 10-ой строчке и опережает волжан на 1 очко. Так что сейчас команды в одной весовой категории. Вероятнее всего, клубы сыграют вничью. «Урал» много пропускает (больше всех в РПЛ), «Крылья» мало забивают (меньше всех в РПЛ). Очки обеим командам одинаково необходимы.

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