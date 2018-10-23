«Ничего не взяла, но историю в телефоне почистила»: в Самаре таинственно пропала красивая блондинка

СЕГОДНЯ 20:40 2018-10-23T21:41:20+03:00

Лина Сторожева пользуется большим уважением у своих знакомых, никто не представляет - что с ней случилось Фото: соцсети

Лина Сторожева на десять минут вышла из подъезда ночью, потом вернулась, но утром сын проснулся один дома (видео)

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История исчезновения 34-летней самарчанки Лины Сторожевой все больше напоминает не случай из жизни, а лихо закрученный сюжет из какого-нибудь детектива. Красивая блондинка, молодая мама, спортсменка, успешный страховой агент — она словно растворилась в воздухе. Лину уже десять дней ищут родные, волонтеры, полиция и просто неравнодушные горожане. Но никто не может понять, куда же делась очаровательная женщина... и вернется ли она домой.

«Ушла ночью, вернулась взволнованная»

До 14 октября Лина Сторожева жила обычной жизнью. Работа, подруги, бывший муж, с которым удалось сохранить хорошие отношения, новый парень, любимый сын. Той ночью она уложила 12-летнего Андрея (имя изменено) спать, пожелала спокойной ночи... Больше мальчик маму не видел. Утром именно подросток забил тревогу, когда, проснувшись, понял - в квартире он один.

Что произошло той ночью - доподлинно знает лишь сама Лина. Родные могут опираться только на свидетельства случайных свидетелей и записи с камеры в доме на Черемшанской. Видеозаписи очень загадочны.

Оказывается, Лине не спалось.

— 14 октября в 4-45 (на видео время московское) она куда-то выбежала. Потом вернулась обратно — 4-57, через 12 минут. Эти и видео с других подъездов у нас запрашивал бывший муж Лины — Сергей, — рассказывают «КП-Самара» в пресс-службе программы камер "Безопасный дом". — Если она подходила к 7-му подъезду, то там ничего не видно — не работает лампочка. И еще — после возвращения в свой подъезд, она, судя по записям, из него не выходила до 13-00. По крайней мере, ее никто из близких не опознал.

На кадрах с камеры видно, что возвращается Лина чем-то взволнованная, она постоянно оглядывается - как раз в сторону седьмого подъезда. Но покидала ли женщина свой дом потом? Дошла ли она до квартиры? Ведь после ночной "пробежки" на камеры она, кажется, не попадала...Или же умудрилась выскользнуть незаметно?

В САМАРЕ ПРОПАЛА МОЛОДАЯ ДЕВУШКА.

Ничего не взяла, а историю в телефоне почистила

Никто из знакомых красивой белокурой женщины не признается, что видел ее после 14 октября. Не в курсе - по крайней мере по его словам - и бывший муж Сергей. Он сам лично захотел изучить записи с камер наблюдения, активно принимает участие в поисках. На ушах стоят все волонтеры:

— Искать Лину приезжают все, кто готов помочь. Пока не так много людей. Ее сестра, парень, знакомые — тоже приезжают. Посмотрели уже несколько мест, — делятся волонтеры.

Лину 23 октября искали в парке МолодежномФото: Из личного архива

Жители активно откликнулись: говорят, что видели Сторожеву около железнодорожной станции Пятилетка, там искали 20 октября - безрезультатно. Листовки расклеили в парке Молодежный, в заброшенных зданиях прочесали каждый метр, исследовали гаражи на Черемшанской - рядом с домом исчезнувшей женщины. Пока что создается впечатление, что Лина просто растворилась в воздухе. Ведь судя по камерам она не покидала подъезд! А сестра Лины говорит: полиция осмотрела и подвал и чердак - ничего!

Также девушку разыскивали на пустыре на Черемшанской возле дома № 160, где она жилаФото: из личного архива

В полиции корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что заведено разыскное дело. Сейчас без вести пропавшую ищут. Говорить о чем-то криминальном пока рано, но сомнения возникают, в том числе и у правоохранителей.

— Очень непонятно, что случилось. Дома она оставила все деньги, драгоценности, мобильный телефон. Правда, он «почищен» до 6 октября. Взяла лишь какие-то личные вещи. Это очень подозрительно, — объясняет источник, знакомый с ситуацией.

Переживала развод и была жертвой харассмента?

Девушках несколько лет работает в страховом агентствеФото: соцсети

Те, кто знает Лину, сами пытаются понять, что случилось. В худшее верить не хочет никто, но пессимистичные мысли все же появляются.

— Ее родственники признавались, что Линочка говорила о самоубийстве когда-то. Даже были попытки, а еще она, якобы звонила бывшему мужу и просила посмотреть за сыном. Она сильно переживала развод, хотя в последнее время у нее появился парень и вроде бы все нормально было. Он говорит, что видел ее за день до исчезновения и странностей не обнаружил. А потом она будто растворилась, — рассуждает знакомая женщиныТамара.

— У Лины были проблемы на работе. Она страховала машины и составляла договора. Ее доставал директор своими ухаживаниями, она ему отказывала постоянно и он стал ее гнобить, доводил ее до истерики, она хотела уйти. Последний раз, когда я с ней разговаривала, она говорит, что сказала что доработаю до конца месяца и уйду. После этого, говорит, он более менее оставил ее в покое, — признается подруга Сторожевой Татьяна В. (имя изменено).

Еще одна версия — похищение. Соседка сказала близким Лины Сторожевой, что когда та вышла, за ней по пятам шел какой-то парень в капюшоне. Может быть, он как-то причастен ко всему происходящему. Пока что вокруг исчезновения много слухов: Лину видели в маршрутке № 217, Лину видели в парке, Лину видели в Падовке... И почти никакой достоверной информации.

Лина — найдись!

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Лины, просят обращаться в полицию и к волонтерамФото: соцсети

О самой пропавший никто плохого слова не говорит. Жизнерадостный, яркий человек, совсем не та женщина, которая может вот так запросто и надолго пропасть.

— Я не представляю, что с ней что-то страшное произошло! Но и она не оставила бы любимого сыночка без присмотра. Лина — замечательный, добрый человек и верю, что все будет хорошо, что происходит какое-то недоразумение. Лина — найдись! — призывает Татьяна В.

Сейчас сын женщины, которую ищет вся Самара, живет у бабушки, он продолжает ходить в школу и верит: мама скоро вернется. Полицейские продолжают искать Лину. Всех, кто что-либо знает о месте нахождения разыскиваемой, просим сообщить подробности в ближайший отдел ОВД или на kpsamara@phkp.ru.

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