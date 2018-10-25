2018-10-25T13:35:41+03:00
Общество

В мэрии Самары рассматривают изменение стоимости проезда, но не с 1 ноября

В Департаменте транспорта сейчас делают расчеты, чтобы понять, на сколько можно увеличить стоимость с учетом интересов всех сторон
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Стоимость проезда с 1 ноября не вырастет, а вот дальнейшие изменения сейчас обсуждаютСтоимость проезда с 1 ноября не вырастет, а вот дальнейшие изменения сейчас обсуждаютФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Себестоимость проезда выше цен на билеты

С 1 ноября цены на проезд в общественном транспорте Самары не вырастут, но увеличение стоимости проезда в мэрии рассматривают – до конца года или в 2019 году.

По словам руководителя Департамента транспорта Юрия Тапилина, последний раз увеличение стоимости проездных билетов происходило в 2016 году, за это время серьезно выросли цены на ГСМ, электричество. И сегодня фактическая цена намного ниже, чем себестоимость проезда. По рыночной цене билет в метро, например, должен был бы стоить больше 50 рублей, а в автобусе – 30 рублей.

- Идут внутренние процедуры, мы делаем расчеты, будем тарифную комиссию проводить в администрации, а потом когда нам эта комиссия выдаст какие-то цифры, мы привлечем Общественную палату, Совет ректоров, Федерацию профсоюзов, ОНФ, членов трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, совместно будем решение вырабатывать, - рассказал Юрий Тапилин.

Юрий Тапилин: "Повышение цен на проезд сейчас обсуждается"

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Коммерческие перевозчики при этом могут поднимать тарифы самостоятельно, однако у жителей города должен сохраняться выбор: каким транспортом воспользоваться для своего удобства.

- Услуги коммерческих автобусов должны оставаться не в качестве основной альтернативы муниципальным автобусам, а лишь в качестве дополнительной возможности организации транспортного сообщения, - поделились в мэрии своим мнением.

Напомним, что в конце сентября в некоторых маршрутных автобусах появились объявления об увеличении стоимости проезда с 8 октября до 30 рублей. Этого не произошло. Затем начали грозить поднять цены с 1 ноября. Пока эту информацию в департаменте транспорта не подтвердили.

Все льготы сохранят

По словам чиновников, точные сроки, в течение которых должны закончиться обсуждения повышения стоимости проезда, не установлены. Возможно, они продлятся как раз месяц, возможно изменения будут планироваться на 1 января. Горожанам все обещают сообщить заблаговременно и посоветоваться.

Уменьшать количество льготных категорий граждан не планируют.

- Есть понимание, что мы должны все виды льгот сохранить. Как будет происходить увеличение стоимости для владельцев транспортных карт, студентов и школьников, мы также обсуждаем. Именно поэтому обсуждение мы будем вести и с лидерами социальных групп, - отметил Юрий Тапилин.

Кстати, по его словам недавний сбой в работе транспортных карт не связан ни с какими изменениями, работа терминалов восстановлена.

Могут появиться пересадочные билеты

Сегодня в Департаменте транспорта работают и над тем, чтобы расширить «тарифное меню» для пассажиров. Уже сейчас в метро внедрена бесконтактная оплата, летом протестировали «дачные карты», которые дают больше возможностей по оплате проезда определенной категории граждан.

- Мы хотим и во всем общественном транспорте внедрить оплату бесконтактными картами, это будет удобнее пассажирам, это может произойти уже до конца года. А также мы рассматриваем сейчас опыт других городов, думаем, как можно внедрить в Самаре пересадочные билеты, пакеты поездок на час, день, месяц, которыми бы было удобно пользоваться, - уточнил Юрий Тапилин.

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