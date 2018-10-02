Перевозчики подтвердили, что проезд в Самаре подорожает с 1 ноября

2 Окт. 11:30 2018-10-02T12:53:10+03:00

В мэрии Самары несколько раз заявляли, что о повышении тарифов они ничего не знают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дозвониться до одной из компаний, обслуживающих маршрутки, получилось у журналиста радио «КП-Самара»

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В Самаре с 1 ноября за проезд в маршрутных такси придется платить больше.

Повышение тарифов подтвердил на радио «Комсомольская правда – Самара» перевозчик ООО «Рейс». Он обслуживает маршруты 1к, 4, 27к, 46, 48к, 89, 96, 99, 205, 207, 210, 215, 266, 268, 297.

- Я не компетентен ничего говорить, прокомментировать ничего не могу. Но повышение идет, - сказал собеседник.

Комментарий о подорожании проезда в Самаре 00:00 00:00

Другой перевозчик, который пожелал остаться неизвестным, сообщил «КП-Самара», что повышение произойдет через месяц – с 1 ноября.

Напомним, несколько дней назад в маршрутках Самары появились объявления, что проезд с 1 ноября будет стоить 30 рублей. Таким образом, тарифы поднимут на 5 рублей.

В самарской мэрии повышение проезда в маршрутных такси упорно отрицают. Представители администрации несколько раз заявляли, что о повышении тарифов они ничего не знают.

У соседей, в крупных региональных центрах, проезд в машрутках стоит меньше, чем в Самаре с 1 ноября.

Саратов – 23 рубля

Ульяновск – 20 рублей (после 20:00 – 24 рубля)

Казань – 25 рублей

Оренбург – 25 рублей

Пенза – 23 рубля

Нижний Новгород – 28 рублей

Саранск – 19-20 рублей

В Москве, кстати, поездка в маршрутке обойдется на 25 рублей дороже, чем в Самаре - 55 рублей.