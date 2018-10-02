Перевозчики подтвердили, что проезд в Самаре подорожает с 1 ноября
В Самаре с 1 ноября за проезд в маршрутных такси придется платить больше.
Повышение тарифов подтвердил на радио «Комсомольская правда – Самара» перевозчик ООО «Рейс». Он обслуживает маршруты 1к, 4, 27к, 46, 48к, 89, 96, 99, 205, 207, 210, 215, 266, 268, 297.
- Я не компетентен ничего говорить, прокомментировать ничего не могу. Но повышение идет, - сказал собеседник.
Комментарий о подорожании проезда в Самаре
Другой перевозчик, который пожелал остаться неизвестным, сообщил «КП-Самара», что повышение произойдет через месяц – с 1 ноября.
Напомним, несколько дней назад в маршрутках Самары появились объявления, что проезд с 1 ноября будет стоить 30 рублей. Таким образом, тарифы поднимут на 5 рублей.
В самарской мэрии повышение проезда в маршрутных такси упорно отрицают. Представители администрации несколько раз заявляли, что о повышении тарифов они ничего не знают.
У соседей, в крупных региональных центрах, проезд в машрутках стоит меньше, чем в Самаре с 1 ноября.
Саратов – 23 рубля
Ульяновск – 20 рублей (после 20:00 – 24 рубля)
Казань – 25 рублей
Оренбург – 25 рублей
Пенза – 23 рубля
Нижний Новгород – 28 рублей
Саранск – 19-20 рублей
В Москве, кстати, поездка в маршрутке обойдется на 25 рублей дороже, чем в Самаре - 55 рублей.