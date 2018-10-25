2018-10-25T02:01:49+03:00
Происшествия

«От трехэтажного здания остались руины»: в Самаре взорвался частный дом

Спасатели разбирают завалы. Под ними могут находиться люди [фото, видео]
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Взрыв прогремел после полуночи. Фото: Алена ДашковаВзрыв прогремел после полуночи. Фото: Алена Дашкова
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Страшное ЧП произошло ночью в четверг, 25 октября, в одном из частных секторов Самары. В Железнодорожном районе, на улице Внутренний проезд, после полуночи прогремел взрыв. Взорвался частный дом.

- Трехэтажный коттедж уничтожило полностью, от здания не осталось ничего, кроме руин. Дом разрушен, блоки, плиты, громадные куски шифера – все разбросало по округе, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» один из очевидцев случившегося.

В Самаре взорвался дом.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в районе 00:22. Официальная версия – в коттедже произошел хлопок бытового газа.. После этого вспыхнул пожар. Огонь удалось потушить спустя 18 минут после сообщения о хлопке.

- Ликвидировать возгорание удалось в 00:40. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения: семь единиц техники и 33 человека личного состава, - прокомментировали в МЧС.

В Самаре взорвался частный дом: последствия.

Сейчас спасатели разбирают завалы. Специалисты предполагают, что там остались люди, однако подтверждения этому пока нет. Как стало известно «КП-Самара», в доме жила семья из трех человек. Предположительно, женщины и ребенка в момент ЧП дома не было, только мужчина – отец семейства.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Фото: Алена Дашкова

Спасатели продолжают разбирать завалы. Фото: Алена Дашкова

- Пришла женщина, вся в слезах. Сказала, что мужчина и женщина здесь живут. Оба трубку не берут, - рассказывает местная жительница Алена.

О причинах трагедии пока говорить рано. Сделать это можно будет не раньше утра, когда место обследуют эксперты.

- Поговаривают, что утечка газа, - делится догадками очевидица Алена. - Сосед говорит, что за час до взрыва видел в окне дома свет.

Масштабы ЧП ужасают. Фото: Алена Дашкова

Масштабы ЧП ужасают. Фото: Алена Дашкова

Масштаб ЧП поражает. Взрывная волна повредила дом напротив: там рухнула стена, вышибло стекла, повалило забор. Громкий хлопок слышали во многих районах Самары.

- Живу в частном доме на улице Карьерной, Железнодорожный район. Такой удар был, аж стены затряслись, - рассказывает самарчанка Наталья.

Соседи говорят, что за час до трагедии видели свет в одном из окон дома . Фото: Алена Дашкова

Соседи говорят, что за час до трагедии видели свет в одном из окон дома . Фото: Алена Дашкова

- Пересечение улиц Мяги и Партизанской. Слышала глухой звук, будто взрыв вдалеке. Тряхнуло прилично. Лежали на диване и очень хорошо почувствовали. Вода в стакане на полке качнулась, - вспоминает еще одна самарчанка Алена.

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