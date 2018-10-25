«От трехэтажного здания остались руины»: в Самаре взорвался частный дом
Страшное ЧП произошло ночью в четверг, 25 октября, в одном из частных секторов Самары. В Железнодорожном районе, на улице Внутренний проезд, после полуночи прогремел взрыв. Взорвался частный дом.
- Трехэтажный коттедж уничтожило полностью, от здания не осталось ничего, кроме руин. Дом разрушен, блоки, плиты, громадные куски шифера – все разбросало по округе, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» один из очевидцев случившегося.
В Самаре взорвался дом.
По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в районе 00:22. Официальная версия – в коттедже произошел хлопок бытового газа.. После этого вспыхнул пожар. Огонь удалось потушить спустя 18 минут после сообщения о хлопке.
- Ликвидировать возгорание удалось в 00:40. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения: семь единиц техники и 33 человека личного состава, - прокомментировали в МЧС.
В Самаре взорвался частный дом: последствия.
Сейчас спасатели разбирают завалы. Специалисты предполагают, что там остались люди, однако подтверждения этому пока нет. Как стало известно «КП-Самара», в доме жила семья из трех человек. Предположительно, женщины и ребенка в момент ЧП дома не было, только мужчина – отец семейства.
Спасатели продолжают разбирать завалы. Фото: Алена Дашкова
- Пришла женщина, вся в слезах. Сказала, что мужчина и женщина здесь живут. Оба трубку не берут, - рассказывает местная жительница Алена.
О причинах трагедии пока говорить рано. Сделать это можно будет не раньше утра, когда место обследуют эксперты.
- Поговаривают, что утечка газа, - делится догадками очевидица Алена. - Сосед говорит, что за час до взрыва видел в окне дома свет.
Масштабы ЧП ужасают. Фото: Алена Дашкова
Масштаб ЧП поражает. Взрывная волна повредила дом напротив: там рухнула стена, вышибло стекла, повалило забор. Громкий хлопок слышали во многих районах Самары.
- Живу в частном доме на улице Карьерной, Железнодорожный район. Такой удар был, аж стены затряслись, - рассказывает самарчанка Наталья.
Соседи говорят, что за час до трагедии видели свет в одном из окон дома . Фото: Алена Дашкова
- Пересечение улиц Мяги и Партизанской. Слышала глухой звук, будто взрыв вдалеке. Тряхнуло прилично. Лежали на диване и очень хорошо почувствовали. Вода в стакане на полке качнулась, - вспоминает еще одна самарчанка Алена.