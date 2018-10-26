Именем комсомола: что известно о парках и скверах Самары, названных в честь ВЛКСМ

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-26T14:16:43+03:00

Комсомольская улица

До революции эта улица в центре старой Самары (от набережной Волги до улицы Молодогвардейской) называлась Успенской. Название ей дала каменная церковь Успения, построенная по проекту известного в Поволжье архитектора Коринского. В 30-е годы храм снесли, а улице дали новое имя, в духе времени - Комсомольская. Кстати, рядом есть улица в честь еще одной молодежной коммунистической организации - Пионерская.

Улица Успенская в Самаре

Улица Комсомольская в современной СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комсомольская площадь

Эта площадь под названием Вокзальная появилась в городе одновременно с первым самарским вокзалом, который построили в 1876 году. Здесь был разбит сквер, стояла Иверская часовня, недалеко от вокзала располагалось большое Всесвятское кладбище. Сейчас здесь центр города, а в XIX веке была окраина, которую с Самарой связывала рельсовая конка - предок современного трамвая. Все изменилось с приходом советской власти: старинное кладбище, как и часовню, и сквер сравняли с землей. А Вокзальную площадь в 30-е годы переименовали в Комсомольскую то ли в честь молодых активистов, расчищавших старую площадь от «мусора старого мира», то ли по аналогии со знаменитой Комсомольской площадью в Москве, на которой стоят три железнодорожных вокзала.

Такими были самарский вокзал и Вокзальная площадь до революции

Комсомольская площадь города Куйбышева в 50-е годы

Комсомольская площадь Самары сейчасФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший кинотеатр им. Ленинского комсомола

Те, кто родился в СССР, помнят широкоэкранный кинотеатр на улице Куйбышева: большое фойе, где перед сеансами играл джазовый оркестр, буфет с пирожными за 22 копейки и просторный современный зрительный зал. Начиналась история этого кинотеатра в 1910 году, когда на улице Дворянской открылся один из крупнейших кинотеатров дореволюционной Самары - электротеатр-биоскоп «Триумф». Кинотеатр был модным: кинозал вмещал около 500 зрителей, новые фильмы здесь выпускались одновременно с Москвой и Петербургом, показывали немое кино из Англии, Германии, Франции, Италии.

Кинотеатр "Триумф" в старой Самаре. Здесь пошло первое комсомольское собрание в городе

Именно в этом «культовом» месте для молодежи начала прошлого века зародилась первая комсомольская ячейка Самары. 8 декабря 1918 года Валериан Куйбышев собрал в кинотеатре «Триумф» первое в нашем городе комсомольское собрание-митинг. В честь этого события на здании кинотеатра через несколько лет была установлена памятная доска, а в 1948 году в честь юбилея комсомольской организации «Триумф» переименовали в кинотеатр имени Ленинского комсомола. Под этим гордым именем кинотеатр работал до 90-х годов. В годы всеобщей приватизации его закрыли, и затем помещение в центре города занимали модные рестораны, сейчас здесь гостиница «Граф Орлов».

Кинотеатр им. Ленинского комсомола в советском Куйбышеве

Гостиница "Граф Орлов" на месте кинотеатра им. Ленинского комсомолаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парк имени 50-летия ВЛКСМ

Сейчас этот самарский парк называется «Молодежный». А создавался он в 1976 году, в год 50-летия переименования комсомольской организации во всесоюзную. Назвали новый куйбышевский парк культуры и отдыха именем 50-летия ВЛКСМ. Как и в любом советском парке, здесь были Аллея Трудовой Славы, аттракционы и колесо обозрения, озеро с уточками. Ушла советская власть, и в 90-е годы закатилась былая популярность парка. Озеро пересохло, аттракционы и 25-метровое колесо обозрения разобрали, в зеленой зоне пытались заложить строительство очередного торгового центра (спасло только вмешательство прокуратуры). Сейчас бывшему парку им. 50-летия ВЛКСМ пытаются вернуть былую славу места отдыха: здесь организовали спортивный комплекс, обустроили современную детскую площадку, в зеленой зоне проложили дорожки для пешеходных и велосипедных прогулок. В планах нынешних хозяев парка - восстановить пересохшее озеро.

Танц-площадка в парке им. 50-летия ВЛКСМ в Куйбышеве

"Молодежный парк" в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лесопарк им. 60-летия ВЛКСМ (он же им. 60-летия Советской власти)

Один из немногих лесопарков нашего большого промышленного города и сейчас называется в честь 60-летия Советской власти, а когда-то он носил имя 60-летия ВЛКСМ. Зеленый остров на окраине Самары, недалеко от стадиона «Самара Арена», - это 150 га дикого леса. Специально парк никто не разбивал, в 1977 году по решению Куйбышевского облисполкома территорию леса на окраине города облагородили: проложили аллеи, поставили лавочки и даже организовали небольшое футбольное поле. Лесопарк с уходом советских времен был запущен (от лавочек остались только бетонные опоры, асфальтовые дорожки скрылись под травой и палой листвой), но не пришел в запустение - здесь по-прежнему много отдыхающих и летом, и зимой. Неоднократно самую большую лесопарковую зону Самары пытались застроить жилыми комплексами, но благодаря активности местных жителей лесопарк им. 60-летия ВЛКСМ выстоял под ударами судьбы и по-прежнему радует жителей Кировского района тенью зеленых деревьев летом и трассами для лыжных прогулок зимой.

Куйбышевские лыжницы в лесопарке им. 60-летия ВЛКСМ

Лесопарк им. 60-летия Советской власти сейчас. Напротив него - стадион "Самара. Арена"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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